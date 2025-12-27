„Nu are nimic până nu aprob eu” – Trump despre planul de pace al lui Zelenski

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evaluat cu prudență noua inițiativă de pace propusă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a declarat că orice acord între Ucraina și Rusia va avea nevoie de aprobarea sa.

Într-un comentariu acordat în exclusivitate publicației POLITICO, înaintea întâlnirii de duminică cu liderul ucrainean, Trump a spus că se consideră arbitrul final al deciziilor privind soluționarea conflictului.

„Nu are nimic până nu aprob eu. Vom vedea ce propune”, a afirmat președintele american.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski este programată să aibă loc duminică, în Florida. Potrivit surselor ucrainene, Zelenski intenționează să prezinte un plan-cadru de pace în 20 de puncte, care include, printre altele, crearea unei zone demilitarizate și discuții privind garanțiile de securitate oferite de Statele Unite.

Trump a adoptat o poziție rezervată față de inițiativa ucraineană, evitând să își exprime sprijinul explicit, dar afirmând că se așteaptă la o discuție constructivă. „Cred că întâlnirea va decurge bine. La fel și cea cu Putin”, a spus el, adăugând că intenționează să discute în curând și cu președintele Rusiei.

Declarațiile vin după ce Zelenski a avut consultări cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner, ginerele președintelui american, pe care liderul ucrainean le-a descris drept „pozitive”.

Totodată, Donald Trump a confirmat că premierul israelian Benjamin Netanyahu va vizita Statele Unite în același weekend. „Zelenski și Netanyahu vin la mine. Toți vin și arată din nou respect față de țara noastră”, a declarat Trump. Potrivit NBC, Netanyahu urmează să îl informeze pe președintele american despre amenințarea tot mai mare reprezentată de Iran.

În cadrul discuțiilor, Zelenski intenționează să abordeze subiecte precum garanțiile de securitate, administrarea centralei nucleare de la Zaporojie și controlul asupra regiunii Donbas, revendicată de Rusia. Propunerea privind zona demilitarizată presupune retragerea trupelor ruse dintr-o parte a regiunii Donețk, în cazul în care Ucraina ar face un pas similar.

Rusia nu a indicat până în prezent disponibilitatea de a face concesii și solicită control deplin asupra regiunii, evidențiind diferențele majore dintre pozițiile celor două părți. Cu toate acestea, Trump a remarcat că economia Rusiei se află sub o presiune semnificativă. „Economia lor este într-o stare dificilă, foarte dificilă”, a spus el.

Pe 24 decembrie, Volodimir Zelenski a prezentat pentru prima dată oficial cele 20 de puncte ale unui posibil acord de pace pentru încheierea războiului. Potrivit liderului ucrainean, documentul ar putea fi supus ratificării prin referendum național, în cazul semnării. Acesta ar include, de asemenea, prevederi privind crearea unei zone economice libere în regiunea Donețk și retragerea forțelor ruse din alte zone ale Ucrainei.