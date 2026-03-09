Video Israelul a distrus un centru cultural rus din Liban. „Activități teroriste pot fi coordonate din astfel de centre”

Clădirea în care funcționa Casa Culturii Ruse din Nabatieh, în sudul Libanului, a fost distrusă în urma unui atac lansat de Israel, în noaptea de 8 martie. Nu au fost înregistrate victime.

Sursă video: X @ruswar

Instituția, înființată în 2004, ocupa primul etaj al unei clădiri cu cinci etaje, a declarat directorul acesteia, Asaad Diya, scrie Focus.

Potrivit conducerii, instituția funcționa ca un centru socio-cultural care „unește absolvenții universităților ruse și compatrioții din întreaga regiune sudică a Libanului”.

Acolo se organizau cursuri de limba rusă, precum și lecții de muzică, dans și desen pentru copii, iar într-o sală aveau loc evenimente dedicate prieteniei ruso-libaneze și concerte.

Directorul a precizat că nu au existat victime, deoarece angajații au fost evacuați după escaladarea situației din Orientul Mijlociu. Clădirea fusese atacată de Israel și la sfârșitul anului 2024, însă lucrările de reparații nu au început imediat. Ele au fost finalizate cu puțin timp înainte de noul atac.

La rândul său, șeful Centrului pentru Combaterea Dezinformării din Ucraina, Andrii Kovalenko, a afirmat că centrele culturale ruse sunt „birouri de acoperire ale serviciilor de informații ruse din întreaga lume”.

„Desigur, activități teroriste pot fi coordonate din astfel de centre, posibil de militanți Hezbollah care au atacat Israelul”, a scris acesta.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat recent că Rusia ajută Iranul în războiul său împotriva Statelor Unite și Israelului. Potrivit liderului ucrainean, Kremlinul furnizează regimului iranian informații despre tehnologii legate de utilizarea și desfășurarea dronelor.

Ambasadorul Rusiei în Marea Britanie, Andrei Kelin, a declarat că Moscova sprijină Iranul și consideră nedreaptă poziția Occidentului, susținând că Iranul doar răspunde unui atac lansat de SUA și Israel.