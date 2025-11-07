Parlamentul European va avea la Chișinău un birou. Președinta Roberta Metsola: ,,Un angajament pe termen lung”

Președinta Roberta Metsola a afirmat că cea mai bună modalitate de a spriji moldovenii și țara în parcursul european este deschiderea Oficiului de Legătură al Parlamentului European la Chișinău, afirmație făcută în timpul în timpul conferinței de presă susținută alături de președinta Maia Sandu.

,,,,În momentul în care noi vedem că o țară candidată avansează atât de rapid, atât de eficient, atât de constantant spre Europa, noi facem absolut ce ne stă în putință pentru a ajuta această țară-candidată și prezența noastră aici este un semnal clar pentru Parteneriatul Estic, pentru țara dumneavoastră că vom continua să lucrăm pe aproximarea legislației, că noi cu adevărat ne-am asumat anumite angajamente pentru cooperare. Cea mai bună modalitate de a vă sprini este de a deschide un birou de legătură aici, în inima Chișinăului, un birou al Parlamentului European pentru a sprijini cetățenii Republicii Moldova, este cu adevărat un angajament pe termen lung. Ne dorim să livrăm rezultate și aceasta și va fi prezența noastră, prezența Parlamentului European aici în teren, vă vom ajuta, vă vom auzi și vom continua să vă sprijim pe parcursul de calitate de mebru a UE”, a subliniat președinta Parlamentului European, Roberta Metsola.

Președinta Parlamentului European a precizat că acest birou ,,va permite să lucrăm, în fiecare zi, umăr la umăr, în acest parcurs european. Până acum, am mizat pe mai multe vizite sporadice, care într-adevăr au fost foarte numeroase și au presupus un sprijin incredibil de mare, însă de acum înainte vom putea lucra și aici, pe teren. Acesta este angajamentul nostru și suntem foarte fericiți că vom reuși să îl onorăm”.

Iar președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ,,raportul de extindere, publicat în această săptămână, confirmă că Moldova a făcut cel mai mare progres dintre toate țările candidate”.

,,E adevărat, am pornit mai târziu decât alte state, dar acum recuperăm rapid. Muncim serios, ne aliniem la legislația europeană și ne apropiem pas cu pas de standardele comunitare. Iar instituțiile europene văd și apreciază ritmul în care muncim. Avem încă mult de lucru, dar avem și mult sprijin”, a dăugat lidera de la Chișinău.

Chișinăul contează pe sprijinul Parlamentului European

Conform Maiei Sandu, deschiderea Oficiului de Legătură al Parlamentului European la Chișinău va facilita alinierea legislației naționale la cea europeană.

,,Vorbim despre aproximativ 3.000 de acte europene, care urmează a fi transpuse prin peste 1.000 de acte naționale. Este un efort enorm, iar sprijinul Parlamentului European va face acest proces mai clar, mai eficient și bine coordonat. Suntem recunoscători pentru acest parteneriat consecvent. Vom lucra în continuare cu ambiție și seriozitate — și avem încredere că ritmul va rămâne unul hotărât de ambele părți. Contăm și mai departe pe sprijinul Dvs și al Parlamentului European în acest efort considerabil pentru noi dar vital pentru libertatea și bunăstarea moldovenilor”, a conchis președinta Maia Sandu.

La aceeași conferință de presă, Roberta Metsola a fost despre ce soluții are Bruxellesul pentru a debloca deschiderea negocierilor de aderare pentru Kiev și Chișinău în contextul în care Budapeste se opune cu privire la Ucraina, lucru care blochează ambele state care sunt la pachet, iar președinta Parlamentului European a răspuns că: ,,Fiecare țară candidată își urmează propriul parcurs, unic și bazat pe merite. Am spus însă foarte clar, ca Uniune, că suntem cu adevărat angajați față de determinarea fiecărei țări și că menținem ușile deschise. Nu vorbim despre un act de caritate, ci despre o abordare strategică. Ambele state candidate sunt susținute de Parlamentul European. Am toată încrederea că, în ultimă instanță, vom reuși să avansăm într-o manieră unitară. Noi sprijinim obiectivul doamnei președintă de a găsi soluții creative”.

Discuții cu noul prim-ministru

Tot la Chișinău, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a avut o întrevedere cu noul premier Alexandru Munteanu. Șeful Cabinetului de miniștri a menționat că ,,a fost o bucurie să o cunosc azi pe Roberta Metsola, Președinta Parlamentului European, o prietenă de suflet a Moldovei și o susținătoare fermă a drumului nostru european”.

,,Dorința puternică a cetățenilor noștri de a trăi într-o țară liberă, cu o economie dezvoltată, se manifestă nu doar la alegeri, ci și prin acțiunile noastre de zi cu zi care demonstrează că moldovenii sunt europeni și că merităm să devenim cât mai curând membri ai UE. I-am mulțumit pentru sprijinul oferit de Parlamentul European și pentru încrederea pe care o au în capacitatea noastră de a transforma Moldova. Modernizarea, creșterea standardelor, pregătirea de a deveni un stat european va continua în ritm accelerat. Viitorul nostru este european și îl construim împreună aici, acasă”, a notat oficialul moldovean pe pagina sa de Facebook.

În dimineața zilei de vineri, 7 noiembrie, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a participat la ședința Legislativului de la Chișinău, unde a rostit un discurs în limba română și a reiterat că locul Republicii Moldova este în Europa.

Roberta Metsola a efectuat mai multe vizite în Republica Moldova în ultimii patru ani, două dintre ele având loc în 2023.