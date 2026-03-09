Articol publicitar

Productivitate la birou: există dovezi că un cadru pentru birou reglabil electric ajută?

0
0
Publicat:

În contextul muncii hibride sau remote, tot mai mulți români încep să caute soluții pentru a-și crește productivitatea la birou. Un cadru pentru birou reglabil electric promite, în acest sens, mai puține dureri de spate, mai multă energie și o putere de concentrare mai mare. Rămâne însă întrebarea: există dovezi că această schimbare chiar funcționează?

birou reglabil de la stabledesk jpg

Cum a devenit munca sedentară o problemă pentru productivitatea angajatului?

Programul standard de lucru în România presupune aproximativ 8 ore pe zi în fața unui ecran. În realitate, pentru mulți freelanceri sau angajați, timpul poate ajunge frecvent la 9-10 ore zilnic. Statul prelungit pe scaun este asociat cu:

-        Nivel de energie mai scăzut după primele 2-3 ore de lucru.

-        Disconfort la nivel cervical și lombar.

-        Rigiditate musculară.

-        Capacitate scăzută de concentrare în a doua parte a zilei.

Productivitatea la locul de muncă nu presupune doar a lucra din greu și pe intervale mari de timp, ci și a lucra eficient și constant. O poziție fixă menținută ore în șir afectează tocmai această constanță.

Ce arată studiile despre birourile reglabile electric?

Cercetările efectuate în domeniul ergonomiei și sănătății ocupaționale demonstrează că alternarea între șezut și stat în picioare reduce semnificativ disconfortul fizic și îmbunătățește starea generală de vigilență. Cei care au participat la astfel de studii au raportat următoarele:

-        Dureri reduse de spate.

-        Un nivel mai scăzut de oboseală la finalul programului.

-        Implicare mai mare în sarcinile repetitive de la birou.

Cu toate că un cadru pentru birou reglabil electric nu este neapărat o soluție magică, datele sugerează că schimbarea repetată a poziției în timpul muncii contribuie la menținerea unui ritm de lucru mai stabil pe tot parcursul zilei.

Ce influență are alternarea poziției asupra capacității de concentrare?

Corpul uman nu este proiectat pentru imobilitate prelungită. De aceea, atunci când lucrăm exclusiv din șezut, circulația încetinește, iar nivelul de energie scade succesiv. Ridicarea biroului și lucrul din picioare, chiar și pentru 30-40 de minute, pot:

-        Stimula circulația sângelui.

-        Spori nivelul de alertă.

-        Îmbunătăți postura.

-        Atenua senzația de ceață mentală.

Pentru ședințe online, apeluri telefonice sau activități ce țin de partea de creație, mulți angajați preferă să stea în poziție verticală. Pe de altă parte, pentru activități de precizie, revin la statul în șezut. Această posibilitate contribuie mult la organizarea naturală a zilei de lucru.

Ce este un cadru pentru birou reglabil electric și ce rol are în productivitate?

Un astfel de cadru este o structură motorizată care permite ajustarea înălțimii blatului de lucru. Transformă un birou clasic într-un sistem cu dublu rol: sit-stand. Majoritatea modelelor de azi includ:

-        Unul sau mai multe motoare electrice.

-        Funcție de memorare a pozițiilor.

-        Panou de control cu ajustare fină.

-        Capacitate de susținere suficientă pentru echipamente multiple sau grele.

-        Sistem anticoliziune.

Pe piața din România există furnizori specializați în soluții ergonomice de acest tip, iar cadrele pentru birouri reglabile electric pot fi găsite inclusiv online, la magazine dedicate, precum StableDesk.

Poate un cadru pentru birou reglabil electric elimina complet problemele sedentarismului?

Deși este de un real ajutor, acest produs nu înlocuiește pauzele active, sportul sau mișcarea regulată. Cadrul poate reduce timpul petrecut doar în poziție șezândă și poate încuraja schimbarea obiceiurilor zilnice legate de munca la birou. Pentru mulți angajați, simplul fapt că biroul se poate ridica în doar câteva secunde este un declanșator pentru a face mai multă mișcare.

Pe termen lung, această alternare a pozițiilor de lucru poate avea un impact pozitiv asupra randamentului profesional și confortului din timpul programului.

Mini rezumat

Dovezile moderne susțin că schimbarea poziției între șezut și statul în picioare ajută la reducerea stării de disconfort și la menținerea unui nivel de energie bun pe tot parcursul zilei. Un cadru pentru birou reglabil electric oferă flexibilitate pentru a adapta postura la tipul de activitate desfășurată la locul de muncă.

