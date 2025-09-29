search
Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Alegerile din Republica Moldova, ecou internațional. Maia Sandu, lăudată de presa occidentală pentru pasul decisiv spre UE

Alegeri Moldova 2025
Publicat:

Victoria obţinută de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiunea președintei Maia Sandu, la alegerile parlamentare din Republica Moldova a devenit luni subiect de prim-plan în presa internaţională, fiind interpretată drept un pas hotărât spre integrarea europeană.

Cele mai importante publicaţii din lume au scris despre alegeri. FOTO Profimedia
Cele mai importante publicaţii din lume au scris despre alegeri. FOTO Profimedia

Cele mai importante publicaţii din lume au relatat despre miza europeană a scrutinului şi despre modul în care PAS a reuşit să îşi consolideze poziţia, în timp ce adversarii pro-ruşi şi comunişti au intrat în cursă într-un bloc comun.

„Femeia care a ales să se emancipeze clar de Moscova și a ales fără ambiguitate Europa” – aşa o descrie Corriere della Sera pe Maia Sandu, subliniind că frontul pro-Bruxelles a rezistat şi a obţinut din nou majoritatea absolută.

Cotidianul italian remarcă polarizarea ţării între mediul urban şi cel rural şi între vestul proeuropean şi estul mai apropiat de Rusia.

Frankfurter Allgemeine Zeitung caracterizează Republica Moldova drept „un stat agrar sărac” unde forţele proeuropene şi cele proruse se confruntă de decenii pentru direcţia ţării, iar Reuters notează că guvernul de la Chişinău „poate răsufla uşurat” după ce PAS şi-a devansat confortabil rivalul pro-rus.

Le Monde scrie despre „alegeri extrem de tensionate” marcate de temeri privind cumpărarea de voturi şi „o campanie de dezinformare fără precedent” condusă de Rusia, iar CNN subliniază că rezultatul menţine în viaţă demersul de aderare a Moldovei la UE, fiind considerat „cea mai importantă alegere din istoria post-independenţă”.

BBC şi The Guardian notează la rândul lor că PAS a obţinut „o victorie clară” şi „o nouă majoritate” într-un scrutin esenţial pentru viitorul european al Republicii Moldova.

Rezultatul de duminică, spun jurnaliştii străini, arată că direcţia europeană a ţării rămâne susţinută de segmente importante ale societăţii şi că, deşi stabilitatea internă este fragilă, Bruxelles-ul poate „răsufla uşurat” după scrutin.

Republica Moldova

