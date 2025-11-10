search
Luni, 10 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Chișinăul, la cârma Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Șeful diplomației: ,,O mare responsabilitate”

0
0
Publicat:

Republica Moldova va prelua pe 14 noiembrie Președinția Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg, anunțul fiind făcut de Mihai Popșoi, șeful diplomației moldovenești.

Republica Moldova va conduce timp de jumătate de an Comitetul de Miniștri al CE. FOTO: Mfa.gov.md
Republica Moldova va conduce timp de jumătate de an Comitetul de Miniștri al CE. FOTO: Mfa.gov.md

Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a subliniat că preluarea Președinției Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei la Strasbourg reprezintă pentru țara sa atât ,,o onoare”, cât și ,,o mare responsabilitate”. 

,,Mandatul Republicii Moldova va include un calendar amplu de evenimente, atât la Chișinău, cât și la Strasbourg”, a afirmat șeful diplomației.

Prioritățile Chișinăului

Republica Moldova va fi la cârma Comitetului Miniștrilor al Consiliului Europei timp de jumătate de an, fiind prioritizate domenii precum drepturile omului sau dezinformarea.

,,Vom pune accent pe protecția copiilor în mediul online, pe lupta împotriva dezinformării și a ingerințelor străine, pe combaterea violenței împotriva femeilor, precum și pe promovarea drepturilor sociale.Totodată, aceste șase luni, în care Republica Moldova va deține Președinția, vor reprezenta o ocazie excelentă de a pune în valoare cultura și tradițiile noastre”, a adăugat Mihai Popșoi.

Revenire după două decenii

Nu este prima dată când Republica Moldova preia o asemenea funcție de conducere.

,,Încheierea președinției va fi marcată de sesiunea ministerială de la Chișinău pe 15 mai 2026 la care vor participa miniștrii de externe din cele 46 de state membre ale Consiliului Europei. Republica Moldova a deținut pentru prima dată Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în anul 2003. Astăzi, revenim în această poziție cu mai multă experiență, încredere și angajament ferm față de valorile europene”, a conchis șeful MAE. 

46 de țări 

Comitetul Miniștrilor, organul de decizie al Consiliului Europei, reunește 46 de state europene, printre care și Republica Moldova

Republica Moldova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Coșmarul Kremlinului devine realitate: „Parcă am transportat benzina pe urși polari prin tundră, însoțiți de o orchestră”
digi24.ro
image
Un avion scos din uz a fost transportat de la Băneasa până în Brașov. Aeronava va fi folosită ca spațiu de cazare
stirileprotv.ro
image
Cât costă viața în Elveția în 2025. Coșul de CUMPĂRĂTURI de bază în „țara băncilor”, mai mic decât în România
gandul.ro
image
Horoscop 10 noiembrie 2025. Ziua începe cu provocări, dar se încheie cu surprize plăcute
mediafax.ro
image
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
fanatik.ro
image
Ce partid surpriză ar deveni o forță dacă ar vota doar tinerii - sondaj INSCOP
libertatea.ro
image
Megaproiectul Neom, metropola utopică a Arabiei Saudită, învins de legile fizicii
digi24.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Lovitură de proporții în România: cel mai bogat om din Ucraina a luat decizia. "În 3 ani, asta se întâmplă"
digisport.ro
image
„Borfaș e mă-ta” / „I-am dat țeapă lu' mă-ta?” - Adrian Năstase a răbufnit, după congresul PSD
stiripesurse.ro
image
O familie din Vrancea are o plantație de „aur roșu”. Este cel mai scump condiment din lume, un kilogram costă 150.000 de lei
antena3.ro
image
Destinaţie exotică pentru români, de Revelion. Cât costă o noapte în apartamentul Angelinei Jolie
observatornews.ro
image
S-a aflat cauza accidentului grav din comuna Podari, lângă Craiova. Ce făcea fotbalistul de 20 de ani, care a murit, în timp ce gonea pe șosea
cancan.ro
image
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
prosport.ro
image
S-a schimbat legea cu amenzile rutiere din România, le plătești direct de pe telefon. Codul QR pe procesele verbale, o posibilă normalitate
playtech.ro
image
Stadionul Steaua devine Stadionul Emeric Ienei? Propunere în memoria celui mai mare antrenor din istoria echipei din Ghencea
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Charalambous și Pintilii s-au dus la Gigi Becali să-și anunțe demisia
digisport.ro
image
Zelenski vrea să vândă armament României: „Avem sisteme gata de export și proiecte comune în programul SAFE”
stiripesurse.ro
image
BREAKING Două trenuri s-au IZBIT unul de altul! Zeci de persoane au fost RĂNITE!
kanald.ro
image
Nume de familie 100% românești. De ce sunt atât de puţine și...
playtech.ro
image
Corneliu Botgros, în doliu: „Prea devreme, neașteptat...”
wowbiz.ro
image
Pensii noiembrie 2025, schimbare uriaşă. De ce unii seniori primesc un talon gri!
romaniatv.net
image
Ce pensie primești dacă ai avut salariul între 2.000 lei și 6.000 lei
mediaflux.ro
image
Criticat pentru că s-a îmbrăcat în roșu la înmormântarea lui Emeric Ienei, Mihai Stoichiță a explicat ce a dorit: „Despre asta era vorba”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Bomba calorică foarte sănătoasă care îngrașă mai rău ca zahărul. Gustăm aproape zi de zi din „inamicul” siluetei
actualitate.net
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
click.ro
Megan Fox, Machine Gun Kelly foto Profimedia jpg
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei
okmagazine.ro
Tom Cruise foto Profimedia jpg
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
8 cărți clasice pe care oricine ar trebui să le citească de-a lungul vieții. Sunt capodopere literare pe care și cei mai aprigi critici le laudă
image
Cascada cu apă minerală din România, un loc rar în lume. Dan Negru: „Dacă ar fi fost oriunde în Europa, aici ar fi ticsit de oameni”

OK! Magazine

image
„Puterea vaginului”. Dorința era atât de mare, încât o actriță și-a făcut o gaură în salopetă, ca să facă sex cu iubitul ei

Click! Pentru femei

image
Nu poate sta singur! Tom Cruise are altă jună la braț după numai câteva săptămâni de la despărțirea de iubită

Click! Sănătate

image
Aşa afli dacă alcoolul ţi-a afectat ficatul!