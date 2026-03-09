search
Luni, 9 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video De ce a publicat Kremlinul înregistrarea în care Putin rămâne fără voce și face semne de neputință, în timpul mesajului de 8 Martie

0
0
Publicat:

Motivul pentru care Kremlinul a publicat o filmare needitată a mesajului președintelui Vladimir Putin pentru Ziua Internațională a Femeii ar fi o încercare de a crește interesul pentru liderul rus, a cărui popularitate este în scădere. În înregistrare, Putin se întoarce în afara cadrului și își drege vocea, făcând semn spre gât.

„Știți, lăsați-mă să repet, pentru că... am gâtul puțin iritat. Da, puțin iritat. Aproape că am început să tușesc. Am vorbit mult astăzi”, a explicat Putin în filmare.

Ulterior, Kremlinul a înlocuit clipul cu o versiune mai scurtă și editată, preluată de conturile sale oficiale de social media.

Mesajul editat include aprecieri la adresa femeilor pentru capacitatea lor de a „captiva prin frumusețe și farmec, arătând în același timp diligență, determinare și reziliență”.

„Un suflet feminin generos, plin de compasiune și cu adevărat înțelept face lumea un loc mai bun și mai bun, iar dragostea unei mame rămâne în inima fiecărei persoane pentru tot restul vieții”, a spus Putin.  

Apariția în spațiul public a unei înregistrări brute a mesajului video al lui Putin cu ocazia zilei de 8 martie, în care acesta tușește și își suflă nasul, nu ar fi întâmplătoare, ci o încercare a Kremlinului de a spori interesul rușilor față de liderul Federației Ruse.

Informația este relatată de proiectul „VChK-OGPU”, care citează surse apropiate situației, scrie Dialog.

Potrivit uneia dintre surse, sistemul de control din administrația prezidențială și din Serviciul Federal de Protecție (FSO) este atât de strict încât orice material trece prin verificări pe mai multe niveluri și nu ajunge niciodată pe internet fără știrea serviciilor speciale.

O eroare precum publicarea accidentală a unei astfel de înregistrări este considerată imposibilă.

În jurul lui Putin există măsuri stricte de securitate: personalul folosește doar telefoane cu taste, fără acces la internet, se deplasează cu vehicule ale FSO, iar locuințele sunt monitorizate permanent.

Orice material este verificat mai întâi de serviciile de securitate și de editori înainte de a fi publicat.

Sursa califică apariția înregistrării drept o acțiune „creativă” a mai multor departamente din administrația prezidențială, menită să atragă atenția asupra declarațiilor lui Putin.

Ar fi o încercare de a crește artificial interesul pentru mesajele sale, în condițiile în care traficul pe site-ul Kremlinului și numărul de vizualizări ale videoclipurilor sale în Rusia ar fi devenit foarte scăzute. Acest lucru ar indica o scădere a popularității liderului rus în societatea rusă.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce se întâmplă cu sancțiunile americane asupra Rusiei după razboiul din Iran. Anunțul guvernului SUA
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
Liderul opoziției din Ungaria, Péter Magyar, cere Rusiei să se abțină de la interferența în alegeri
mediafax.ro
image
Planul B al FCSB dacă sare în aer varianta cu Mirel Rădoi: „Îl vor toți”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Luptător MMA din România, condamnat la 20 de ani pentru viol și trafic de droguri, face live-uri pe TikTok din Italia
libertatea.ro
image
Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara
digi24.ro
image
Dacia lansează noul model pe 10 martie » Va fi mai ieftin decât Bigster și se va bate cu Skoda și Toyota pentru supremație
gsp.ro
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
Cea mai vulnerabilă țară din Europa la războiul din Iran. Efectele se văd deja. „Oamenii se gândesc de două ori dacă să mai vină aici”
antena3.ro
image
Tineri cu boli rare, rămaşi la maturitate ai nimănui: "Nu avem destule centre pentru copiii care devin adulţi"
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Avarie la Casa de Pensii. Pensionarii nu mai au acces la propriul cont online de pensie. Care e cauza?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Regula celor trei mișcări în caz de cutremur, explicată de medicul Tudor Ciuhodaru. Cum reacționezi corect
playtech.ro
image
Cum a obținut Cristian Bușoi peste 12 milioane de lei dintr-un drept litigios cumpărat cu 80.000 de euro. DNA a clasat ancheta de corupție
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație în "telenovela" Rădoi la FCSB
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan a semnat două decrete înainte de weekend. Banii se plătesc în trei rate
romaniatv.net
image
EXCLUSIV Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor. Termen extins pentru transferul dosarelor de pensii. Date oficiale de la Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”
click.ro
image
„Toate obiectele sunt mai valoroase de două ori decât apartamentul în sine”. Cât costă locuința-muzeu scoasă la vânzare într-un oraș din România
click.ro
image
Celebrul consilier spiritual Andrei Diaconu, previziuni-bombă pentru 2026: „Adevăruri ascunse încep să iasă la suprafață”
click.ro
Prințesa Kate descălțată, Foto GettyImages (1) jpg
Picioarele lui Kate, un nou subiect de discuție. După ce s-a descălțat ieri în public, a uimit cu începutul de monturi și unghiile nefăcute
okmagazine.ro
adult meditating with planet view jpg
Mercur retrograd în Pești până pe 20 martie 2026! Ocazie bună să reevaluăm ceea ce credeam despre spiritualitate și divinitate
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cinci lucruri pe care nu le știai despre Iuri Gagarin, primul om care a călătorit în spațiu. Care au fost ultimele sale cuvinte
image
Provocările anului 2026 în funcție de ziua nașterii. Numerolog și psiholog Alexandra Rusu: „Energia colectivă a anului face ca oamenii să iasă din ceea ce nu îi mai reprezintă”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, imagine adorabilă cu fiica sa, Prințesa Lilibet, de Ziua Internațională a Femeii

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde