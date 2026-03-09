Exclusiv Cum ar fi lovită România prin ricoșeu de un război civil în Iran. „O criză uriașă ar porni din China și ar mătura tot”

Un război civil în Iran nu doar că nu ar garanta căderea regimului de la Teheran, dar efectele s-ar resimți până în România. „Adevărul” a discutat cu experți din zona economiei, intelligence și militară, pentru o perspectivă mai amplă, iar toți sunt de acord că riscurile ar fi uriașe, inclusiv la adresa României.

Iranul face față cu greu războiului cu SUA și Iran, dar continuă să lovească în timp ce încasează. Americanii și israelienii au decapitat practic conducerea Iranului, prin uciderea liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, dar și a șefului armatei, generalul Abdolrahim Mousavi. De altfel, lista cu generalii și politicienii importanți iranieni uciși în ultimele zile reprezintă cea mai gravă pierdere suferită de conducerea clerico-militară în ultimele decenii. Printre aceștia se numără ministrul Apărării, comandantul Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, Mohammad Pakpour, precum și Ali Shamkhani, consilier apropiat al liderului suprem.

Chiar și așa, iranienii nu doar că au continuat să riposteze, ci chiar amploarea represaliilor a crescut. Reacția acerbă a Teheranului a determinat Washingtonul să ia în calcule și o altă variantă, iar strategii americani ar putea opta pentru provocarea unui adevărat război civil. Un astfel de război civil, susțin partizanii ideii, ar paraliza aparatul represiv iranian și l-ar obliga să se concentreze pe lupta internă, fără a mai avea forța să lovească vecinii cu aceeași virulență.

Numai că scenariul s-ar putea să aducă alte probleme, poate chiar mai mari. Riscurile unei implozii a Iranului nu ar fi neglijabile și ar atrage o mulțime de probleme care ar afecta nu doar țările din zonă, ci și Europa și inclusiv România.

„Adevărul” a discutat cu experți din zona economiei, intelligence și militară, pentru o perspectivă mai amplă.

China ar rămâne fără energie și ar contamina întreaga lume

Generalul (r) Adriean Pârlog s-a aflat în poziții de vârf la nivelul serviciilor de intelligence militare române. Pârlog a fost adjunct al Direcției Informații Militare din România. Într-o analiză pentru „Adevărul”, generalul a vorbit despre riscul major al unui război civil în Iran, care ar putea contamina țările din jur.

„Categoric, o implozie a Iranului ar însemna pe termen scurt, cel puțin, intrarea într-o zonă de sistare a aprovizionării cu energia necesară în proporție de cel puțin 40% a Chinei. Închipuiți-vă ce ar însemna o Chină lipsită de resursă strategică, aproape vitală, la un nivel de 40%. Evident că o implozie a Iranului va pune într-o cu totul și cu totul altă perspectivă ceea ce se numește reluarea producției de petrol și gaze a întregului Orient Mijlociu”, avertizează generalul.

Afectate ar fi și alte zone, iar vecinii Iranului ar suferi enorm. Nu însă mai mult decât Uniunea Europeană, care de când a renunțat la gazul Rusiei depinde în mare măsură de cel furnizat de țările din Orientul Mijlociu.

„Închipuiți-vă că, în condițiile unei implozii a Iranului, Turcia și Arabia Saudită vor trebui și ele să facă față unui nou context strategic. Și dacă implozia aceasta a Iranului ar fi o variantă viabilă de evoluție în viitorul apropiat, ar reprezenta și argumente suplimentare pentru creșterea, mă rog, urmei de toleranță care se presupune că ar trebui încă să mai existe la Teheran pentru evoluția situației”, susține el.

O criză economică de amploare ar porni din China și ar „mătura” întreaga lume, în condițiile în care, se știe, economia globală este interconectată. Japonia și Coreea de Sud ar fi și ele paralizate, iar efectele s-ar simți rapid în Europa și nu numai.

