Cod portocaliu de vânt puternic la munte. Rafale de până la 140 km/h în Caraș-Severin și Hunedoara

Publicat:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă avertizări nowcasting Cod portocaliu de vânt puternic, valabile în zonele montane situate la altitudini de peste 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara.

Cod portocaliu de vânt puternic, valabil în zonele montane situate la altitudini mari FOTO: arhivă
Cod portocaliu de vânt puternic, valabil în zonele montane situate la altitudini mari FOTO: arhivă

Potrivit meteorologilor, până la ora 10:00, în aceste regiuni se vor înregistra intensificări severe ale vântului, cu rafale cuprinse între 120 și 140 km/h.

De asemenea, ANM a emis o avertizare nowcasting Cod galben pentru județul Suceava, în zona de munte, la altitudini de peste 1.800 de metri. Avertizarea este valabilă până la ora 11:00, interval în care vântul va sufla cu intensificări ce pot atinge viteze de 90–120 km/h.

Meteorologii precizează că avertizările de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru o perioadă de maximum șase ore.

În rest, vremea de sâmbătă, 27 decembrie, se va menține apropiată de normalul perioadei, cu cer parțial noros și ninsori slabe în mai multe regiuni ale țării, în special la munte și în Moldova. În estul și sud-estul României, vântul va sufla cu intensificări, fapt ce va accentua senzația de frig, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

