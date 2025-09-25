search
Joi, 25 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Alegerile din Moldova, văzute de la Bruxelles: „UE și Rusia pe buletinul de vot. Rusia vinde frică, UE vinde iubire. Nu știm cine va câștiga”

0
Alegeri Moldova 2025
0
Publicat:

Sondajele privind alegerile din Moldova stârnesc îngrijorare la Bruxelles. Dacă Rusia intervine direct asupra votului, prin dezinformare și cumpărarea de voturi, UE are alte instrumente, spun europarlamentarii români: „au de ales între șpaga pentru vot și investițiile pentru viitorul țării”.

Republica Moldova beneficiază de un sprijin fără precedent în UE. FOTO: Președinția MD
Republica Moldova beneficiază de un sprijin fără precedent în UE. FOTO: Președinția MD

Pe holurile Parlamentului European de la Bruxelles se vorbește cu optimism rezervat cu privire la alegerile din Republica Moldova din 28 septembrie. Un plan B pentru Republica Moldova, în caz să vor câștiga forțele pro-ruse, nu există. Scenariul negru al Georgiei este invocat, țară în care orice proces în vederea aderării a fost stopat după ce partidele pro-ruse au obținut majoritatea în Parlament.

Mesajul de luni al Maiei Sandu, venit parcă mai devreme decât se aștepta, în care trăgea un semnal de alarmă cu privire la faptul că „viitorul european al Republicii Moldova este „în pericol”, nu a făcut decât să crească îngrijorarea.

„Partidul pro-european al Maiei Sandu luptă pentru a-și păstra majoritatea parlamentară, în timp ce Rusia intensifică campaniile de cumpărare de voturi și de dezinformare”, titrează pe prima pagină principala publicație pe probleme europene – Politico – într-un articol intitulat „UE și Rusia pe buletinul de vot la alegerile existențiale din Republica Moldova".

Pe lângă clasicele campanii de dezinformare pentru care este cunoscută, Rusia s-a bazat, de asemenea, pe bisericile ortodoxe și a organizat proteste antiguvernamentale pentru a influența alegătorii.

Rusia merge și mai departe, investind bani în cumpărarea de voturi la scară largă. Autoritățile au estimat că, în timpul alegerilor de anul trecut, peste 130.000 de cetățeni moldoveni au primit bani de la ruși. „Într-o țară cu o prezență regulată la vot de aproximativ 1,5 milioane de alegători, acest lucru este suficient pentru a influența în mod clar votul”, susține articolul citat.

„Oricine controlează parlamentul controlează guvernul — iar Moscova vede acest lucru ca pe o poartă de destabilizare nu doar a Moldovei, ci și a Ucrainei și a statelor membre ale UE”, a declarat pentru Politico consilierul pe securitate națională al Republicii Moldova, Stanislav Secrieru.

Parlamentul European de la Bruxelles. FOTO: Remus Florescu
Parlamentul European de la Bruxelles. FOTO: Remus Florescu

Rusia pompează milioane de euro în alegeri. Ce face UE? Mureșan: „pachet de 1,9 miliarde de euro”

Liberalul Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European în legătură cu bugetul multianual, întrebat care este reacția UE la campania acerbă dusă de Rusia pentru a influența alegerile din Republica Moldova, a susținut:

„Uniunea Europeană ajută Republica Moldova cu tot procesul de integrare, ajută Republica Moldova financiar, am decis un pachet de creștere economică de 1,9 miliarde pentru Republica Moldova pe trei ani, care este o sumă foarte mare având în vedere dimensiunea Republicii Moldova. Și Republica Moldova este ajutată acum, inclusiv cu o misiune civilă, pentru a răspunde știrilor false dezinformării, atacurilor cibernetice și autoritățile statelor membre inclusiv România, ajută Republica Moldova bilateral în aceste săptămâni importante.”

Întrebat despre un eventual scenariu B, în care ar câștiga forțele pro-ruse, Mureșan a explicat: „În primul rând, e foarte clar că integrarea europeană cu oamenii rușilor nu se poate. Sunt convins că forțele pro-ruse nu și-ar respecta angajamentele față de Uniunea Europeană, nu ar respecta legile europene, reguli europene și valori europene și în acele condiții sunt convins că întreg procesul de integrare va fi înghețat.”

