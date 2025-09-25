Alegerile din Moldova, văzute de la Bruxelles: „UE și Rusia pe buletinul de vot. Rusia vinde frică, UE vinde iubire. Nu știm cine va câștiga”

Sondajele privind alegerile din Moldova stârnesc îngrijorare la Bruxelles. Dacă Rusia intervine direct asupra votului, prin dezinformare și cumpărarea de voturi, UE are alte instrumente, spun europarlamentarii români: „au de ales între șpaga pentru vot și investițiile pentru viitorul țării”.

Pe holurile Parlamentului European de la Bruxelles se vorbește cu optimism rezervat cu privire la alegerile din Republica Moldova din 28 septembrie. Un plan B pentru Republica Moldova, în caz să vor câștiga forțele pro-ruse, nu există. Scenariul negru al Georgiei este invocat, țară în care orice proces în vederea aderării a fost stopat după ce partidele pro-ruse au obținut majoritatea în Parlament.

Mesajul de luni al Maiei Sandu, venit parcă mai devreme decât se aștepta, în care trăgea un semnal de alarmă cu privire la faptul că „viitorul european al Republicii Moldova este „în pericol”, nu a făcut decât să crească îngrijorarea.

„Partidul pro-european al Maiei Sandu luptă pentru a-și păstra majoritatea parlamentară, în timp ce Rusia intensifică campaniile de cumpărare de voturi și de dezinformare”, titrează pe prima pagină principala publicație pe probleme europene – Politico – într-un articol intitulat „UE și Rusia pe buletinul de vot la alegerile existențiale din Republica Moldova".

Pe lângă clasicele campanii de dezinformare pentru care este cunoscută, Rusia s-a bazat, de asemenea, pe bisericile ortodoxe și a organizat proteste antiguvernamentale pentru a influența alegătorii.

Rusia merge și mai departe, investind bani în cumpărarea de voturi la scară largă. Autoritățile au estimat că, în timpul alegerilor de anul trecut, peste 130.000 de cetățeni moldoveni au primit bani de la ruși. „Într-o țară cu o prezență regulată la vot de aproximativ 1,5 milioane de alegători, acest lucru este suficient pentru a influența în mod clar votul”, susține articolul citat.

„Oricine controlează parlamentul controlează guvernul — iar Moscova vede acest lucru ca pe o poartă de destabilizare nu doar a Moldovei, ci și a Ucrainei și a statelor membre ale UE”, a declarat pentru Politico consilierul pe securitate națională al Republicii Moldova, Stanislav Secrieru.

Rusia pompează milioane de euro în alegeri. Ce face UE? Mureșan: „pachet de 1,9 miliarde de euro”

Liberalul Siegfried Mureșan, negociatorul-șef al Parlamentului European în legătură cu bugetul multianual, întrebat care este reacția UE la campania acerbă dusă de Rusia pentru a influența alegerile din Republica Moldova, a susținut:

„Uniunea Europeană ajută Republica Moldova cu tot procesul de integrare, ajută Republica Moldova financiar, am decis un pachet de creștere economică de 1,9 miliarde pentru Republica Moldova pe trei ani, care este o sumă foarte mare având în vedere dimensiunea Republicii Moldova. Și Republica Moldova este ajutată acum, inclusiv cu o misiune civilă, pentru a răspunde știrilor false dezinformării, atacurilor cibernetice și autoritățile statelor membre inclusiv România, ajută Republica Moldova bilateral în aceste săptămâni importante.”

Întrebat despre un eventual scenariu B, în care ar câștiga forțele pro-ruse, Mureșan a explicat: „În primul rând, e foarte clar că integrarea europeană cu oamenii rușilor nu se poate. Sunt convins că forțele pro-ruse nu și-ar respecta angajamentele față de Uniunea Europeană, nu ar respecta legile europene, reguli europene și valori europene și în acele condiții sunt convins că întreg procesul de integrare va fi înghețat.”

Rareș Bogdan: „nu vrem să fim vecini cu Rusia”

Europarlamentarul Rareș Bogdan (PPE) a început într-o notă pozitivă, arătând că există o susținere foarte mare pentru Republica Moldova:

„Acolo e marea bătălie care se dă zilele acestea. De la țările baltice încoace, și se vede și la nivel public, nu doar în comisii, nu a existat nicio țară care să aibă imaginea și PR-ul pozitiv pe care îl are Republica Moldova și acest lucru se întâmplă datorită Maiei Sandu, lui Igor și a celorlalți din PAS. Această conlucrare uluitoare de la Paris la Berlin și de la Londra la Washington, plus București, în susținerea Moldovei, este fără precedent pentru țară. Nimeni nu s-a bucurat de o astfel de susținere și de o astfel de imagine”

Apoi, europarlamentarul a continuat pe un ton rezervat: „E o îngrijorare reală. Pe măsură ce crește susținerea pentru Moldova în tabăra pro-occidentală, pro-democratică, Rusia duce acțiuni și mai sofisticate împotriva Republicii Moldova”.

Bogdan susține că se așteaptă „la absolut orice” de sâmbătă până duminică noapte. El crede că diaspora va fi cheia pentru alegerile din Moldova: „deci dacă reușim să mobilizăm diaspora moldovenească din țările europene, inclusiv din România, unde de obicei votează mult mai puțin decât în alte părți procentual, va fi foarte bine.”

