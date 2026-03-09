search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Expertul în securitate George Scutaru, la „Interviurile Adevărul”

Mircea Abrudean: „Nu stabilește PSD ce face PNL cu premierul”. Liberalii îl susțin fără echivoc pe Ilie Bolojan

0
0
Publicat:

Președintele Senatul României, Mircea Abrudean, a declarat luni că Partidul Social Democrat nu poate decide ce face Partidul Național Liberal în privința funcției de premier, subliniind că liberalii îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan și programul actual de guvernare.

Mircea Abrudean. FOTO: Facebook
Mircea Abrudean. FOTO: Facebook

Declarația vine în contextul criticilor lansate în ultima perioadă de social-democrați la adresa premierului.

„Atacurile din partea social-democraţilor sunt una. Eu cred că fiecare ar trebui să-şi vadă de partidul lui, ca idee. Deci, nu văd aici niciun fel de problemă în afară de declaraţii politice, care sunt poate prea zgomotoase pentru situaţia în care ne aflăm acum. Nu cred că stabileşte PSD ce face PNL cu premierul, cu cine e premier, e altă bucătărie internă, aşa cum nici noi nu stabilim ce face PSD cu consultărilor interne pe care le au”, a afirmat Mircea Abrudean, luni după-amiaza.

Întrebat dacă există posibilitatea ca premierul să ceară un nou vot de încredere în partid, Abrudean a precizat că acest lucru nu este necesar, deoarece Bolojan a primit deja recent un vot clar de susținere.

„E treaba fiecăruia din coaliţie, iar Ilie Bolojan tocmai ce a obţinut un vot de încredere acum vreo trei săptămâni sau maxim o lună, deci nu văd pentru ce l-ar mai cere o dată, pentru că a fost categoric acel vot de încredere: 47 ‘pentru’ şi trei cred că ‘împotrivă’. Nu s-a schimbat nimic de atunci”, a spus președintele Senatului.

Potrivit acestuia, liberalii susțin în continuare fără echivoc atât programul de guvernare, cât și pe Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru. „Mergem înainte”, a adăugat Abrudean.

Sorin Grindeanu: „Sunt foarte multe motive” pentru demiterea premierului Bolojan

Liderii PSD au intrat în ședință de urgență luni dimineață, 9 martie, într-un moment critic pentru supraviețuirea Coaliției.

„Sunt foarte multe motive, din perspectiva mea”, a spus șeful PSD, Grindeanu, întrebat dacă sunt motive pentru demiterea premierului Ilie Bolojan.

Etapa actuală se concentrează însă pe adoptarea proiectului de buget, iar analiza internă a PSD este o consultare pe care președintele de partid spune că a cerut-o pentru „a lua pulsul”.

Șeful PSD i-a solicitat însă lui Ilie Bolojan trimiterea Corpului de Control al prim-ministrului la MAE, anunțând totodată că PSD va solicita explicații de la șefa MAE în Parlament.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
mediafax.ro
image
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje dure pe rețelele de socializare
fanatik.ro
image
Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Cât te costă dacă plătești doar suma minimă la cardul de credit. Exemplu pentru o datorie de 5.000 de lei
playtech.ro
image
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere uriașă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Se majorează pensiile! Anunț de la Ministerul Muncii
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destinații spectaculoase din România, ferite de aglomerație: „Recomand cu căldură”. Sunt perfecte pentru o escapadă de weekend
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde