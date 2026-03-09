Orban cere UE să suspende sancțiunile asupra energiei rusești. „Trebuie să împiedicăm ca prețurile motorinei și benzinei să ajungă la un nivel insuportabil”

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a cerut suspendarea sancțiunilor Uniunii Europene asupra energiei rusești, argumentând că actualul context geopolitic duce la creșterea rapidă a prețurilor petrolului și combustibililor.

Liderul de la Budapesta a anunțat luni că a trimis o scrisoare președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care cere revizuirea și suspendarea sancțiunilor impuse energiei rusești.

Potrivit lui Orbán, „blocada petrolului ucrainean și războiul din Orientul Mijlociu au declanșat o creștere explozivă a prețurilor externe ale energiei”, evoluție care se resimte deja și pe piața din Ungaria, scrie Mediafax.

Restricțiile asupra petrolului rusesc, „amenințare pentru UE”

Într-o postare pe X, premierul ungar a avertizat că, în aceste condiții, restricțiile asupra petrolului rusesc reprezintă „cea mai gravă amenințare nu doar pentru Ungaria și Slovacia, ci pentru întreaga Uniune Europeană”.

El susține că, pentru a evita o nouă criză energetică, sunt necesare decizii rapide la nivel european. „În primul rând, trebuie să revizuim și să suspendăm, la nivelul întregii Europe, toate sancțiunile impuse asupra energiei rusești”, a transmis Orbán.

Orbán: Prețurile nu trebuie să devină insuportabile

În plan intern, guvernul de la Budapesta încearcă să limiteze impactul creșterii prețurilor asupra consumatorilor. „Trebuie să împiedicăm ca prețurile motorinei și benzinei să ajungă la un nivel insuportabil”, a declarat Orbán.

În acest context, premierul ungar a anunțat convocarea unei ședințe extraordinare a guvernului pentru a analiza situația de pe piața combustibililor și pentru a discuta posibile măsuri interne.

Demersul vine într-un moment în care mai multe state europene se confruntă cu presiuni tot mai mari pe piețele energetice, pe fondul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu și al problemelor legate de fluxurile de petrol care tranzitează Ucraina.

Critici constante la adresa sancțiunilor

După invazia Rusiei în Ucraina, Uniunea Europeană a adoptat mai multe pachete de sancțiuni împotriva Moscovei, inclusiv restricții asupra importurilor de energie, în încercarea de a reduce dependența de resursele rusești și de a limita veniturile Kremlinului din exporturile de petrol și gaze.

Ungaria s-a numărat printre statele membre care au criticat în repetate rânduri aceste măsuri, argumentând că economia și securitatea energetică a Europei ar putea avea de suferit dacă sancțiunile sunt menținute în contextul unor tensiuni globale care deja afectează piețele de energie.