Rareș Bogdan: „nu vrem să fim vecini cu Rusia”

Europarlamentarul Rareș Bogdan (PPE) a început într-o notă pozitivă, arătând că există o susținere foarte mare pentru Republica Moldova:

„Acolo e marea bătălie care se dă zilele acestea. De la țările baltice încoace, și se vede și la nivel public, nu doar în comisii, nu a existat nicio țară care să aibă imaginea și PR-ul pozitiv pe care îl are Republica Moldova și acest lucru se întâmplă datorită Maiei Sandu, lui Igor și a celorlalți din PAS. Această conlucrare uluitoare de la Paris la Berlin și de la Londra la Washington, plus București, în susținerea Moldovei, este fără precedent pentru țară. Nimeni nu s-a bucurat de o astfel de susținere și de o astfel de imagine”

Apoi, europarlamentarul a continuat pe un ton rezervat: „E o îngrijorare reală. Pe măsură ce crește susținerea pentru Moldova în tabăra pro-occidentală, pro-democratică, Rusia duce acțiuni și mai sofisticate împotriva Republicii Moldova”.

Citește și: Premierul Dorin Recean avertizează: Se dă ultima bătălie pentru viitorul țării noastre. Cum Kremlinul vrea să preia puterea de la Chișinău

Bogdan susține că se așteaptă „la absolut orice” de sâmbătă până duminică noapte. El crede că diaspora va fi cheia pentru alegerile din Moldova: „deci dacă reușim să mobilizăm diaspora moldovenească din țările europene, inclusiv din România, unde de obicei votează mult mai puțin decât în alte părți procentual, va fi foarte bine.”

„Situația sondajelor nu arată deloc bine”, spune europarlamentarul.

Pentru Moldova și pentru cetățenii moldoveni e „o chestiune de viață și de moarte”, completează el.

Miza pentru România? „Nimeni nu-și dorește Rusia în coastă, nimeni nu-şi doreşte Rusia la Prut. Iar situația acolo este realmente una explozivă în momentul acesta.”

El susține că ieșirea de luni a Maiei Sandu a fost făcută mai repede decât de obicei, tocmai pentru că informațiile pe care vin sunt unele extrem de îngrijorătoare cu privire la ziua votului și la ce se va întâmpla.

Bogdan a remarcat pe lângă campania de pe rețelele sociale, a apărut ceva nou: „declarația serviciilor secret SVR cu privire la masarea de trupe ale NATO și ale țărilor occidentale, ale României la granița Republicii Moldova”. Acest gest fără precedent arată miza foarte mare a alegerilor din Moldova pentru Rusia.

Ștefănuță: „Rusia vinde frică, UE vinde iubire”

Nicu Ștefănuță, unul dintre vicepreședinții Parlamentului European, susține că UE a făcut niște investiții importante în Moldova: „UE a venit cu ajutorul macroeconomic mare de 1,9 miliarde de euro. România a cumpărat portul de la Giurgulești. Deci au fost niște lucruri făcute care sunt, se văd, Totul este ca omul să facă diferența între șpagă personală și realizarea unui drum pentru localitate, a unui spital, a unei școli, respectiv investiții serioase pentru țară. UE nu poate da șpagă pentru voturi, dar îți repară drumul, îți face școala și te ține într-un sistem de prosperitate. Deci, asta e contraponderea pe care UE o are la intervenția rusă”

Ștefănuță susține că partidul PAS derulează o campanie din ușă în ușă, merge în comunități pentru a demonta știrile false ale propagandei ruse. pentru că asta am observat și din propria campanie. „Poți să bagi în online cât vrei tu, dacă nu te și duci în comunități. Și contează mult asta. Mersul în localități. Am văzut la situații foarte ciudate, de exemplu, drumuri din Republica Moldova reparate de UE și cu primari și cu cetățeni rusofili.”

Europarlamentarul transmite că votul va fi psihologic și geopolitic: „Percepția este foarte importantă. Noi, ca UE, trebuie să dăm percepție asta de putere și că suntem în stare să ținem Moldovenii în siguranță și în prosperitate. ”

Ștefănuță spune că se putea face și mai mult: „Rusia știe să joace jocul ăsta foarte bine și ei proiectează frica, vinde frică. UE vinde iubire și nu știi care câștigă la sfârșitul zilei, frica sau iubirea.”

Negrescu: „Alegerile sunt cruciale – se poartă o bătălie între Occident și Rusia”

Europarlamentarul Victor Negrescu (S&D), vicepreședinte al Parlamentului European, a atras atenția asupra importanței scrutinului din Republica Moldova:

Alegerile din Republica Moldova sunt într-adevăr cruciale. Se poartă o bătălie între Occident și Federația Rusă.”

