search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Ce mesaj are Maia Sandu pentru Vladimir Putin după interferența Kremlinului în alegerile de la Chișinău

0
Alegeri Moldova 2025
0
Publicat:

Lidera de la Chișinău, Maia Sandu, afirmă că Kremlinul va încerca în continuare să creeze probleme țării sale, însă acest lucru nu o va opri. Declarația a fost făcută după ce a fost întrebată ce mesaj are pentru președintele rus, Vladimir Putin.

Maia Sandu susține că victoria în alegeri nu este a unui partid. FOTO: Presedinte.md
Maia Sandu susține că victoria în alegeri nu este a unui partid. FOTO: Presedinte.md

„Federația Rusă în continuare va încerca să ne creeze probleme, dar nu pot să ne oprească. Este decizia noastră. Nu este treaba Federației Ruse. Nu am niciun mesaj pentru Putin”, a afirmat lidera de la Chișinău. 

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a ieșit în fața presei după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care au fost câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune pe care a fondat-o. Lidera de la Chișinău a subliniat că ,,nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării”.

Lidera de la Chișinău a subliniat că, prin votul din timpul scrutinului parlamentar, basarabenii au demonstrat lumii întregi că fac parte dintr-o țară cu oameni curajoși și demni.

,,Nu ne-am lăsat cumpărați, intimidați, speriați; ne-am mobilizat și ne-am protejat țara prin vot onest. Vă mulțumesc din suflet. Am demonstrat responsabilitate: și acasă, și în diasporă, și cei care ieri toată ziua au cules struguri pe câmp, pentru că iată vin ploile, și cei care au avut secția de votare la o distanță de sute sau chiar mii de km, și-au făcut timp și au ajuns la urna de vot ca să susțină Moldova prin votul lor.  Ieri, dar și în săptămânile de campanie, am arătat că știm să fim uniți atunci când viitorul țării noastre este în primejdie. Trebuie să rămânem la fel de uniți și în efortul nostru de zi cu zi de dezvoltare a Moldovei. Unitatea noastră ne va proteja în aceste timpuri grele și ne va ajuta să realizăm mai repede și mai bine programele de dezvoltare a țării. Rezultatul votului nu este victoria unui partid sau a unor alegători. Este victoria țării. Și această victorie trebuie să o folosim pentru binele tuturor cetățenilor, indiferent pentru cine au votat”, a spus Maia Sandu de la tribuna din sediul Președinției Republicii Moldova. 

Președintele Maia Sandu a afirmat că scrutinul parlamentar, cât și campania electorală s-au desfășurat pe fondul interferenței Kremlinului. 

,,În toată această perioadă, Kremlinul a încercat să ne dezbine, să lovească în încrederea noastră - încrederea în stat, în instituții, unii în alții, încrederea în capacitatea noastră de a rezista. Această campanie a arătat că avem vulnerabilități, dar avem și instituții capabile și oameni dedicați. CEC, Poliția, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, procurori, carabineri, specialiști în prevenirea atacurilor cibernetice, în combaterea spălării banilor, multe alte instituții și funcționari au vegheat zi și noapte pentru a proteja integritatea proceselor electorale și alegerea suverană a moldovenilor. O contribuție enormă a avut-o presa, care a reușit să deconspire mai multe scheme ale Kremlinului împotriva Moldovei, societatea civilă, reprezentanți ai sectorului privat, activiști civici, cetățeni responsabili care au contribuit la lupta cu dezinformarea”, a explicat lidera de la Chișinău.

,,Nu există învingători și învinși”

Maia Sandu mai susține că aceste alegeri au arătat că atât societatea, cât și instituțiile statului au devenit mai reziliente, dar mai este de lucru la acest capitol.

,,Niciodată un scrutin nu trebuie să se mai desfășoare sub asemenea amenințări. Și aici cel mai important lucru e reforma justiției. În democrație societatea funcționează după lege, iar legea trebuie să fie aplicată în raport cu fiecare. Trebuie să eliminăm definitiv acest fenomen rușinos de cumpărare a voturilor, în primul rând asigurându-ne că toți cei care au organizat aceste scheme și au momit oamenii în aceste capcane sunt pedepsiți conform legii. Iar partidele politice trebuie să respecte exemplar prevederile legii cu privire la finanțare, acesta este un element esențial al procesului democratic veritabil, iar încălcările trebuie sancționate. Lupta cu dezinformarea e mai dificilă, dar trebuie să căutăm și aici soluții”, a mai declarat șeful statului vecin. 

