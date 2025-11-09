Republica Moldova, printre țările cu cele mai bune performanțe turistice: ,,O destinație tot mai atractivă”

Republica Moldova se află în top 10 destinații cu cele mai bune performanțe turistice înregistrate în prima jumătate a anului 2025, înregistrând o creștere de 62% a numărului de turiști față de anul 2019, perioada de dinaintea pandemiei de COVID-19, potrivit datelor Organizației Mondiale a Turismului.

Conform cifrelor Organizației Mondiale a Turismului, topul este condus de Albania și Uzbekistan, locul trei fiind ocupat de Republica Moldova. Aceste trei țări sunt urmate de Malta, Andorra, Norvegia, Serbia, Macedonia de Nord, Danemarca și Grecia.

Responsabilii Oficiului Național al Turismului (ONT) din Republica Moldova afirmă că ,,aceste rezultate confirmă potențialul Moldovei de a deveni o destinație tot mai atractivă pe harta turismului european, o destinație autentică, sigură și orientată spre durabilitate”.

,,Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Ministerul Culturii al Republicii Moldova si în colaborare cu asociațiile de profil din domeniul turismului, autoritățile publice locale si partenerii internaționali, continuă eforturile de dezvoltare sustenabilă și promovare inteligentă a turismului, în conformitate cu Calea de Tranziție în Turism a Uniunii Europene si cu prioritățile World Tourism Organization (UNWTO)”, au notat reprezentanții ONT pe internet.

Naționalitatea turiștilor

Potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS) din țara vecină, în perioada ianuarie–iunie 2025 au vizitat Republica Moldova 37.100 de străini prin intermediul agențiilor de turism, numărul fiind cu aproape 45% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

,,În ianuarie-iunie 2025 s-a înregistrat creșterea numărului persoanelor străine, care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism și tur-operatoare - cu 44,8% față de ianuarie-iunie 2024 și a constituit 37,1 mii vizitatori. Majoritatea vizitatorilor (circa 95,0%) au fost excursioniști (vizitatori de o zi), care au sosit în scopuri de odihnă, recreere și agrement”, au detaliat angajații BNS.

Responsabilii BNS susțin că cei mai mulți turiști, adică 65%, sunt din România. Ei sunt urmați de italieni și turci, cu 21,7% și, respectiv, 2,0%.

,,În ianuarie-iunie 2025 față de ianuarie-iunie 2024 s-a înregistrat creșterea atât a numărului de turiști-zile (de 1,6 ori), cât și durata medie a sejurului în țară a turiștilor străini - de la 4,0 zile la 4,7 zile”, au conchis angajații Biroului Național de Statistică.

BNS însă nu a oferit date privind numărul total al turiștilor, inclusiv al celor care vizitează pe cont propriu țara vecină, fără a apela la servicii turistice.