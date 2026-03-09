Mircea Abrudean: „Nu stabilește PSD ce face PNL cu premierul”. Liberalii îl susțin fără echivoc pe Ilie Bolojan

Președintele Senatul României, Mircea Abrudean, a declarat luni că Partidul Social Democrat nu poate decide ce face Partidul Național Liberal în privința funcției de premier, subliniind că liberalii îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan și programul actual de guvernare.

Declarația vine în contextul criticilor lansate în ultima perioadă de social-democrați la adresa premierului.

„Atacurile din partea social-democraţilor sunt una. Eu cred că fiecare ar trebui să-şi vadă de partidul lui, ca idee. Deci, nu văd aici niciun fel de problemă în afară de declaraţii politice, care sunt poate prea zgomotoase pentru situaţia în care ne aflăm acum. Nu cred că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cu cine e premier, e altă bucătărie internă, aşa cum nici noi nu stabilim ce face PSD cu consultărilor interne pe care le au”, a afirmat Mircea Abrudean, luni după-amiaza.

Întrebat dacă există posibilitatea ca premierul să ceară un nou vot de încredere în partid, Abrudean a precizat că acest lucru nu este necesar, deoarece Bolojan a primit deja recent un vot clar de susținere.

„E treaba fiecăruia din coaliţie, iar Ilie Bolojan tocmai ce a obţinut un vot de încredere acum vreo trei săptămâni sau maxim o lună, deci nu văd pentru ce l-ar mai cere o dată, pentru că a fost categoric acel vot de încredere: 47 ‘pentru’ şi trei cred că ‘împotrivă’. Nu s-a schimbat nimic de atunci”, a spus președintele Senatului.

Potrivit acestuia, liberalii susțin în continuare fără echivoc atât programul de guvernare, cât și pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. „Mergem înainte”, a adăugat Abrudean.

Sorin Grindeanu: „Sunt foarte multe motive” pentru demiterea premierului Bolojan

Liderii PSD au intrat în ședință de urgență luni dimineață, 9 martie, într-un moment critic pentru supraviețuirea Coaliției.

„Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea”, a spus șeful PSD, Grindeanu, întrebat dacă sunt motive pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.

Etapa actuală se concentrează însă pe adoptarea proiectului de buget, iar analiza internă a PSD este o consultare pe care președintele de partid spune că a cerut-o pentru „a lua pulsul”.

Șeful PSD i-a solicitat însă lui Ilie Bolojan trimiterea Corpului de Control al prim-ministrului la MAE, anunțând totodată că PSD va solicita explicații de la șefa MAE în Parlament.