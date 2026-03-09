Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu: Iranul a lovit Bahrain, Kuweit și Qatar cu rachete și drone. 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii

Valul de atacuri lansate de Iran asupra statelor din Golf s-a intensificat luni dimineață, când drone și rachete au vizat mai multe țări din regiune. În Bahrain, 32 de civili au fost răniți, inclusiv copii, iar explozii puternice au zguduit orașul Doha.

În Bahrain, un atac cu drone atribuit Iranului a rănit 32 de civili în localitatea Sitra, dintre care patru se află în stare gravă, a anunțat Ministerul Sănătății, citat de Bahrain News Agency.

Potrivit autorităților, răniții primesc îngrijiri medicale în spitale, iar patru dintre victime, inclusiv copii, au necesitat intervenții chirurgicale. Printre cei grav răniți se află o fată de 17 ani, care a suferit traumatisme severe la cap și la ochi. De asemenea, doi copii de 7 și 8 ani au fost răniți grav la membrele inferioare. Cel mai mic dintre răniți este un bebeluș de doar două luni.

Incidentul are loc la o zi după ce, în același arhipelag din Golful Persic, trei persoane au fost rănite de resturi de rachetă. Tot duminică, o instalație de desalinizare a apei a fost lovită de un atac cu drone iraniene. Ministerul de Interne din Bahrain a precizat însă că infrastructura de alimentare cu apă nu a fost afectată.

Atacuri au fost raportate și în Kuweit. Ministerul Apărării a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană se confruntă cu rachete și drone ostile. Cu o zi înainte, emiratul fusese deja vizat de șapte rachete și cinci drone, atacuri în urma cărora două persoane au murit. Proiectilele au lovit în special rezervoarele de combustibil ale aeroportului internațional din Kuweit, potrivit theguardian.

Explozii puternice au fost auzite luni dimineață și la Doha, capitala Qatarului, potrivit jurnaliștilor AFP aflați în oraș. Ministerul Apărării din Qatar a anunțat că o rachetă a fost interceptată de sistemele de apărare.

În Arabia Saudită, armata a anunțat că a interceptat patru drone care se îndreptau către câmpul petrolier Shaybah, situat în sud-estul țării. Zona fusese deja vizată de un atac similar duminică.

În contextul escaladării conflictului, Statele Unite au anunțat duminică evacuarea personalului diplomatic neesențial din mai multe state ale regiunii, invocând riscuri crescute de securitate.

Armata americană a confirmat, tot duminică, moartea celui de-al șaptelea soldat american în războiul cu Iranul. Militarul fusese rănit grav într-un atac asupra trupelor americane din Arabia Saudită, pe 1 martie.

Un alt atac produs duminică a vizat districtul diplomatic din capitala saudită Riad, însă acesta a fost interceptat de sistemele de apărare, potrivit Ministerului saudit al Apărării.

Incidentul a avut loc la cinci zile după ce drone au lovit zona de înaltă securitate în care se află și ambasada Statelor Unite.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au anunțat, la rândul lor, luni dimineață, că au fost ținta unui atac cu rachete, fără a oferi deocamdată detalii privind eventuale victime sau pagube.

În același timp, președintele iranian Massoud Pezeshkian a avertizat duminică că Iranul „va fi obligat să riposteze” împotriva țărilor vecine dacă teritoriul lor este folosit pentru lansarea unor atacuri împotriva sa.

Potrivit unui bilanț realizat de AFP pe baza informațiilor oficiale, atacurile aeriene iraniene asupra statelor din Golf, care găzduiesc importante baze militare americane, s-au soldat până acum cu 16 morți, dintre care opt civili.