Video De ce a publicat Kremlinul înregistrarea în care Putin rămâne fără voce și face semne de neputință, în timpul mesajului de 8 Martie

Motivul pentru care Kremlinul a publicat o filmare needitată a mesajului președintelui Vladimir Putin pentru Ziua Internațională a Femeii ar fi o încercare de a crește interesul pentru liderul rus, a cărui popularitate este în scădere. În înregistrare, Putin se întoarce în afara cadrului și își drege vocea, făcând semn spre gât.

„Știți, lăsați-mă să repet, pentru că... am gâtul puțin iritat. Da, puțin iritat. Aproape că am început să tușesc. Am vorbit mult astăzi”, a explicat Putin în filmare.

Ulterior, Kremlinul a înlocuit clipul cu o versiune mai scurtă și editată, preluată de conturile sale oficiale de social media.

Mesajul editat include aprecieri la adresa femeilor pentru capacitatea lor de a „captiva prin frumusețe și farmec, arătând în același timp diligență, determinare și reziliență”.

„Un suflet feminin generos, plin de compasiune și cu adevărat înțelept face lumea un loc mai bun și mai bun, iar dragostea unei mame rămâne în inima fiecărei persoane pentru tot restul vieții”, a spus Putin.

Apariția în spațiul public a unei înregistrări brute a mesajului video al lui Putin cu ocazia zilei de 8 martie, în care acesta tușește și își suflă nasul, nu ar fi întâmplătoare, ci o încercare a Kremlinului de a spori interesul rușilor față de liderul Federației Ruse.

Informația este relatată de proiectul „VChK-OGPU”, care citează surse apropiate situației, scrie Dialog.

Potrivit uneia dintre surse, sistemul de control din administrația prezidențială și din Serviciul Federal de Protecție (FSO) este atât de strict încât orice material trece prin verificări pe mai multe niveluri și nu ajunge niciodată pe internet fără știrea serviciilor speciale.

O eroare precum publicarea accidentală a unei astfel de înregistrări este considerată imposibilă.

În jurul lui Putin există măsuri stricte de securitate: personalul folosește doar telefoane cu taste, fără acces la internet, se deplasează cu vehicule ale FSO, iar locuințele sunt monitorizate permanent.

Orice material este verificat mai întâi de serviciile de securitate și de editori înainte de a fi publicat.

Sursa califică apariția înregistrării drept o acțiune „creativă” a mai multor departamente din administrația prezidențială, menită să atragă atenția asupra declarațiilor lui Putin.

Ar fi o încercare de a crește artificial interesul pentru mesajele sale, în condițiile în care traficul pe site-ul Kremlinului și numărul de vizualizări ale videoclipurilor sale în Rusia ar fi devenit foarte scăzute. Acest lucru ar indica o scădere a popularității liderului rus în societatea rusă.