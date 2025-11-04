Cât de pregătit este Chișinăul să deschidă negocierile de aderare pe capitole. Concluziile raportului de extindere al UE

Republica Moldova este gata să deschidă trei dintre cele șase capitole de negociere cu Uniunea Europeană, conform raportului anual de extindere al UE, făcut public de Comisia Europeană. Potrivit documentului, țara a înregistrat în ultimul an progrese în implementarea reformelor, însă, pentru a încheia negocierile de aderare până în 2028, trebuie să depună mai mult efort, în special, în cazul statului de drept și măsurilor anticorupție.

,,În contextul amenințărilor hibride continue și al încercărilor de destabilizare a țării, Moldova a avansat semnificativ pe calea aderării, finalizând cu succes procesul de evaluare. Primul Summit UE-Moldova din iulie 2025 a marcat o nouă etapă de cooperare și integrare. Moldova a adoptat foi de parcurs privind statul de drept, administrația publică și funcționarea instituțiilor democratice, pe care Comisia le-a evaluat pozitiv”, conform raportului de extindere al UE.

Comisia Europeană (CE) consideră că Republica Moldova a îndeplinit condițiile necesare pentru a deschide clusterele: unul (fundamente), șase (relații externe) și doi (piața internă).

,,Comisia se așteaptă ca Moldova să îndeplinească, de asemenea, condițiile pentru deschiderea celorlalte trei clustere și depune eforturi pentru a se asigura că Consiliul este în măsură să avanseze deschiderea tuturor clusterelor înainte de sfârșitul anului”, au anunțat responsabilii structurii europene.

Conform lor, obiectivul Guvernului Munteanu de la Chișinău de a încheia negocierile de aderare până la începutul anului 2028 este unul ambițios, dar ,,realizabil”.

,,Comisia este hotărâtă să sprijine acest obiectiv, care este ambițios, dar realizabil, cu condiția ca Moldova să accelereze ritmul actual al reformelor. Menținerea ritmului reformelor este esențială, consolidată de sprijinul parlamentar puternic pentru parcursul european al țării în urma alegerilor din septembrie”, au conchis reprezentanții CE.

,,Cel mai mare progres”

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, afirmă că rezultatele ce vizează țara sa ,,sunt încurajatoare”.

,,Moldova a înregistrat cel mai mare progres dintre toate statele candidate în ultimele 12 luni — în justiție, energie, educație, digitalizare, dezvoltare regională și multe alte domenii.Acest rezultat l-am construit împreună — instituțiile statului, societatea civilă, cetățenii și partenerii noștri europeni. Mulțumesc tuturor funcționarilor implicați în procesul de aderare. Suntem pe drumul corect și trebuie să păstrăm ritmul. Moldova își merită locul în familia europeană, acolo unde libertatea este protejată și oamenii pot trăi cu încredere în ziua de mâine”, a afirmat Maia Sandu.

Recunoașterea eforturilor uriașe

Iar noul premier Alexandru Munteanu a subliniat că Republica Moldova are cel mai mare progres din toate statele candidate, lucru care arată ,,că moldovenii nu doar își doresc să fie europeni, ci merită și muncesc pentru asta.Comisia Europeană a prezentat azi raportul anual privind extinderea Uniunii Europene. Concluziile pentru Republica Moldova sunt foarte încurajatoare. În doar un an, am avansat semnificativ în toate domeniile: de la reforma justiției și lupta împotriva crimei organizate, până la energie, educație, digitalizare, dezvoltare regională, politici sociale, siguranță alimentară și pescuit. Raportul recunoaște eforturile uriașe făcute de instituțiile noastre, de Guvern și Parlament, dar mai ales de oamenii care muncesc zi de zi pentru o Moldovă europeană. Această recunoaștere este cu atât mai valoroasă cu cât progresul s-a produs într-un an complicat, când pe lângă tot felul de crize, funcționarii au încheiat procesul de analiză a compatibilității legislației noastre cu cea europeană, au elaborat Programul Național de Aderare și au lucrat la pozițiile de negocieri.Demonstrăm, cu fiecare progres făcut, că Moldova poate și că suntem hotărâți să îndeplinim obiectivul de aderare la UE cât mai repede”.

O Europă mai puternică și mai influentă

În data de 4 noiembrie, Comisia Europeană a prezentat raportul de extindere pentru 2025.

,,Suntem mai hotărâți ca niciodată să transformăm extinderea UE într-o realitate. Pentru că o Uniune mai mare înseamnă o Europă mai puternică și mai influentă pe scena mondială. Însă extinderea este un proces bazat pe merite. Pachetul nostru oferă recomandări concrete tuturor partenerilor noștri. Și pentru fiecare dintre ei spunem: aderarea la UE este o ofertă unică. O promisiune de pace, prosperitate și solidaritate. Cu reformele potrivite și o voință politică puternică, partenerii noștri pot profita de această oportunitate", a spus Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene.

Raportul de extindere pentru 2025 reprezintă o evaluare amplă a progreselor realizate de partenerii de extindere în ultimele douăsprezece luni.

Acesta reafirmă ,,faptul că extinderea ocupă un loc prioritar pe agenda UE. De asemenea, acesta confirmă faptul că aderarea noilor state membre este din ce în ce mai aproape”, conform unui comunicat de presă emis de Comisia Europeană.