Negrescu a subliniat că Moscova încearcă să influențeze procesul electoral prin metode ilegale: „Vedem interferențele Federației Ruse. Se folosesc mijloace ilegale și ilegitime pentru a împiedica desfășurarea liberă și democratică a alegerilor.”

Citește și: Zelenski apel de la ONU: Europa nu își poate permite să piardă Republica Moldova

Oficialul european a transmis că Uniunea Europeană monitorizează atent procesul electoral, dar nu intervine în decizia cetățenilor: „Noi sperăm ca forțele pro-europene și democratice să câștige. Respectăm însă voința exprimată de cetățeni.”

„Europa are încredere în oameni. Rusia caută să blocheze democrațiile și să vicieze rezultatele. Europa explică de ce este important să mergi la vot și care sunt opțiunile”, a afirmat el.

Întrebat despre o alternativă în cazul în care pro-europenii nu ar câștiga, Negrescu a precizat că la Bruxelles există doar speranța într-un rezultat favorabil integrării: „Nu există un scenariu B. Liderii europeni speră ca forțele pro-europene să câștige.”

El a amintit că Uniunea Europeană este pregătită să avanseze rapid în procesul de aderare al Republicii Moldova: „Europa a arătat clar că Republica Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Capitolele de negociere pot fi deschise rapid. Obiectivul ambițios al Chișinăului poate fi atins dacă va exista un guvern pro-european în continuare.”

Dan Barna (USR) a susținut că scenariul B, în cazul în care forțele pro-europene nu câștigă, va fi ceea ce s-a întâmplat în Georgia, unde toate demersurile de aderare au încetat în momentul în care au fost aleși parlamentari pro-ruși: „Oamenii trebuie să înțeleagă că nu sunt alegeri normale, în care după 4 ani să zici că se poate reveni pe drumul european. Rusia nu va renunța la influența asupra țării.”

Europarlamentarul independent Cristian Terheș a susținut că lucrurile arată rău, cel puțin din sondaje. El a subliniat că autoritățile din Moldova, cât și cele europene au ignorat influența enormă pe care o are Biserica Ortodoxă pro-rusă: „Eu de mult timp am atenționat asupra influenței Bisericii, dar mi s-a spus că nu trebuie să intrăm în probleme ce țin de religie. NU s-a înteles decât prea târziu impactul electoral imens”.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Lege nouă pentru spitale, în memoria Alexandrei, gravida care a murit după ce a strigat după ajutor o noapte întreagă
stirileprotv.ro
image
O ZODIE va afla secrete șocante, până la sfârșitul anului. Veștile le-ar putea schimba complet viața acestor nativi
gandul.ro
image
Ilie Bolojan, despre discuțiile cu Comisia Europeană: Am convenit ca România să închidă anul acesta cu un deficit de 8,4% din PIB / Guvernul prezintă vineri rectificarea de buget
mediafax.ro
image
Cum au ajuns soțiile și fiicele baronilor PSD și PNL să încaseze sute de mii de lei lunar. Așa se fac angajările la stat pentru familii întregi
fanatik.ro
image
Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Olandezii au rămas ”mască” înainte de meciul cu FCSB: ”Nu se poate așa ceva”. Ce au aflat
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Primul oraş care a instalat gard electric anti-urşi. Demonstraţie despre cum funcţionează proiectul
observatornews.ro
image
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
prosport.ro
image
Pot părinţii să îşi vândă bunurile fără acordul copiilor? Legea exactă
playtech.ro
image
Cele 5 zodii care au noroc triplu și dau de abundență și fericire până pe 1 octombrie. Au lumea la picioare în tot ce fac
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nepalezii îl caută pe Gigi Becali prin tot Bucureștiul, după ce au auzit ce face milionarul din Pipera
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Imagini de coșmar! O “gaură neagră” a înghițit un bulevard cu tot cu mașini în Bangkok- VIDEO
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Vremea se răcește drastic și ninge, prăpastie termică la sfârșit de septembrie
romaniatv.net
image
Vin ninsorile în România! ANM anunță zonele afectate
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”
click.ro
image
Destinația Anului 2025! Celebra stațiune care a renăscut și oferă servicii premium
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
Kate middleton, Donald Trump foto Profimedia jpg
Presiunea pe care a simțit-o Prințesa de Wales pe timpul vizitei de stat a lui Donald Trump: „Toți ochii au fost ațintiți asupra ei”
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Participă la concursuri, după ce au slăbit 125 de kilograme. Atletul Răzvan Popescu îi ține pumnii Ralucăi Bădulescu, la Asia Express: „Sunt fanul ei”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii