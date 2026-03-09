Vacanțele în Egipt, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. În ce condiții își pot primi banii înapoi românii care decid să renunțe la concediu

Pe grupurile de turism de pe Facebook, românii discută în aceste zile despre siguranța vacanțelor în Egipt, pe fondul războiului din Iran. Cât de sigură e considerată zonă de Ministerul Afacerilor Externe și ce recomandă consultantul în turism Răzvan Pascu.

În data de 2 martie, Egiptul se număra printre țările pe care cetățenii americani trebuiau să le părăsească de urgență din cauza unor probleme grave de siguranță, conform Departamentului de Stat al SUA.

În 3 martie, Departamentul de Stat al SUA a reevaluat pericolul de a călători în Egipt la gradul II de alertă – care a fost decretat din vara lui 2025. Acesta prevede că sunt anumite zone în care turiștii americani nu ar trebui să călătorească: Peninsula Sinai de Nord și de Mijloc din cauza terorismului; Deșertul de Vest din cauza riscurilor la adresa siguranței și securității, cu excepția cazului în care călătoriți cu o companie de turism autorizată profesional; Zone de frontieră egiptene din cauza zonelor militare.

Ministerul Afacerilor de Externe al României are o abordare similară. Gradul de alertă este 7 din 9 ceea ce presupune evitarea oricărei călătorii în anumite regiuni: „Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomandă imperativ cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Arabă Egipt să evite deplasările în zona de nord a Peninsulei Sinai, zona de vest situată în proximitatea frontierei cu Libia și zona de frontieră cu Republica Sudan.” Acest grad de alertă a fost decretat din vara lui 2025, deci nu s-a schimbat de la începerea războiului din Iran.

Răzvan Pascu: „nu se vede o scădere evidentă a cererii pe Egipt”

Consultantul în turism Răzvan Pascu a explicat pentru „Adevărul” că puțini dintre românii care aveau excursii rezervate deja au renunțat la vacanțe. „În acest moment nu se vede o scădere evidentă”, explică el.

„În condițiile în care tur-operatorul organizează în continuare excursia, hotelul este deschis și zborurile se efectuează, cine vrea să renunțe în momentul acesta la excursii, va trebui să plătească comisioane și penalizări agențiilor de turism care organizaseră pachetul”, menționează acesta.

Dacă este anulată rezervarea sau zborul de către tur-operator, de către compania aeriană sau agenția de turism, atunci clientul își va primi toți banii înapoi.

„Depinde foarte mult de perioada excursiei, pentru că dacă excursia contractată este peste mai mult timp, de exemplu, nu știu, peste două, trei, patru luni, sunt tur-operatori cu care se poate discuta, astfel încât, chiar dacă nu-ți retragi banii, să te muți pe o altă excursie din portofoliu tur operatorului”, detaliază consultantul.

Dar dacă excursia are plecare în săptămânile următoare, dacă se va putea zbura, dacă hotelul este deschis și dacă nu e nicio problemă, atunci e greu să anulezi în momentul acesta fără să fie percepută vreo penalizare de către agențiile de turism, explică el.

În ceea ce privește solicitările noi de sejururi, Pascu a explicat: „Este clar că a scăzut în general numărul de cereri și nu doar la nivel de Egipt, ci la nivel de toate destinațiile din Golf și chiar și destinații din alte părți care presupun zboruri cu companiile din Golf. Deci când vorbim de cereri noi există o scădere destul de mare, iar când vorbim de cererile care sunt deja contractate, aici este decizia fiecăruia dacă va dori să meargă sau nu, atâta timp cât destinația este operabilă, dacă decizi să nu mai mergi pentru că îți este frică, atunci cel mai probabil agenția de turism respectivă va percepe niște penalizări.”

Consultantul amintește că pe lângă Egipt, unde erau foarte multe curse charter, mai sunt probleme cu sejururile programate la locurile sfinte prin Israel: „De asemenea, nici Iordania nu mai este destinație operabilă în acest moment. Mai sunt și chartere pe Oman, care, deși nu este implicat în conflict și spațiul aerian este deschis, știu sigur de la tur-operator că are destul de mulți oameni care nu își doresc să mai călătorească. Concret, zilele trecute a fost un zbor, iar din totalul de pasageri cam 30% a renunțat la această vacanță.”

Condițiile de desfășurare a sejururilor în aceste destinații vor depinde foarte mult de evoluția situației în perioada următoare: „Dacă să spunem prin absurd, tot conflictul se va încheia mâine, astfel încât să nu mai existe această percepție cum că statele din Golf pot deveni riscante, și companiile aeriene, de mâine, vor începe să reia zborurile, aproximarea mea este că în două-trei luni de zile lucrurile vor reveni la un semi-normal. Apoi, oricum, urmează perioada de vară. Deci aș zice că această primăvară este deja pierdută, apoi urmează perioada de vară când în țările din Golf oricum ar fi fost foarte cald. Dar dacă lucrurile ar reveni foarte curând, în câteva zile, la normal și ar înceta atacurile asupra țărilor din Golf, atunci estimarea mea este că din toamnă lucrurile pe turism vor reveni la normal.”

În ceea ce privește riscul de a călători în Egipt, Pascu susține că în ciuda alertei de pe site-ul Ambasadei SUA cu privire la existența pericolului în unele zone, „dacă ne uităm pe hartă, e greu de crezut că ceva referitor la războiul din Golf ar putea să-i pună în pericol pe oamenii care sunt pe plajă în Sharm el-Sheikh sau în Hurghada sau în alte stațiuni de plajă din Egipt. Evident, dacă sunt locuri mai apropiate de zona Golfului, există un risc în permanență în orice, dar sincer, mi-e greu să cred că e un risc ridicat”.

Mergem sau nu în Egipt?

Pe pagina de Facebook al unuia dintre cei mai mari tour operatori din România pe destinația Egipt – „Join UP”- s-au făcut, în 5 martie, următoarele precizări:

„Călătoriile în Egipt rămân sigure pentru turiști. Ministerul Afacerilor Externe al Egiptului confirmă că recomandările de călătorie pentru Egipt rămân neschimbate, în contextul consultărilor diplomatice cu mai multe state occidentale pentru reconfirmarea climatului de securitate și stabilitate din țară. Cu alte cuvinte, vacanțele în Egipt se desfășoară în condiții obișnuite, iar turiștii se pot bucura în continuare de resorturi, plaje și experiențele cunoscute ale acestei destinații.”

Flori Crina, administratoarea grupului de Facebook „Călătorește românește în Egipt”, explică perspectiva ei în contextul discuțiilor despre cât de sigur este acum un sejur într-o țară aflată atât de aproape de războiul din Iran:

„Pentru că tot văd postări cu: „veniți aici că e soare, mare, mâncare bună!”. Pe internet e mereu soare și mare, dar când se încurcă treaba, fiecare se descurcă cum poate pe cont propriu, nu te ajută niciunul dintre cei care te-au chemat în online”.

La întrebara „Recomand să mergeți în Egipt?”, Flori Crina răspunde nuanțat: „Bineînțeles. Dar mergeți asumați, cu capul pe umeri și cu ceva bănuți puși deoparte, că altfel faci față greu. Recomand să NU mergeți? La fel de bine. Nimic nu e obligatoriu. Cum zice românul: fiecare știe cât îl țin papucii.”

Administratoarea grupului sugerează că fiecare trebuie să-și pună câteva întrebări înainte de a merge:

„Îți e frică de moarte? Mie nu. Îți e frică că o să ai probleme la serviciu dacă depășești concediul? Mie nu – am peste 30 de zile de concediu, aproape o lună și jumătate. Dacă mă apuc, stau până mă uită colegii pe statul de plată. Îți e frică că lași părinții acasă fără ajutor? Și bineînțeles că întrebările pot continua…”

Florin Crina concluzionează arătând: „Ce pot spune e că lucrurile în Orient rar se sting cu una, cu două. Cine cunoaște puțin cultura lor știe că dacă se supără unul mai mare (afectat financiar, orgoliu etc) se aprinde repede și nea Vasile cu tot neamul lui și nu glumesc, ca la satul românesc când se pune la cale ceva dar acum vorbim de hotare!”

Ce spun turiștii români

În ultimele zile, pe mai multe grupuri de turism frecventate de români au apărut dezbateri aprinse despre siguranța vacanțelor în Egipt. Discuțiile au pornit după ce pe internet a început să circule o hartă cu zone marcate cu roșu, fără explicații suplimentare, lucru care a stârnit îngrijorări în rândul celor care au deja rezervări făcute pentru această destinație.

Unul dintre participanții la discuție a criticat distribuirea unor astfel de imagini fără context. „Văd că iar circulă pe grupuri o hartă roșie cu Egiptul, postată fără explicații, doar ca să sperie lumea. Serios acum… înainte să distribuim orice poză de pe internet, nu ar fi mai simplu să verificăm informația din surse oficiale?”, a scris acesta.

El îi îndeamnă pe turiști să consulte site-urile oficiale ale autorităților înainte de a trage concluzii. „Cine vrea să verifice situația reală poate intra direct pe site-urile oficiale. Important: nivelul 7 menționat pe site-ul MAE pentru anumite zone din Egipt există de anul trecut, nu a apărut acum peste noapte. Deci nu prea înțeleg disperarea apărută brusc pe internet”, a adăugat el.

Alți membri ai grupului consideră însă că astfel de avertismente sunt utile. „Nu este ca să sperie lumea, este pentru atenționare. MAE te avertizează să nu pățești ce au pățit cei din Dubai sau Israel, care nu au luat în calcul posibilitatea unui conflict și a anulărilor de avion”, a comentat un utilizator.

