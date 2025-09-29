Ce mesaj are Maia Sandu pentru Vladimir Putin după interferența Kremlinului în alegerile de la Chișinău

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, afirmă că Kremlinul va încerca în continuare să creeze probleme țării sale, însă acest lucru nu o va opri. Declarația a fost făcută după ce a fost întrebată ce mesaj are pentru președintele rus, Vladimir Putin.

„Federația Rusă în continuare va încerca să ne creeze probleme, dar nu pot să ne oprească. Este decizia noastră. Nu este treaba Federației Ruse. Nu am niciun mesaj pentru Putin”, a afirmat lidera de la Chișinău.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ieșit în fața presei după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care au fost câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune pe care a fondat-o. Lidera de la Chișinău a subliniat că ,,nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării”.

Lidera de la Chișinău a subliniat că, prin votul din timpul scrutinului parlamentar, basarabenii au demonstrat lumii întregi că fac parte dintr-o țară cu oameni curajoși și demni.

,,Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați; ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin vot onest. Vă mulțumesc din suflet. Am demonstrat responsabilitate: și acasă, și în diasporă, și cei care ieri toată ziua au cules struguri pe câmp, pentru că iată vin ploile, și cei care au avut secția de votare la o distanță de sute sau chiar mii de km, și-au făcut timp și au ajuns la urna de vot ca să susțină Moldova prin votul lor. Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți atunci când viitorul țării noastre este în primejdie. Trebuie să rămânem la fel de uniți și în efortul nostru de zi cu zi de dezvoltare a Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm mai repede și mai bine programele de dezvoltare a țării. Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării. Și această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat”, a spus Maia Sandu de la tribuna din sediul Președinției Republicii Moldova.

Președintele Maia Sandu a afirmat că scrutinul parlamentar, cât și campania electorală s-au desfășurat pe fondul interferenței Kremlinului.

,,În toată această perioadă, Kremlinul a încercat să ne dezbine, să lovească în încrederea noastră - încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. CEC, Poliția, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, procurori, carabineri, specialiști în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituții și funcționari au vegheat zi și noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale și alegerea suverană a moldovenilor. O contribuție enormă a avut-o presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului împotriva Moldovei, societatea civilă, reprezentanți ai sectorului privat, activiști civici, cetățeni responsabili care au contribuit la lupta cu dezinformarea”, a explicat lidera de la Chișinău.

,,Nu există învingători și învinși”

Maia Sandu mai susține că aceste alegeri au arătat că atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente, dar mai este de lucru la acest capitol.

,,Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru e reforma justiției. În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărare a voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. Iar partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii cu privire la finanțare, acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”, a mai declarat șeful statului vecin.

La final, ea a subliniat că ,,viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare a țării. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Alegerile au trecut și știu că mulți dintre voi sunteți obosiți. A fost o perioadă grea și încărcată. Acum e momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că ne unește mult mai mult decât ceea ce ne desparte. Nu există învingători și învinși. Pentru că doar împreună putem construi un viitor pașnic, sigur și prosper pentru Republica Moldova. Iar acum vă mai spun ceva: să nu uităm că există viață și dincolo de politică – plimbări, cărți, spectacole, sport, întâlniri cu familia și prietenii. Munca preferată”.

PAS, câștigătorul alegerilor parlamentare

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, PAS a obținut 50,16% (791.042 voturi), fiind urmat de Blocul Patriotic, care a acumulat 24,19% (381.489 voturi) din sufragii. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,97% (125.660 voturi). Următorii în listă sunt Partidul Nostru, cu 6,19% (97.849 voturi), și PPDA, cu 5,62% (88.675 voturi).