„Am ajunge la o criză care ar porni din China, iar rapid ne-ar duce spre o criză globală. Dar dacă se obliterează zona de transport de energie din spațiul acela, revenirea la o stare de normalitate în zona Golfului va fi un element de durată, punând în dificultăți energetice și Japonia și Coreea de Sud. Deci presiunile pentru întregul bloc extrem-asiatic vor crește”, mai spune generalul.

UE ar fi nevoită să reia relațiile economice cu Rusia

Confruntată cu probleme uriașe de alimentare cu energie, Uniunea Europeană s-ar vedea în fața unei dileme existențiale. Una dintre opțiuni ar fi revenirea la gazele importate din Rusia, ceea ce ar însemna sacrificarea Ucrainei.

„Eu cred că în felul acesta se va sufla vânt în pânzele Rusiei să revină la sentimente constructive în ceea ce privește noul său statut de care ar fi îndemnată de către alți mari consumatori de hidrocarburi din lume. Dar treaba aceasta ar implica niște conotații distrugătoare și pentru Ucraina, pentru conflictul din Ucraina. Și nu știu dacă lumea realizează acum cu ce compromisuri s-ar putea reveni la o relație de colaborare între Moscova și Occidentul European. Vă dați seama în ce postură ar fi pus Occidentul European să accepte reluarea unor relații fie și strict economice cu Moscova, după tot ce s-a întâmplat în ultimii cinci ani? Și ce efecte ar avea asupra Ucrainei și nu numai. Alternativa ar fi dificilă, iar compromisurile ar fi la fel, dar și extrem de greu de obținut. Intervalele de timp de ajuns la aceste compromisuri ar fi lungi, iar în perioada asta țările europene se vor confrunta cu probleme uriașe. De când nu am mai avut asemenea cozi la benzinării? Nici nu mai știm de când, probabil de prin anii '50-'60, imediat după război. Dar uitați că acum există agitație socială în Europa legată de prețul petrolului la pompă, benzina și mai ales motorină”, este tabloul descris de generalul Adriean Pârlog.

În condițiile în care Europa se confruntă oricum cu probleme foarte mari economice, iar prețurile energiei erau aici cele mai ridicate, cu 300% mai mari ca în SUA și 400% față de China, Uniunea Europeană ar fi condamnată să își reevalueze politica.

„Agitația asta crește și din perspectiva industriilor naționale. Deja Europa este într-un soi de stagnare și chiar criză de vreo 2-3 ani de zile și a început și ea să fie îngrijorată de perspectiva recesiunii economice generate numai de conflictul ruso-ucrainean. Războiul din Orientul Mijlociu va fi comparabil ca și implicații regionale și globale pe ceea ce reprezintă dosarul energetic. Și eu cred că acest dosar energetic va veni la pachet în maxim șase luni, nu mai mult de un an de zile, cu probleme uriașe privind alimentele, chiar cu o criză alimentară. Gândiți-vă ce înseamnă o Chină și împinsă să acționeze într-o nouă situație în care industria alimentară va fi pusă și ea sub presiune. Unde credeți că, de exemplu, China va face economii în spațiul hidrocarburilor adecvate pentru piața socială internațională la care Beijingul tinde să fie un actor serios? Exporturile chineze contribuie la stabilitatea globală. Dacă China va fi văduvită de o cantitate mare de energie, implicațiile și pe zona exporturilor vor fi enorme”, punctează generalul Adriean Pârlog.

Afirmațiile generalului sunt întărite de Adrian Negrescu, care vorbește chiar din perspectiva analistului economic. Cunoscutul analist prezintă un tablou la fel de sumbru pentru cazul în care situația nu se va liniști în Orientul Mijlociu.

Ar duce la recesiune mondială

„Un război civil în Iran, care ar mai cuprinde și alte state din regiune, ar fi un scenariu care ar bloca Marea Roșie, din punctul meu de vedere, care ar duce la o recesiune mondială. Pentru că prin Marea Roșie trec mare parte din transporturile de marfă dinspre Asia către Europa, transporturi de marfă care ar trebui, în această situație, să ocolească toată Africa. Primele de asigurare ar exploda, de fapt ar fi cu 200-300% mai mari față de cele din prezent, iar asta ar duce la un val de inflație fără precedent în ultimii 5 ani de zile, alături, bineînțeles, de multiple probleme logistice: de la lipsă de stocuri, la lipsă de marfă, la blocaje de amploare în toate industriile. Afectată ar fi inclusiv industria auto, multe dintre piesele folosite de către constructorul european fiind importate din China, din India, din Coreea de Sud”, spune Negrescu.

