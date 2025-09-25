CTP critică în termeni duri influența Rusiei în Republica Moldova: „Trădători de țară pe bani”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică în termeni duri influența Rusiei în Republica Moldova, atrăgând atenția asupra modului în care sute de milioane de dolari sunt folosiți pentru a cumpăra voturi și pentru a destabiliza regiunea.

Într-o postare pe Facebook, Cristian Tudor Popescu a comentat situația politică din Republica Moldova înainte de alegeri, afirmând că „Rusia atacă la baionetă Republica Moldova cu sute de milioane de dolari ca să cumpere voturi”. Jurnalistul subliniază că mărimea acestei investiții reflectă dorința Kremlinului de a controla Moldova: „Mărimea investiției arată cât de mult își dorește Putin să ocupe Moldova”.

CTP face o distincție clară între votanții prorusi din Moldova și situația din România. „Nu știu câți vor vota partidele proruse, însă mulți dintre ei vor fi trădători de țară pe bani”, scrie jurnalistul. În contrast, el amintește că în România influența rusă a fost mai subtilă: „România s-a dovedit a fi mai ieftină pentru ruși, nu a fost nevoie decât de prostirea românilor cu Tik-Tok-ul ca să-l voteze pe celavecul lor, Dumnezeilă”.

Postarea continuă cu un mesaj dur despre atitudinea românilor: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj!”

Moldova, sub asaltul influenței ruse în prag de alegeri

Datele recente confirmă amploarea influenței străine. Bloomberg notează că, potrivit unor estimări prezentate chiar de președinta Maia Sandu în fața europarlamentarilor la Strasbourg, Kremlinul ar fi cheltuit deja echivalentul a 1% din PIB-ul Moldovei, aproximativ 150 de milioane de euro, pentru a influența referendumul privind aderarea la UE și propria sa realegere. Sume similare ar fi fost angajate și pentru scrutinul din 28 septembrie.

În paralel, autoritățile moldovene au lansat o ofensivă împotriva rețelelor de propagandă. Doar luna trecută, Poliția a solicitat blocarea a 443 de conturi de TikTok, suspectate că propagă mesaje false. Iar pe 16 septembrie, într-o serie de percheziții, au fost confiscate sume importante de bani, echivalentul a peste 300.000 de dolari, ce urmau să fie folosite în acțiuni de cumpărare de voturi și manipulare electorală.