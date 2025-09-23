Europa pregătește ocuparea militară a Republicii Moldova, susțin serviciile de informații ruse

Europa se pregătește să ocupe militar Republica Moldova, iar statele membre NATO ar concentra subdiviziuni militare în România, în apropiere de frontiere, în vederea unui presupus desant al NATO în regiunea Odesa, se arată într-un comunicat al Serviciului de Informații Externe al Federației Ruse (SVR), citat de deschide.md.

SVR susțin că „birocrații europeni de la Bruxelles sunt hotărâți să mențină Moldova pe linia politicii lor rusofobe”, iar în acest scop își propun „ocuparea de facto a țării”.

„În această etapă are loc concentrarea unităților forțelor armate ale statelor NATO în România, în apropierea granițelor moldovene. Se pregătește un ”desant” NATO în regiunea Odesa din Ucraina pentru intimidarea Transnistriei. Conform datelor disponibile, primul grup de militari profesioniști din Franța și Marea Britanie a sosit deja la Odesa” se arată în comunicatul SVR.

Practic, serviciile de informații ale Rusiei interpretează ca pe o pregătire de „introducere a trupelor” în Republica Moldova prezența, între 20 de octombrie și 13 noiembrie, în România, a 5.000 de militari din statele membre NATO în cadrul exercițiului multinațional Dacian Fall 2025 (DAFA 25).

În același timp, potrivit evaluării SVR, scopul acestui exercițiu ar fi să „înnăbușe protestele oamenilor după falsificarea grosolană a rezultatelor votului din 28 septembrie”.

„Eurofuncționarii se tem că falsificările grosolane ale rezultatelor votului, pregătite de Bruxelles și Chișinău, îi vor forța pe cetățenii moldoveni disperați să iasă în stradă pentru a-și apăra drepturile. Atunci, la solicitarea președintei M. Sandu, forțele armate ale statelor europene ar urma să oblige moldovenii să accepte dictatura sub pretextul democrației europene” se susține în comunicatul SVR.

Reacția Republicii Moldova a venit neîntârziat. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Daniel Vodă, a declarat că, prin acest comunicat, obiectivul Rusiei este să sperie cetățenii și să submineze încrederea lor în parcursul european al țării.

„Rusia are experiența ocupațiilor de teritorii străine. Uniunea Europeană se extinde pentru a primi țările în spațiul păcii și al bunăstării. Conducerea țării a avertizat că Rusia inundă zilnic spațiul nostru informațional cu falsuri grosolane. Așa-zisele ”alerte” despre pretinse planuri de ocupare a Moldovei de către Europa sunt o reacție isterică fabricată de serviciile ruse la mesajul de ieri al președintei Maia Sandu”, a subliniat Vodă.