„Situația sondajelor nu arată deloc bine”, spune europarlamentarul.

Pentru Moldova și pentru cetățenii moldoveni e „o chestiune de viață și de moarte”, completează el.

Miza pentru România? „Nimeni nu-și dorește Rusia în coastă, nimeni nu-şi doreşte Rusia la Prut. Iar situația acolo este realmente una explozivă în momentul acesta.”

El susține că ieșirea de luni a Maiei Sandu a fost făcută mai repede decât de obicei, tocmai pentru că informațiile pe care vin sunt unele extrem de îngrijorătoare cu privire la ziua votului și la ce se va întâmpla.

Bogdan a remarcat pe lângă campania de pe rețelele sociale, a apărut ceva nou: „declarația serviciilor secret SVR cu privire la masarea de trupe ale NATO și ale țărilor occidentale, ale României la granița Republicii Moldova”. Acest gest fără precedent arată miza foarte mare a alegerilor din Moldova pentru Rusia.

Ștefănuță: „Rusia vinde frică, UE vinde iubire”

Nicu Ștefănuță, unul dintre vicepreședinții Parlamentului European, susține că UE a făcut niște investiții importante în Moldova: „UE a venit cu ajutorul macroeconomic mare de 1,9 miliarde de euro. România a cumpărat portul de la Giurgulești. Deci au fost niște lucruri făcute care sunt, se văd, Totul este ca omul să facă diferența între șpagă personală și realizarea unui drum pentru localitate, a unui spital, a unei școli, respectiv investiții serioase pentru țară. UE nu poate da șpagă pentru voturi, dar îți repară drumul, îți face școala și te ține într-un sistem de prosperitate. Deci, asta e contraponderea pe care UE o are la intervenția rusă”

Ștefănuță susține că partidul PAS derulează o campanie din ușă în ușă, merge în comunități pentru a demonta știrile false ale propagandei ruse. pentru că asta am observat și din propria campanie. „Poți să bagi în online cât vrei tu, dacă nu te și duci în comunități. Și contează mult asta. Mersul în localități. Am văzut la situații foarte ciudate, de exemplu, drumuri din Republica Moldova reparate de UE și cu primari și cu cetățeni rusofili.”

Europarlamentarul transmite că votul va fi psihologic și geopolitic: „Percepția este foarte importantă. Noi, ca UE, trebuie să dăm percepție asta de putere și că suntem în stare să ținem Moldovenii în siguranță și în prosperitate. ”

Ștefănuță spune că se putea face și mai mult: „Rusia știe să joace jocul ăsta foarte bine și ei proiectează frica, vinde frică. UE vinde iubire și nu știi care câștigă la sfârșitul zilei, frica sau iubirea.”

Negrescu: „Alegerile sunt cruciale – se poartă o bătălie între Occident și Rusia”

Europarlamentarul Victor Negrescu (S&D), vicepreședinte al Parlamentului European, a atras atenția asupra importanței scrutinului din Republica Moldova:

„Alegerile din Republica Moldova sunt într-adevăr cruciale. Se poartă o bătălie între Occident și Federația Rusă.”

Negrescu a subliniat că Moscova încearcă să influențeze procesul electoral prin metode ilegale: „Vedem interferențele Federației Ruse. Se folosesc mijloace ilegale și ilegitime pentru a împiedica desfășurarea liberă și democratică a alegerilor.”

Oficialul european a transmis că Uniunea Europeană monitorizează atent procesul electoral, dar nu intervine în decizia cetățenilor: „Noi sperăm ca forțele pro-europene și democratice să câștige. Respectăm însă voința exprimată de cetățeni.”

„Europa are încredere în oameni. Rusia caută să blocheze democrațiile și să vicieze rezultatele. Europa explică de ce este important să mergi la vot și care sunt opțiunile”, a afirmat el.

Întrebat despre o alternativă în cazul în care pro-europenii nu ar câștiga, Negrescu a precizat că la Bruxelles există doar speranța într-un rezultat favorabil integrării: „Nu există un scenariu B. Liderii europeni speră ca forțele pro-europene să câștige.”

El a amintit că Uniunea Europeană este pregătită să avanseze rapid în procesul de aderare al Republicii Moldova: „Europa a arătat clar că Republica Moldova este tot mai aproape de Uniunea Europeană. Capitolele de negociere pot fi deschise rapid. Obiectivul ambițios al Chișinăului poate fi atins dacă va exista un guvern pro-european în continuare.”

Dan Barna (USR) a susținut că scenariul B, în cazul în care forțele pro-europene nu câștigă, va fi ceea ce s-a întâmplat în Georgia, unde toate demersurile de aderare au încetat în momentul în care au fost aleși parlamentari pro-ruși: „Oamenii trebuie să înțeleagă că nu sunt alegeri normale, în care după 4 ani să zici că se poate reveni pe drumul european. Rusia nu va renunța la influența asupra țării.”

Europarlamentarul independent Cristian Terheș a susținut că lucrurile arată rău, cel puțin din sondaje. El a subliniat că autoritățile din Moldova, cât și cele europene au ignorat influența enormă pe care o are Biserica Ortodoxă pro-rusă: „Eu de mult timp am atenționat asupra influenței Bisericii, dar mi s-a spus că nu trebuie să intrăm în probleme ce țin de religie. NU s-a înteles decât prea târziu impactul electoral imens”.