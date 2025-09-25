Pro-rușii și ultranaționaliștii, în slujba Kremlinului. Cine ar putea câștiga legislativele în Moldova și ce pericole ar aduce pentru Ucraina și Europa

Procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană nu se desfășoară conform unui calendar prestabilit. Totuși, există deja două momente cheie ce vor marca parcursul european al Ucrainei, ambele fiind legate de evenimentele din statele vecine.

A doua dată importantă – 12 aprilie 2026, ziua alegerilor parlamentare din Ungaria. Aici, regimul autoritar și pro-rus al lui Viktor Orbán ar putea suferi, în premieră, o înfrângere după 16 ani de dominație. Aceasta ar putea deschide calea unui dialog normal între Ucraina și Ungaria, precum și ridicarea vetoului maghiar asupra deciziilor pro-ukrainene în cadrul Uniunii Europene.

Dar există o dată mult mai apropiată, cu o importanță crucială pentru viitorul integrării Ucrainei în UE: 28 septembrie 2025, ziua alegerilor din Republica Moldova.

Un nou guvern la Chișinău ar putea decide nu doar soarta Moldovei, ci și a Ucrainei. Iar miza nu este doar o eventuală schimbare de orientare către Federația Rusă. Mai grave și mai periculoase sunt opțiunile „hibride” la care lucrează în prezent Kremlinul.

În plus, scenariile rusești ar putea include elemente ce ar putea atrage sprijinul unor actori occidentali. De exemplu, în cazul unei soluționări a conflictului transnistrean, este aproape sigur că președintele american Donald Trump ar declara imediat că a „stopat un alt război”. Chiar dacă acele soluții ar aduce riscuri semnificative pentru securitatea Ucrainei.

O altă amenințare vine din zona logisticii. Moldova joacă un rol vital în comerțul și tranzitul Ucrainei, iar importanța sa pentru transferurile militare nu trebuie subestimată, scrie pravda.ua.

În cele din urmă, o guvernare pro-rusă în Moldova ar putea pune capăt integrării europene – nu doar a Moldovei, dar și a Ucrainei. Chiar și în cazul în care veto-ul Ungariei ar fi ridicat.

Din fericire, aceste scenarii periculoase nu sunt o certitudine. Cel mai probabil, pro-europeana Maia Sandu își va păstra cel puțin prim-ministrul și miniștrii-cheie, măcar pentru o perioadă. Există, de asemenea, posibilitatea ca alegerile să nu conducă la formarea unui nou guvern, iar Moldova să fie obligată să organizeze noi alegeri. Totuși, revanșa rusă nu este exclusă.

Figurile Kremlinului pe harta Moldovei

Incertitudinea privind rezultatul este mai mare ca niciodată.

La începutul verii, analiștii erau aproape unanimi în privința faptului că trei formațiuni vor ajunge în Parlament: Partidul pro-occidental PAS, condus de președinta Maia Sandu; blocul pro-rus condus de fostul președinte Igor Dodon; și blocul „Alternativa” condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, care își revendica electoratul centrist, nehotărât între dreapta și stânga. De asemenea, era posibil ca populistul Renato Usatîi să aibă șanse să treacă în Parlament.

Două dintre aceste formațiuni sunt deja favorabile Kremlinului.

Cel mai probabil, PAS va câștiga primul loc, urmat de blocul „Patriot” al lui Dodon. Dar nici aici nu există certitudini. Sondajele din Moldova nu reflectă pe deplin realitatea, deoarece o treime dintre respondenți refuză să își declare preferințele sau spun că „nu s-au hotărât”. Experții susțin că o mare parte dintre aceștia vor vota împotriva actualei puteri, dar nu vor să exprime public acest lucru.

Datele unor cercetări închise, pe care publicația ucraineană le are în posesie, susțin această ipoteză.

Cu această ocazie, moldovenilor li s-au pus, pe lângă întrebări despre aceste alegeri, și întrebări de control: cucine au votat toamna trecută, la referendumul privind integrarea europeană a Moldovei. Doar 25,6% au recunoscut că au votat „împotrivă”, 59,6% au asigurat că au votat „pentru”. Dar acest lucru contrazice în mod fundamental rezultatele referendumului. Acum 11 luni, în Moldova (fără a lua în calcul voturile diasporei și ale Transnistriei), aproximativ 54% dintre alegători au votat „împotrivă” și doar 46% „pentru”, dar acum se pare că nu recunosc acest lucru.

Acest lucru sugerează o realitate optimistă pentru puterea actuală, cel puțin în privința percepției publice.

În aceste condiții, nu este exclus ca blocul Dodon să câștige primul loc.

O altă formațiune care ar putea face parte dintr-o viitoare coaliție pro-rusă este „Alternativa” lui Ceban. Cu toate acestea, la începutul campaniei era considerată aproape o certitudine intrarea sa în Parlament, însă acum șansele sunt mult mai mici. Din cauza unui prag electoral ridicat de 7%, și având în vedere că Ceban a fost afectat de interdicția de a intra în Uniunea Europeană pusă de România, șansele ca acest bloc să treacă de pragul electoral sunt extrem de mici.

În schimb, există alte două formațiuni pro-ruse care ar putea, surprinzător, să ajungă în Parlament.

Una dintre ele promovează în mod deschis lozinci anti-ucrainene.

Naționalismul moldovenesc și legăturile Kremlinului

Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoaria Furtună, are în programul său revendicări teritoriale față de Ucraina, promitând „anexarea unei părți din regiunea Odesa”. Este o formațiune naționalistă moldovenească virtuală, creată de Furtună, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, care coordonează activitățile pro-ruse în Moldova din Rusia.

De ce ar avea șanse Furtună să ajungă în Parlament, având în vedere că partidul ei nu dispune de un electorat propriu?

Pentru că Moscova a implementat în Moldova un proiect unic – așa-numita „rețea Șor”, care oferă bani pe cardurile bancare rusești (legate de „Promsvyazbank”, afiliat Ministerului Apărării din Rusia) cetățenilor din regiunile sărace ale Moldovei. Acești bani pot fi folosiți pentru a sprijini candidatura unor candidați favorabili Kremlinului. Chiar dacă autoritățile încearcă să oprească această rețea, ea nu poate fi complet distrusă. Rețeaua poate oferi între 70.000 și 80.000 de voturi, suficiente pentru a trece pragul electoral.

Chiar și în această perioadă critică, rețeaua va da instrucțiuni privind votul doar în ultimele zile înainte de alegeri.

De asemenea, naționaliștii români sunt foarte activi în acest proces.

Amenințări pentru Ucraina

Se poate spune că mulți dintre cei care se pregătesc să voteze împotriva actualei puteri nu sunt neapărat pro-ruși.

Pentru Ucraina, menținerea unei guvernări proeuropene la Chișinău este esențială. Moldova joacă un rol esențial în sprijinul logistic și comercial al Ucrainei, inclusiv în transportul de combustibili și echipamente militare. De exemplu, drumul care leagă sudul Ucrainei de Odesa este esențial pentru Ucraina, iar tranzitul acestui drum nu a generat probleme semnificative cu autoritățile de la Chișinău.

Dacă forțele pro-ruse ajung la putere, toate aceste rute vitale pentru Ucraina ar putea fi periclitate. Mai mult, integrarea europeană a Ucrainei ar putea fi blocată în cazul unui guvern pro-rus în Moldova.

Și mai grav, dacă Moldova se confruntă cu un impas intern în privința integrării europene, ar putea pune în pericol și parcursul Ucrainei în UE.