Cu toate că nu este o soluție universală, acesta poate fi un pas concret pentru acei români care doresc să se simtă mai confortabil și să devină mai productivi la birou.

Magazin

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Reacția Chinei după alegerea noului lider suprem iranian. Avertismentul către SUA și Israel
digi24.ro
image
Românii au început să treacă granița pentru a-și alimenta mașinile. Unde găsesc carburanți sub 7 lei pe litru. „Ne convine”
stirileprotv.ro
image
VORTEX POLAR! Meteorologii sunt cu ochii pe un martie neobișnuit. Vreme cum nu s-a mai VĂZUT
gandul.ro
image
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
mediafax.ro
image
Fanii olteni au înnebunit când au aflat că Mirel Rădoi o va antrena pe FCSB: „Un arogant de doi lei!“. Mesaje dure pe rețelele de socializare
fanatik.ro
image
Insolvențe și executări silite pe piața imobiliară din Iași. Cât a ajuns să coste un bloc întreg scos la licitație în cartierul Bucium
libertatea.ro
image
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
digi24.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
"Telenovela" s-a încheiat, la scurt timp după ce Gigi Becali l-a sunat pe Laurențiu Reghecampf
digisport.ro
image
VIDEO Prima ruptură majoră între SUA și Israel după invazia în Iran: „Bibi” l-ar fi „făcut” pe la spate pe Trump, iar acum sunt neînțelegeri (surse)
stiripesurse.ro
image
După ce doi „pești ai Apocalipsei” au eșuat simultan în fața a două turiste americane, cresc temerile privind un dezastru iminent
antena3.ro
image
De ce costă carburanţii mai puțin în Bulgaria decât în România. Diferența ajunge la aproape 2 lei pe litru
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
cancan.ro
image
Caporal cu 20 ani munciți - pensie militară de 6.100 lei. Pensiile civile, la jumătate și la 65 ani. De ce?
newsweek.ro
image
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
prosport.ro
image
Cât te costă dacă plătești doar suma minimă la cardul de credit. Exemplu pentru o datorie de 5.000 de lei
playtech.ro
image
Cine e milionarul român considerat de americani drept ”adevăratul magnat al tenisului mondial”. Are o avere uriașă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Cum a numit-o Ronald Gavril pe Anamaria Prodan, după ce agenta a spus ce relație are cu Dan Alexa
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva bizar! De ce rebelii Houthi din Yemen stau departe de războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua 9 de război în Orientul Mijlociu. Drone iraniene au lovit Dubaiul, Kuweitul și Arabia Saudită. Tensiunile s-au extins până în Liban
kanald.ro
image
Accident mortal pe DN6, în Giurgiu! Momentul impactului dintre cele două autoturisme. Ce s-a văzut pe camera de bord
wowbiz.ro
image
Cât de bine arată! Dan Petrescu s-a pus pe picioare și s-a vindecat. Cum a fost surprins pe stradă, ziua în amiaza mare. Credea că nimeni nu îl observă! / FOTO
romaniatv.net
image
Se majorează pensiile! Anunț de la Ministerul Muncii
mediaflux.ro
image
Plecat de la Metaloglobus, Mihai Teja dezvăluie salariile șocante de la echipă
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Unde studiază fiica lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. Ce căuta Irina, de fapt, în Abu Dhabi
actualitate.net
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
click.ro
image
„Dacă ți-aș arăta fluturașul de salariu, cred că ai leșina”. Cât de ușor se câștigă 7.000 de lei pe lună în România, de fapt?
click.ro
image
Anul Calului de Foc, previziuni de la Nicoleta Ghiriș! Cum îți va merge în funcție de zodie: „Este bine să aveți lângă voi, pentru o mai mare protecție energetică...”
click.ro
Printesa Beatrice, Printesa Eugenie si Printul Andrew in 2019, la nunta lui Harry cu Meghan. FOTO Getty Images 960049188 jpg
Bani murdari pentru fetele lui tata! S-a aflat de unde aveau Prințesele Beatrice și Eugenie bani pentru stilul lor de viață luxos
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
download jpg
Comoară romană scoasă din pământ: lingouri vechi de 2.000 de ani, descoperite pe un câmp din Țara Galilor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Destinații spectaculoase din România, ferite de aglomerație: „Recomand cu căldură”. Sunt perfecte pentru o escapadă de weekend
image
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO

OK! Magazine

image
Cum a rănit-o Andrew pe Meghan în timp ce încă era la Palat. Fostul prinț a fost la fel de grobian și cu Ducesa

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Poți găsi balena ascunsă în doar 8 secunde