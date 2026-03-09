PSD a ajuns la distanță de trei procente de USR. Ce scor înregistrează AUR și PNL în ultimul sondaj INSCOP

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) se menține pe primul loc în intențiile de vot pentru alegerile parlamentare, însă scade sub pragul de 40%, potrivit unei cercetări INSCOP Research. Diferențele dintre principalele partide rămân relativ stabile.

Sondajul, realizat de INSCOP Research la comanda platformei Informat.ro, arată că AUR ar fi votat de 38% dintre alegători, în scădere față de 40,9% în ianuarie 2026.

Intenția de participare la vot

Sondajul a analizat și probabilitatea participării la vot. Pe o scară de la 1 la 10, unde 10 înseamnă că respondentul este sigur că va merge la vot, 65,4% dintre români au ales nivelul maxim.

În același timp, 16,2% spun că sigur nu vor merge la vot, iar restul respondenților au indicat valori de mijloc.

Raportat doar la cei care declară că sigur vor merge la vot și au exprimat o opțiune politică (53,8% din totalul eșantionului), distribuția voturilor este următoarea:

AUR – 38,6%

PSD – 16,9%

PNL – 13,9%

USR – 13,4%

UDMR – 4,4%

SENS – 3,6%

SOS România – 3,4%

POT – 3,1%

Alte partide ar obține 1,5%, iar candidații independenți 1,2%.

AUR se menține în topul preferințelor, dar scade sub 40%

Potrivit datelor, raportate la respondenții care au exprimat o opțiune de vot pentru un partid (73,5% din totalul eșantionului), situația este următoarea:

AUR – 38%

PSD – 19,2%

PNL – 14,5%

USR – 11,4%

UDMR – 4%

SENS – 3,6%

SOS România – 3,3%

POT – 3%

Dintre partidele ce formează coaliția de guvernare, se remarcă creșterea USR, care a ajuns la aproape 3 procente în urma PSD. Și UDMR înregistrează o ușoară creștere.

Alte partide ar primi 1,6% din voturi, iar 1,4% dintre respondenți ar opta pentru un candidat independent.

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a declarat că diferențele dintre principalele partide rămân relativ stabile.

Potrivit lui Ștefureac, analiza datelor colectate în ultimele zece luni nu indică o tendință clară de creștere sau scădere pentru niciun partid politic din România.

„Barometrul INSCOP-Informat.ro arată că AUR coboară din nou sub pragul de 40%, ajungând la 38% în scădere față de cele aproape 41 de procente de la începutul anului. PSD și PNL sunt despărțite de 3-5 puncte procentuale în funcție de baza de raportare – respondenți care aleg un partid, respectiv respondenți care aleg un partid și sunt siguri că merg la vot, iar PNL și USR sunt despărțite de 1-3 puncte procentuale în funcție de aceleași criterii. Analizând datele INSCOP măsurate în ultimele 10 luni, nu se observă o tendință clară de creștere sau scădere pentru niciun partid politic din România”, a spus acesta.

Datele au fost colectate în perioada 2–6 martie 2026, prin metoda CATI (interviuri telefonice). Eșantionul a inclus 1.100 de persoane. Marja maximă de eroare este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României, pornind de la opinia românilor, în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice.