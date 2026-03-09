Comisia Europeană: Statele UE au suficient petrol și gaze. Creșterea prețurilor stârnește îngrijorare

Statele membre UE au suficiente stocuri de petrol şi gaze, în pofida perturbării lanţurilor de aprovizionare în urma războiului din Orientul Mijlociu, a anunţat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Suntem mult mai puţin preocupaţi de securitatea aprovizionării decât suntem de preţurile ridicate la energie", le-a spus jurnaliştilor Anna-Kaisa Itkonen, purtător de cuvânt al Comisiei Europene, potrivit Reuters.

Oficialul a adăugat că statele membre UE deţin stocuri de petrol sau echivalenţi care să acopere 90 de zile de consum şi nu există semne ale unei situaţii de urgenţă.

Itkonen a confirmat că la reuniunea de luni a Grupului statelor puternic industrializate (G7) se va discuta scoaterea de petrol din rezervele de urgenţă.

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineaţă la peste 119 dolari, cel mai ridicat nivel din iulie 2022, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever pieţele energetice şi afecta creşterea economiei mondiale.

Urmează scumpiri în lanț

Consultantul economic Adrian Negrescu a avertizat luni că scumpirea carburanţilor ar putea avea efecte în lanţ în economie, de la creşteri de preţuri la raft până la majorarea costurilor în agricultură şi servicii.

„În următoarele 10 zile vom începe să vedem creşteri de preţuri la raft în marile magazine, vom vedea serviciile scumpindu-se în principal cele de curierat şi vom vedea, din păcate, o creştere a costurilor în agricultura românească, mai ales când urmează să înceapă campania de însămânţări de primăvară. Pentru agricultorii români, creşterea preţului motorinei va genera, din punctul meu de vedere, un cost suplimentar care ar putea face ca producţia lor să devină necompetitivă în faţa importurilor semnificative de produse pe care le avem în sectorul agricol", a explicat specialistul.

Cotaţia barilului de petrol Brent din Marea Nordului a urcat luni dimineaţă cu aproape 19%, la aproape 111 dolari, după ce crescuse deja cu aproximativ 28% săptămâna trecută, pe fondul temerilor investitorilor că prelungirea războiului din Orientul Mijlociu ar putea perturba sever pieţele energetice şi afecta creşterea economiei mondiale, transmit DPA şi Reuters.

Şi cotaţia ţiţeiului american West Texas Intermediate (WTI) a depăşit luni pragul de 100 de dolari per baril, un nivel care nu mai fusese înregistrat din 2022.