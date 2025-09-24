Cum răspunde Kremlinul după ce Trump a spus că Rusia este un „tigru de hârtie”: „E un urs”

Kremlinul a reacționat la declarațiile lui Donald Trump cu privire la situația economiei ruse și la faptul că războiul împotriva Ucrainei este unul fără „direcție clară”, iar Rusia este mai degrabă „un tigru de hârtie” pe câmpul de luptă. Totodată, Kremlinul a transmis că, în contextul actual, Moscova nu are altă opțiune decât să continue conflictul.

Într-un interviu acordat postului de radio RBC., purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dat asigurări că economia Rusiei este „stabilă” și că Rusia nu este un tigru de hârtie, ci un urs, or „nu există urs de hârtie”.

Kremlinul a estimat totodată că apropierea dintre Washington şi Moscova iniţiată de preşedintele american Donald Trump dă „aproape zero rezultate”, în urma schimbării de atitudine a liderului de la Casa Albă.

„În relaţiile noastre (ruso-americane), o abordare vizează eliminarea factorilor iritanţi (...). Dar această abordare avansează lent. Rezultatele sale sunt aproape zero”, a declarat Peskov.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului subliniat asigurări că Rusia „îşi menţine stabilitatea economică”, admiţând totuși că țara „se confruntă cu tensiuni şi probleme în diverse sectoare ale economiei”.

Pe de altă parte, el a afirmat că Rusia nu are altă opţiune decât să continue conflictul militar declanşat în februarie 2022 odată cu invazia la scară largă asupra Ucrainei.

„Continuăm operaţiunea noastră militară specială pentru a ne asigura interesele şi a atinge obiectivele pe care (...) preşedintele ţării noastre le-a stabilit de la bun început. Şi facem acest lucru pentru prezentul şi viitorul ţării noastre, pentru multe generaţii viitoare. Prin urmare, nu avem altă alternativă”, a declarat Peskov.

Potrivit acestuia, trupele ruse avansează pe toate fronturile în Ucraina şi dinamica actuală a războiului este evidentă.

Donald Trump a avut marți o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele francez Emmanuel Macron, în marja Adunării Generale a ONU, prilej cu care a lăudat curajul și lupta ucrainenilor, și a spus că Ucraina ar putea să-și recupereze integral teritoriul pierdut în urma invaziei, în condițiile în care Rusia se află într-o situație economică dificilă și luptă „fără direcție clară” de trei ani și jumătate.

„După ce am ajuns să cunosc şi să înţeleg pe deplin situaţia militară şi economică a Ucrainei/Rusiei şi, după ce am văzut problemele economice pe care le provoacă Rusiei, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în măsură să lupte şi să recupereze întreaga Ucraină în forma sa originală. Cu timp, răbdare şi sprijinul financiar al Europei şi, în special, al NATO, graniţele de la care a început acest război sunt o opţiune foarte realistă. De ce nu? Rusia luptă de trei ani şi jumătate fără o țintă clară într-un război pe care o putere militară reală l-ar fi câştigat în mai puţin de o săptămână. Acest lucru nu onorează Rusia. De fapt, o face să pară mai degrabă „un tigru de hârtie”, a scris Trump pe platforma Truth Social.