search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Pro-rușii și ultranaționaliștii, în slujba Kremlinului. Cine ar putea câștiga legislativele în Moldova și ce pericole ar aduce pentru Ucraina și Europa

0
0
Publicat:

Procesul de aderare al Ucrainei la Uniunea Europeană nu se desfășoară conform unui calendar prestabilit. Totuși, există deja două momente cheie ce vor marca parcursul european al Ucrainei, ambele fiind legate de evenimentele din statele vecine.

Moldovenii își aleg parlamentarii duminică/FOTO:X
Moldovenii își aleg parlamentarii duminică/FOTO:X

A doua dată importantă – 12 aprilie 2026, ziua alegerilor parlamentare din Ungaria. Aici, regimul autoritar și pro-rus al lui Viktor Orbán ar putea suferi, în premieră, o înfrângere după 16 ani de dominație. Aceasta ar putea deschide calea unui dialog normal între Ucraina și Ungaria, precum și ridicarea vetoului maghiar asupra deciziilor pro-ukrainene în cadrul Uniunii Europene.

Dar există o dată mult mai apropiată, cu o importanță crucială pentru viitorul integrării Ucrainei în UE: 28 septembrie 2025, ziua alegerilor din Republica Moldova.

Un nou guvern la Chișinău ar putea decide nu doar soarta Moldovei, ci și a Ucrainei. Iar miza nu este doar o eventuală schimbare de orientare către Federația Rusă. Mai grave și mai periculoase sunt opțiunile „hibride” la care lucrează în prezent Kremlinul.

În plus, scenariile rusești ar putea include elemente ce ar putea atrage sprijinul unor actori occidentali. De exemplu, în cazul unei soluționări a conflictului transnistrean, este aproape sigur că președintele american Donald Trump ar declara imediat că a „stopat un alt război”. Chiar dacă acele soluții ar aduce riscuri semnificative pentru securitatea Ucrainei.

O altă amenințare vine din zona logisticii. Moldova joacă un rol vital în comerțul și tranzitul Ucrainei, iar importanța sa pentru transferurile militare nu trebuie subestimată, scrie pravda.ua.

În cele din urmă, o guvernare pro-rusă în Moldova ar putea pune capăt integrării europene – nu doar a Moldovei, dar și a Ucrainei. Chiar și în cazul în care veto-ul Ungariei ar fi ridicat.

Din fericire, aceste scenarii periculoase nu sunt o certitudine. Cel mai probabil, pro-europeana Maia Sandu își va păstra cel puțin prim-ministrul și miniștrii-cheie, măcar pentru o perioadă. Există, de asemenea, posibilitatea ca alegerile să nu conducă la formarea unui nou guvern, iar Moldova să fie obligată să organizeze noi alegeri. Totuși, revanșa rusă nu este exclusă.

Figurile Kremlinului pe harta Moldovei

Incertitudinea privind rezultatul este mai mare ca niciodată.

La începutul verii, analiștii erau aproape unanimi în privința faptului că trei formațiuni vor ajunge în Parlament: Partidul pro-occidental PAS, condus de președinta Maia Sandu; blocul pro-rus condus de fostul președinte Igor Dodon; și blocul „Alternativa” condus de primarul Chișinăului, Ion Ceban, care își revendica electoratul centrist, nehotărât între dreapta și stânga. De asemenea, era posibil ca populistul Renato Usatîi să aibă șanse să treacă în Parlament.

Două dintre aceste formațiuni sunt deja favorabile Kremlinului.

Cel mai probabil, PAS va câștiga primul loc, urmat de blocul „Patriot” al lui Dodon. Dar nici aici nu există certitudini. Sondajele din Moldova nu reflectă pe deplin realitatea, deoarece o treime dintre respondenți refuză să își declare preferințele sau spun că „nu s-au hotărât”. Experții susțin că o mare parte dintre aceștia vor vota împotriva actualei puteri, dar nu vor să exprime public acest lucru.

Citește și: Grecia îl extrădează pe oligarhul Vladimir Plahotniuc cu trei zile înainte de alegerile din Republica Moldova

Datele unor cercetări închise, pe care publicația ucraineană le are în posesie, susțin această ipoteză.

Cu această ocazie, moldovenilor li s-au pus, pe lângă întrebări despre aceste alegeri, și întrebări de control: cucine au votat toamna trecută, la referendumul privind integrarea europeană a Moldovei. Doar 25,6% au recunoscut că au votat „împotrivă”, 59,6% au asigurat că au votat „pentru”. Dar acest lucru contrazice în mod fundamental rezultatele referendumului. Acum 11 luni, în Moldova (fără a lua în calcul voturile diasporei și ale Transnistriei), aproximativ 54% dintre alegători au votat „împotrivă” și doar 46% „pentru”, dar acum se pare că nu recunosc acest lucru.