În discuție au intervenit și români care locuiesc în Egipt și spun că, cel puțin deocamdată, situația este normală. „Noi locuim în Egipt de 5 ani. În momentul de față nu este nicio alertă sau ceva de genul. Egiptul este safe”, a scris un membru al grupului.

Totuși, alți participanți au atras atenția că situația se poate schimba rapid. „Poți spune că Egiptul este safe acum, dar nu știi ce va fi mâine. Așa s-a întâmplat și în Dubai. Oamenii au ignorat mesajele autorităților și acum nu știu cum să ajungă acasă”, a replicat un alt utilizator.

„Dacă se poate, ar trebui să amânăm concediul”

Unii turiști spun că preferă să fie precauți și chiar să își amâne concediul. „Ar trebui să ținem seama de atenționările oficiale. Dacă se poate, ar trebui să amânăm concediul. Este totuși o zonă apropiată de conflict și se poate întâmpla orice”, a comentat o turistă.

Pe de altă parte, există și voci care cred că discuțiile sunt exagerate. „Astfel de postări cu și despre război ar trebui interzise. Fiecare să consulte site-ul MAE și să ia decizia de unul singur. Fiecare să facă ce vrea pe banii lui”, a scris un participant anonim.

În paralel, mulți români care au vacanțe programate în perioada următoare încearcă să afle dacă zborurile se desfășoară normal. „Este cineva care are vacanța programată în Hurghada în următoarele zile? Credeți că este totul ok și safe pentru a merge acum acolo?”, întreabă o turistă.

Un alt membru al grupului, care spune că locuiește în Egipt de două decenii, recomandă prudență, dar nu descurajează călătoriile. „Îți scriu din postura omului care trăiește de 20 de ani în Egipt. Vino, dar ai o rezervă de bani, în caz că se închide spațiul aerian și ești nevoit să îți plătești cazare extra și bilete de avion pentru repatriere. Statul român nu va mișca un deget pentru turiștii români”, a spus aceasta.

Ea amintește și de contextul geopolitic complicat din regiune. „Egiptul are graniță cu Fâșia Gaza, avem graniță cu Arabia Saudită prin Marea Roșie, avem un conflict cu Sudanul și de 50 de ani avem stare de urgență. Egiptul își va păstra neutralitatea până când alte state din regiune vor decide altceva.”

În același timp, turiști care se află deja în stațiunile egiptene spun că nu există motive de îngrijorare. „Noi suntem aici și nu este nicio problemă. Aeroportul funcționează. Nu văd probleme”, a scris un turist aflat în vacanță.

„Noi plecăm pe 15 din Timișoara către Hurghada, Dumnezeu cu mila”

Alții spun că nu au de gând să își schimbe planurile. „Noi plecăm pe 15 din Timișoara către Hurghada. Vineri suntem în Egipt, Dumnezeu cu mila”, a comentat cineva.

În discuție apare frecvent și problema asigurărilor de călătorie. Un turist care are rezervare pentru iulie spune că nu s-a gândit la această situație atunci când a făcut rezervarea: „Avem un sejur în Egipt în luna iulie, doi adulți și doi copii. Am încheiat și asigurare, dar nu acoperă cazuri de război. Nu m-am gândit să întreb despre așa ceva când am făcut rezervarea.”

Răspunsurile primite nu sunt foarte optimiste. „Nu există asigurare pentru război”, spune unul dintre participanții la discuție, în timp ce altul explică: „Nicio asigurare storno nu acoperă războiul, este clauză de excludere.”

Există totuși și opinii mai relaxate. „Griji inutile, faceți scenarii. Așteptați până în apropierea datei și atunci veți vedea ce și cum”, a scris o utilizatoare.

În final, mulți turiști spun că urmăresc evoluția situației și vor decide în funcție de ce se întâmplă în perioada următoare. „Noi avem rezervare din 29 martie. Am zis că urmărim cum merg lucrurile și mergem dacă nu e nimic pe Egipt”, spune o turistă.

Pentru moment, potrivit celor care se află deja acolo, vacanțele continuă normal. „Momentan aici e bine, cald și distracție la maxim”, a scris un român aflat în Sharm El Sheikh.

Totuși, există și semnale că programul zborurilor se poate modifica uneori. „Noi am aflat cu cinci minute înainte de plecare că avionul are o întârziere de 15 ore. A fost redirecționat către Dubai”, a povestit un alt turist.

În concluzie, discuțiile de pe grupurile de turism arată o combinație de optimism, prudență și confuzie în rândul românilor care plănuiesc vacanțe în Egipt. În timp ce unii spun că situația este normală și că nu există motive de panică, alții preferă să urmărească atent evoluțiile din regiune înainte de a decide dacă își mai fac sau nu bagajele.