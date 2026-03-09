Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, ar fi rănit. Anunțul televiziunii de stat de la Teheran

Mojtaba Khamenei, fiul fostului lider suprem Ali Khamenei, desemnat oficial lider suprem al Iranului, a fost descris de presa de stat drept „janbaz”, adică „rănit de inamic”.

Mojtaba Khamenei a fost desemnat oficial lider suprem al Iranului, devenind al treilea conducător al acestei funcții după Revoluția Islamică din 1979. Decizia a fost luată de Adunarea Experților, organismul format din 88 de clerici înalți, responsabil cu alegerea liderului suprem, după ce tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis în atacuri ale SUA și Israel, pe 28 februarie.

Noul lider suprem este descris drept „rănit”, însă există mister în jurul semnificației acestui lucru, relatează sky news.

Presa de stat iraniană l-a descris pe Mojtaba Khamenei drept „janbaz”, termen care se traduce prin „rănit de inamic”, în contextul a ceea ce autoritățile numesc „războiul Ramadanului”.

Nu este clar dacă această rană se referă la evenimente recente sau la perioada în care ar fi participat la războiul Iran-Irak din anii 1980.

Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, nu a fost până acum văzut în public și nu a făcut declarații oficiale. În trecut, au existat speculații că ar fi fost, de asemenea, rănit sau chiar ucis la începutul conflictului actual.

Numirea lui Mojtaba Khamenei survine într‑un moment de intensificare a conflictului din Orientul Mijlociu, după atacurile combinate ale Statelor Unite și Israel asupra Iranului care au dus la moartea tatălui său și la escaladarea operațiunilor militare în regiune. I

Alegerea a provocat reacții dure din partea Statelor Unite. Președintele american Donald Trump a declarat pentru Axios că numirea fiului fostului lider suprem este „inacceptabilă”.

„Își pierd timpul. Fiul lui Khamenei este un om fără greutate. Trebuie să mă implic în numire”, a afirmat Trump.

Într-un interviu acordat ABC News, liderul de la Casa Albă a reluat criticile și a sugerat că noul lider nu va rezista fără aprobarea Washingtonului.

„Fiul lui Khamenei este inacceptabil pentru mine. Noul lider nu va rezista mult timp dacă nu va obține aprobarea mea”, a spus acesta.