Acest lucru sugerează o realitate optimistă pentru puterea actuală, cel puțin în privința percepției publice.

În aceste condiții, nu este exclus ca blocul Dodon să câștige primul loc.

O altă formațiune care ar putea face parte dintr-o viitoare coaliție pro-rusă este „Alternativa” lui Ceban. Cu toate acestea, la începutul campaniei era considerată aproape o certitudine intrarea sa în Parlament, însă acum șansele sunt mult mai mici. Din cauza unui prag electoral ridicat de 7%, și având în vedere că Ceban a fost afectat de interdicția de a intra în Uniunea Europeană pusă de România, șansele ca acest bloc să treacă de pragul electoral sunt extrem de mici.

În schimb, există alte două formațiuni pro-ruse care ar putea, surprinzător, să ajungă în Parlament.

Una dintre ele promovează în mod deschis lozinci anti-ucrainene.

Naționalismul moldovenesc și legăturile Kremlinului

Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoaria Furtună, are în programul său revendicări teritoriale față de Ucraina, promitând „anexarea unei părți din regiunea Odesa”. Este o formațiune naționalistă moldovenească virtuală, creată de Furtună, o apropiată a oligarhului fugar Ilan Șor, care coordonează activitățile pro-ruse în Moldova din Rusia.

De ce ar avea șanse Furtună să ajungă în Parlament, având în vedere că partidul ei nu dispune de un electorat propriu?

Pentru că Moscova a implementat în Moldova un proiect unic – așa-numita „rețea Șor”, care oferă bani pe cardurile bancare rusești (legate de „Promsvyazbank”, afiliat Ministerului Apărării din Rusia) cetățenilor din regiunile sărace ale Moldovei. Acești bani pot fi folosiți pentru a sprijini candidatura unor candidați favorabili Kremlinului. Chiar dacă autoritățile încearcă să oprească această rețea, ea nu poate fi complet distrusă. Rețeaua poate oferi între 70.000 și 80.000 de voturi, suficiente pentru a trece pragul electoral.

Citește și: Moscova l-a convocat pe ambasadorul moldovean după refuzul Chișinăului de a acredita observatori ruși la alegeri

Chiar și în această perioadă critică, rețeaua va da instrucțiuni privind votul doar în ultimele zile înainte de alegeri.

De asemenea, naționaliștii români sunt foarte activi în acest proces.

Amenințări pentru Ucraina

Se poate spune că mulți dintre cei care se pregătesc să voteze împotriva actualei puteri nu sunt neapărat pro-ruși.

Pentru Ucraina, menținerea unei guvernări proeuropene la Chișinău este esențială. Moldova joacă un rol esențial în sprijinul logistic și comercial al Ucrainei, inclusiv în transportul de combustibili și echipamente militare. De exemplu, drumul care leagă sudul Ucrainei de Odesa este esențial pentru Ucraina, iar tranzitul acestui drum nu a generat probleme semnificative cu autoritățile de la Chișinău.

Dacă forțele pro-ruse ajung la putere, toate aceste rute vitale pentru Ucraina ar putea fi periclitate. Mai mult, integrarea europeană a Ucrainei ar putea fi blocată în cazul unui guvern pro-rus în Moldova.

Și mai grav, dacă Moldova se confruntă cu un impas intern în privința integrării europene, ar putea pune în pericol și parcursul Ucrainei în UE.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
mediafax.ro
image
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe 1 octombrie. Au lumea la picioare în tot ce fac
fanatik.ro
image
Prinderea și extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai ar putea dura câteva luni
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
observatornews.ro
image
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
playtech.ro
image
Fiica lui Leonard Doroftei face furori pe social media. Cât de frumoasă este Vanessa la 21 de ani
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Gabriela Firea e total schimbată. Și-a făcut intervenții și schimbări mari la față. E de nerecunoscut! Arată cu 15 ani mai tânără! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
ANAF face o mișcare neașteptată. S-au cerut mii de informații de la autoritățile locale
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
click.ro
image
Destinația Anului 2025! Celebra stațiune care a renăscut și oferă servicii premium
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
Kate middleton, Donald Trump foto Profimedia jpg
Presiunea pe care a simțit-o Prințesa de Wales pe timpul vizitei de stat a lui Donald Trump: „Toți ochii au fost ațintiți asupra ei”
okmagazine.ro
Claudia Cardinale foto Profimedia jpg
Secretul incredibil pe care Claudia Cardinale i l-a ascuns primului ei copil, născut în urma unui viol
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii