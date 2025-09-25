Alegerile parlamentare din Republica Moldova se vor desfășura fără exit-polluri. Care este motivul

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pentru 28 septembrie, se vor desfășura fără exit-polluri. Comisia Electorală Centrală (CEC) a respins singura solicitare depusă în acest sens, venită din partea companiei de sondaje iData.

În cadrul ședinței CEC, vicepreședintele instituției, Pavel Postica, a explicat că refuzul s-a bazat pe „suspiciuni rezonabile” legate de sursele de finanțare ale companiei și pe faptul că iData intenționa să realizeze sondajul din resurse proprii.

„Respingerea este argumentată prin suspiciuni rezonabile privind sursele de finanțare ale companiei, dar și intenția de a efectua din resurse proprii acest exercițiu complex”, a declarat Postica.

Reacția companiei iData

Directorul iData, Mihai Bologan, a criticat decizia, susținând că aceasta are un caracter politic. El a subliniat că firma pe care o conduce a primit autorizație pentru efectuarea sondajelor în timpul campaniei electorale și a prezentat deja trei cercetări de opinie.

Sondajele publicate înainte de scrutin

Ultimul sondaj realizat de iData, publicat pe 8 septembrie, arăta că Blocul „Patriotic”, format din socialiști, comuniști, partidul condus de fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, și partidul fostului premier Vasile Tarlev, se afla pe primul loc în opțiunile alegătorilor. Blocul de opoziție era urmat îndeaproape de PAS, care înregistra 24,3% din intențiile de vot la nivel general și 34,7% dintre alegătorii deciși.

Precedente în organizarea de exit-polluri

În Republica Moldova, ultimul exit-poll a fost organizat în 2020, în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Atunci, două companii sociologice au primit acreditare: Asociația Obștească „Spero” și „Intellect Group” SRL.