La final, ea a subliniat că ,,viitoarea guvernare trebuie să se asigure că fiecare cetățean este parte a proiectului de dezvoltare a țării. Nimeni nu trebuie lăsat în urmă. Alegerile au trecut și știu că mulți dintre voi sunteți obosiți. A fost o perioadă grea și încărcată.  Acum e momentul să ne adunăm cu toții și să ne amintim că ne unește mult mai mult decât ceea ce ne desparte. Nu există învingători și învinși. Pentru că doar împreună putem construi un viitor pașnic, sigur și prosper pentru Republica Moldova. Iar acum vă mai spun ceva: să nu uităm că există viață și dincolo de politică  – plimbări, cărți, spectacole, sport, întâlniri cu familia și prietenii. Munca preferată”. 

PAS, câștigătorul alegerilor parlamentare

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, PAS a obținut 50,16% (791.042 voturi), fiind urmat de Blocul Patriotic, care a acumulat 24,19% (381.489 voturi) din sufragii. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,97% (125.660 voturi). Următorii în listă sunt Partidul Nostru, cu 6,19% (97.849 voturi), și PPDA, cu 5,62% (88.675 voturi).

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Traian Băsescu: „Urmaşii lui Ştefan cel Mare l-au învăţat pe Putin că omenirea a inventat ceva mai puternic decât toate armele”
digi24.ro
image
Presa internațională, despre rezultatul alegerilor din R. Moldova: Pro-europenii câștigă un scrutin crucial
stirileprotv.ro
image
După ce spune că moldovenii nu „s-au lăsat cumpărați”, Maia Sandu admite fenomenul „RUȘINOS” de cumpărare a voturilor
gandul.ro
image
METEO. Prognoza ANM pe două săptămâni: Vremea se răcește drastic, la începutul lui octombrie va ploua
mediafax.ro
image
Surprizele lui Mircea Lucescu: 4 fotbaliști ai FCSB, titulari în România – Austria! Reacția lui Gigi Becali. Cine joacă în locul lui Drăguș și Bancu
fanatik.ro
image
VIDEO Rachetele Tomahawk care pot lovi Moscova, tot mai aproape de Ucraina: SUA le poate vinde unor state europene
libertatea.ro
image
Kremlinul face acuzații grave după ce partidul Maiei Sandu a câștigat alegerile: „E ceva ce putem afirma cu certitudine”
digi24.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Gigi Becali, întâlnire de gradul 0 cu omul care i-a vandalizat palatul: ”Hai, mă, ce faci? Aruncă!”. Decizie total surprinzătoare
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Un bebeluş de la spitalul din Iaşi a murit la Grigore Alexandrescu. Numărul victimelor urcă la 7
observatornews.ro
image
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Ce se întâmplă dacă vinzi casa fără să faci succesiunea. Poți pierde dreptul de proprietate?
playtech.ro
image
Cum ajunge FCSB în play-off. Gigi Becali a făcut calculele în direct după FCSB – Otelul 1-0
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Emma Răducanu a vorbit despre originile sale și publicul a rămas "șocat". Ce scriu americanii
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Încă un bebeluș a murit după ce a fost transferat de la Spitalul „Sf. Maria” din Iaşi, la „Grigore Alexandrescu”. Ar fi fost infectat cu aceeași bacterie ca ceilalți 6
kanald.ro
image
„Nu vei mai munci niciodată”, oferta către un jurnalist pentru acces la laptop și...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Ilie Bolojan, totul despre accidentul grav pe care l-a suferit. A intervenit SMURD-ul: M-am făcut praf și pulbere, cu fracturi de coaste, claviculă, capul spart
romaniatv.net
image
Se dau 20.000 de lei gratis. Cum poți beneficia de bani
mediaflux.ro
image
Un primar din România se laudă că salvează stadionul ruină, vânat de mafia imobiliară: "Mai facem un pas pentru un nou stadion”
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
S-a descoperit cheia unei vieți mai lungi: o mutație genetică rară
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
Oana Lis a chemat, din nou, ambulanța pentru Viorel! „Sunt și momente grele!” Cu cât i-a scăzut pensia fostului primar al Capitalei?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto Profimedia 0342228804 jpg
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”
okmagazine.ro
Cardi B foto Profimedia jpg
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele
clickpentrufemei.ro
Vioara Bernardel foto de la Tescani (2) jpg
Vioara Bernardel a lui George Enescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
O apropiată a Prințesei Kate aruncă bomba: ”Am stat lângă ea ani buni, multe se schimbă când iese din lumina reflectoarelor”

Click! Pentru femei

image
Cu sau fără posterior bombat? Cardi B, căzută la pat după ce și-a redus chirugical formele

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate