Cum se duce războiul hibrid în România și Republica Moldova: „Vor să semene ură între noi”

Alegerile parlamentare din Republica Moldova, care urmează să se desfășoare pe 28 septembrie, pun statul vecin în fața unui nou test față de direcția pro-europeană. În pragul acestor alegeri, România devine unul dintre principalele „câmpuri de luptă” ale războiului hibrid.

Pe 28 septembrie au loc alegeri care pot schimba nu numai componența parlamentară, ci și cea a Executivului de la Chișinău. Partidul pro-european PAS, fondat de Maia Sandu, riscă să piardă conducerea Guvernului, iar Kremlinul și-ar dori un Executiv prietenos cu Rusia la Chișinău. Astfel, statul este acum în pragul unui nou test electoral important pentru direcția pro-europeană pe care a ales-o anul trecut și prin care aderarea la UE a devenit oficial „obiectivul strategic” al Republicii Moldova.

Folosirea unor actori din România pentru destabilizarea Republicii Moldova

Ambasadorul Republicii Moldova la București, Victor Chirilă, avertizează, potrivit Agerpres, cu privire la un război hibrid total în Republica Moldova. Premierul statului vecin, Dorin Recean punctează că acesta depășește granițele:

„Noi vedem o legătură foarte clară între Kremlin, prin gruparea criminală Șor și acele formațiuni și entități din dreapta Prutului care iată, încearcă să inducă acest sentiment de ură, de lipsă de respect în raport cu cei din stânga Prutului”, explică Dorin Recean într-un interviu Spotmedia, cu privire la narativele care circulă în România privind sprijinul pe care acordat de statul român către vecini.

Au încercat să deturneze votul la București, iar acum îi utilizează pe cei din dreapta Prutului ca să deturneze votul și aici, în stânga Prutului - Dorin Recean, premier Republica Moldova

„Ei vor să semene ură între noi și, după cum vedem, câmpul de luptă al Kremlinului s-a extins dincolo de gaze naturale, energie, iată, s-a extins foarte mult și anume în acest domeniu, în spațiul informațional. Și, apropo, ei au încercat să deturneze votul la București, iar acum îi utilizează pe cei din dreapta Prutului ca să deturneze votul și aici, în stânga Prutului”, mai explică Dorin Recean.

Anumite informații care au circulat în România, fiind promovate de actori politici de la București, fac parte evident din acest război hibrid al Rusiei, explică premierul, „cu informații false, cu fake news-uri care nu vor altceva decât să influențeze această relație pe care noi o avem cumva natural, o relație de prietenie și o relație specială”.

Fake-news demontat de ministrul Energiei

Una dintre temele care au stârnit controverse la București a fost adresată de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a denunțat, joi, ca fiind „fake news” informațiile potrivit cărora România ar da gratis sau ar vinde la jumătate de preţ energie electrică către Republica Moldova.

„Astăzi, toată energia care se tranzacţionează în România, în Serbia, în Bulgaria, în Grecia, Moldova, Ucraina, Ungaria se face pe bursă. În funcţie de preţul la anumite intervale orare, se vinde şi se cumpără”, a declarat Bogdan Ivan, într-o conferință de presă susținută la finalul ședinței de joi a Executivului.

Potrivit ministrului, România chiar a vândut energie la un preț mai mare: „Şi ca să vă dau un exemplu foarte clar, pentru a închide odată acest mit, la nivelul lunii iulie, în medie, România a importat energie electrică cu 104 euro per megawatt şi a vândut cu 127 euro, adică a vândut mai scump decât a importat”.

Tema a fost abordată de parlamentari ai AUR, care au denunțat politica Guvernului Bolojan, acuzând că România vinde energie Republicii Moldova la doar 40 de bani/kWh.