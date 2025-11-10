Chișinăul, la cârma Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șeful diplomației: ,,O mare responsabilitate”

Republica Moldova va prelua pe 14 noiembrie Președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, anunțul fiind făcut de Mihai Popșoi, șeful diplomației moldovenești.

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat că preluarea Președinției Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg reprezintă pentru țara sa atât ,,o onoare”, cât și ,,o mare responsabilitate”.

,,Mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg”, a afirmat șeful diplomației.

Prioritățile Chișinăului

Republica Moldova va fi la cârma Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei timp de jumătate de an, fiind prioritizate domenii precum drepturile omului sau dezinformarea.

,,Vom pune accent pe protecția copiilor în mediul online, pe lupta împotriva dezinformării și a ingerințelor străine, pe combaterea violenței împotriva femeilor, precum și pe promovarea drepturilor sociale.Totodată, aceste șase luni, în care Republica Moldova va deține Președinția, vor reprezenta o ocazie excelentă de a pune în valoare cultura și tradițiile noastre”, a adăugat Mihai Popșoi.

Revenire după două decenii

Nu este prima dată când Republica Moldova preia o asemenea funcție de conducere.

,,Încheierea președinției va fi marcată de sesiunea ministerială de la Chișinău pe 15 mai 2026 la care vor participa miniștrii de externe din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Republica Moldova a deținut pentru prima dată Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în anul 2003. Astăzi, revenim în această poziție cu mai multă experiență, încredere și angajament ferm față de valorile europene”, a conchis șeful MAE.

46 de țări

Comitetul Miniștrilor, organul de decizie al Consiliului Europei, reunește 46 de state europene, printre care și Republica Moldova