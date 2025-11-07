search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Autoritățile din Republica Moldova investighează cazul pretinselor diplome false ajunse la medici români

Publicat:

Centrul Național Anticorupție (CNA) a inițiat o investigație privind cazul diplomelor false ajunse la medici români, în urma unei plângeri depuse de Emil Ceban, noul ministru al Sănătății din Republica Moldova, care până de curând a condus universitatea ce ar fi emis diplomele false.

CNA investighează cazul pretinselor diplome false. FOTO: Arhivă
CNA investighează cazul pretinselor diplome false. FOTO: Arhivă

Responsabilii Centrului Național Anticorupție (CNA) au subliniat pentru ,,Adevărul” că examinează o plângere oficială din partea ministrului Sănătății, Emil Ceban, fiind solicitată ,,investigarea completă a circumstanțelor acestui caz, în vederea clarificării tuturor aspectelor și identificării eventualelor încălcări ale legii”.

,,În cadrul anchetei, urmează să se stabilească veridicitatea documentelor și posibilele surse ale falsurilor reclamate. Vor fi solicitate informații și documente de la instituțiile competente și vom colabora strâns cu alte organe de drept pentru a asigura o investigație completă, obiectivă și transparentă”, a subliniat Angela Starinschi, purtător de cuvânt al CNA. 

Dimplome cu semnătură lui Emil Ceban și Adrian Belîi

Tot vineri, Emil Ceban a oferit explicații publice în acest caz, recunoscând că diplomele au fost semnate de el, dar au fost oferite în baza unui „dosar complex”.

,,Am semnat diplomele în baza informațiilor oferite în dosar. Dacă se va constata de autoritățile române că anumite documente eliberate de instituțiile din România nu corespund cerințelor, este nevoie ca USMF să revadă dosarele și să verifice minuțios toate documentele atașate de medicii rezidenți din România la dosarul individual. Este esențial ca autoritățile competente din ambele state să ducă această investigație până la capăt pentru ca să nu existe dubii asupra integrității și transparenței USMF”, a notat acesta pe pagina sa de Facebook.

Totodată, ministrul Emil Ceban a subliniat că, în timpul pandemiei de COVID-19, Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF) a permis ca o parte din activitatea practică să se desfășoare în instituții medicale de profil din țara de origine a rezidentului, ceea ce a ușurat obținerea diplomelor de rezidențiat.

,,Dat fiind contextul, această prevedere a fost aplicată exclusiv pentru asigurarea continuității formării profesionale. Potrivit prevederilor acestui ordin, pentru a putea primi Diploma de studii, rezidenții aveau obligația suplimentară de a prezenta Decanatului de Rezidențiat, ”Volumul de asistență medicală efectuat (VAMO)”.În acest sens, rezidenții au prezentat documentația solicitată, care atestă că au efectuat activitatea practică în instituții medicale din România. Aceste documente, prezentate în original, au fost validate și recunoscute ca făcând parte din programul de rezidențiat de către Decanatul de Rezidențiat al USMF. Menționez că, în ultimii cinci ani, la USMF „Nicolae Testemițanu” au fost înmatriculați 30 de rezidenți din România, dintre care 8 au fost exmatriculați pentru nerespectarea obligațiilor contractuale”, a punctat noul șef al Ministerului moldovean al Sănătății. 

Diplomele de rezidențiat, despre care se afirmă că ar fi false, poartă și semnătura lui Adrian Belîi, profesor universitar și actual deputat în Parlamentul de la Chișinău, ales pe listele Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). Acesta a negat, la rândul său, acuzațiile privind falsificarea actelor și a subliniat că va oferi toate detaliile autorităților competente, în cazul în care acestea îi vor fi solicitate.

,,Voi depune orice mărturie, care mi se va cere, nu o sa fug nicăieri”, a menționat parlamentarul PAS. 

Punctul de vedere al șefului Parlamentului moldovean

Scandalul a ajuns și în atenția șefului Parlamentului moldovean, Igor Grosu, care a menționat că trebuie așteptate rezultatele anchetei în acest caz.

,,Lăsați ancheta să își facă treaba, colegii mei sunt disponibili. Vor fi rugați să vină cu contribuții, o să vină cu contribuții, dar să nu facem speculații înainte de timp”, a declarat Igor Grosu. 

La data de 5 noiembrie, procurorii și polițiștii au efectuat 14 percheziții în București și în mai multe județe din România, descinderile fiind efectuate într-un dosar care vizează infracțiuni de înșelăciune, fals material în înscrisuri oficiale, fals informatic, uz de fals și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, potrivit Parchetului General.

Ancheta îi vizează pe mai mulți medici care au solicitat Ministerului Sănătății recunoașterea titlurilor de medic specialist obținute la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău, depunând diplome de absolvire a rezidențiatului pentru specialități precum medicină de urgență, ortodonție, chirurgie plastică și estetică, imagistică medicală, chirurgie dento-alveolară și parodontologie.

Procurorii suspectează, însă, că rezidențiatul nu a fost efectuat în realitate, întrucât medicii se aflau în aceeași perioadă în România, unde lucrau cu normă întreagă și erau salarizați. Rezidențiatul presupune prezența fizică obligatorie în bazele clinice universitare, iar probele adunate indică suspiciuni că aceste condiții nu au fost respectate.

Republica Moldova

