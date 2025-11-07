search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Roberta Metsola, discurs în limba română în Parlamentul de la Chișinău: ,,Locul Republicii Moldova este în Europa”

Publicat:
Ultima actualizare:

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat vineri la ședința Legislativului de la Chișinău, unde a rostit un discurs în limba română și a reiterat că locul Republicii Moldova este în Europa.

Roberta Metsola a susținut din nou un discurs în Parlamentul de la Chișinău. FOTO: Facebook
Roberta Metsola a susținut din nou un discurs în Parlamentul de la Chișinău. FOTO: Facebook

,,În primul meu an, fiind la șefia Parlamentului European, am venit în această sală și am spus că locul Republicii Moldova este în Europa. Astăzi, este o onoare să revin aici, în noul meu mandat de președintă a Parlamentului European, nu doar pentru a repeta acest mesaj, ci pentru a-l reînnoi”, a spus Roberta Metsola, vorbind în limba română de la tribuna Parlamentului moldovean. 

,,O Moldovă europeană”

Ședința Parlamentului a început cu intonarea imnului, după care președintele Parlamentului, Igor Grosu, a subliniat că, acum trei ani, Roberta Metsola a susținut o alocuțiune în plenul Legislativului Republicii Moldova.

,,Bine ați revenit în Parlamentul Republicii Moldova, dragă Roberta Metsola. Bine, ai venit într-o Moldovă europeană. Noi într-un timp destul de scurt, într-o perioadă complicată pentru continentul european am rezistat, ba mai mult am reușit să devenim un exemplu de reziliență: avem un Parlament cu o majoritate pro-europeană, președinta Maia Sandu a fost realeasă de către cetățeni. Moldovenii au votat pentru UE la referendumul din 2024. Am rezistat unui atac hibrid fără precedent din partea Federației Ruse și a grupărilor criminale. Pe toate le-am reușit pentru că nu suntem singuri, pentru că avem prieteni”, a adăugat Igor Grosu. 

La rândul său, Roberta Metsola a afirmat că Uniunea Europeană este alături de Republica Moldova în parcursul său european, țară care a făcut progrese remarcabile în acest sens, confirmate și de concluziile raportului de extindere al UE, publicat recent.

,,Vom fi alături de voi pe acest parcurs de integrare europeană. Progresul este deja unul remarcabil, iar pachetul de extindere publicat recent confirmă acest lucru. Ați încheiat procesul de screening, ați aprobat foi de parcurs cruciale și acum sunteți pe cale să deschideți clusterele de negociere până la sfârșitul anului. În pofida amenințărilor și tentativelor de destabilizare, Moldova avansează decisiv în procesul de aderare. Sub conducerea puternică a președintei și prin angajamentul guvernului, cu adevărat sunteți generația care poate aduce Moldova acasă — în Uniunea Europeană. Extinderea rămâne cel mai puternic instrument geopolitic al UE, mai ales în actualul context internațional. Uniunea Europeană are nevoie de Moldova la fel de mult cum Moldova are nevoie de Uniunea Europeană. Și nu este doar viziunea mea, ci și ceea ce spun cetățenii din întreaga Uniune. Ne bucurăm de un sprijin masiv pentru deschiderea negocierilor. Trebuie să ne asigurăm că veți putea trece acest prag” a notat șeful Legislativului european”, a adăugat oficialul european.

De asemenea, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat inaugurarea Biroului Parlamentului European la Chișinău.

Întrevederi cu oficiali moldoveni 

Tot la Chișinău, Roberta Metsola va avea întrevederi cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și cu prim-ministrul Alexandru Munteanu.

De asemenea, Roberta Metsola va participa la un eveniment dedicat tinerilor, organizat în incinta liceului „Spiru Haret” din capitala țării vecine.

Roberta Metsola a efectuat mai multe vizite în Republica Moldova în ultimii patru ani, două dintre ele având loc în 2023.

Republica Moldova