El compară efectul care ar urma asupra Europei cu o lovitură de bazooka. Practic, economia deja slăbită a Uniunii Europene ar fi trimisă la pământ de o criză energetică fără precedent.

„Din această perspectivă, o blocare a Strâmtorii Hormuz, alături de un război care să cuprindă și regiunea Mării Roșii, ar fi ca un fel de lovitură de bazooka care ar spulbera, din păcate, tot ce înseamnă creștere economică în momentul de față în Europa, Europa fiind regiunea cu cea mai mare expunere, din punct de vedere economic, pe ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu”, spune analistul economic.

România în particular, țară care oricum se confrunta cu grave probleme economice, care culimează cu o inflație de circa 10%, de aproape 5 ori mai mare decât media Uniunii Europene, ar fi și cea mai expusă.

„Un astfel de scenariu apocaliptic, i-aș spune, ar duce din păcate la o menținere a inflației peste 10% tot parcursul anului și ar genera multiple probleme logistice, inclusiv în zona gestiunii petrolului și a gazelor naturale”, mai spune el.

Ce soluții ar avea România

România ar trebui să ia urgent o serie de măsuri pentru a accesa și alte piețe de gaze și petrol. În lipsa unei inițiative urgente, riscul unui dezastru economic este uriaș.

„Din această perspectivă, cred că România, de urgență, trebuie să inițieze din nou discuțiile pentru a-și asigura o sursă alternativă de gaze și mă refer aici la gaz natural lichefiat. Este o rețea de transport de gaze care conectează terminalele de gaz natural lichefiat din Grecia cu piețele din Bulgaria, România și Ungaria – se numește Coridorul Vertical. E un proiect mai vechi, dar care ar putea da acces României la o sursă alternativă de gaze din Statele Unite, din Qatar sau din regiunea Mării Caspice, care ne-ar putea asigura o sustenabilitate economică. Fără acest Coridor Vertical, care ar trebui dezvoltat în regim de urgență, din punctul meu de vedere economia României ar avea enorm de suferit, pentru că am depinde în continuare de importurile de gaze din zona estică. Ceea ce se întâmplă în momentul de față în Rusia, în Azerbaidjan, din această perspectivă, ar putea crea mari probleme logistice României în 2026”, susține economistul.

Chiar dacă o serie de proiecte de exploatare a gazelor din platformele maritime ar urma să demareze din 2027, în frunte cu Neptun Deep, timpul nu are răbdare cu România.

„Da, din 2027 sperăm că se va extrage gazul din Marea Neagră, dar până atunci singura soluție pentru a menține economia pe linia de plutire din punct de vedere al costurilor cu gazele ar fi inițierea rapidă a acestui Coridor Vertical. Următorul pas, în cazul unui asemenea scenariu dezastruos cu război civil în Iran, ar fi recesiunea. O recesiune puternică în care, din păcate, am asista la un fel de domino, joc de domino economic, în care multe dintre industrii, multe dintre companii s-ar prăbuși una după alta pe lanțurile economice, urmare a scăderii abrupte a vânzărilor și a accesului din ce în ce mai dificil la resurse. Un preț al carburanților de peste 10 lei, din punctul meu de vedere, ar spulbera orice brumă de profitabilitate pentru, mai ales pentru sectorul IMM-urilor din România. Am deveni captivi importurilor, ceea ce ar dezechilibra și mai mult balanța comercială. Având în vedere faptul că dependența financiară pe lanțurile economice este una extrem de ridicată, efectele pot fi catastrofale, mai ales în rândul întreprinderilor mici și mijlocii, slab capitalizate și care depind de încasările de la clienți și parteneri”, punctează Adrian Negrescu.