Luni, 29 Septembrie 2025
Adevărul
Video Nicușor Dan felicită Moldova: „Știm că nu a fost ușor. Respectul nostru!". Mesajul transmis de Zelenski și de alți lideri europeni

Alegeri Moldova 2025
Alegerile parlamentare din Republica Moldova, desfășurate pe 28 septembrie 2025, și câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, au generat un val de reacții internaționale. 

Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, a câștigat alegerile. FOTO: Profimedia
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, a câștigat alegerile. FOTO: Profimedia

Lideri ai statelor europene, ai instituțiilor UE și oficiali de rang înalt au felicitat Moldova pentru victoria decisivă și pentru direcția proeuropeană. Mesajele au fost transmise pe rețeaua X. 

„Felicit cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizare, şi pentru votul ferm în direcția continuării parcursului european al țării dumneavoastră. Ați scris o pagină de istorie și știm că nu a fost ușor. V-ați făcut vocea auzită și trebuie să fiți mândri de voi. Respectul nostru pentru votul de ieri al basarabenilor, care a arătat demnitate, maturitate şi curaj în faţa unei presiuni la o dimensiune care nu s-a mai văzut până acum. Vreau să-i asigur pe toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de opinia lor politică, de faptul că România va continua să ajute Moldova în parcursul său european și va continua proiectele care să aducă prosperitate și o calitate a vieții mai bună pentru basarabeni”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski:

„Aceste alegeri au arătat că activitatea destabilizatoare a Rusiei pierde, în timp ce Moldova câștigă în Europa. Subversiunea rusă, dezinformarea constantă – nimic din toate acestea nu a funcționat. Este important că Moldova a fost eficientă în a se apăra de amenințări, împreună cu toți cei care au ajutat. Vom continua să sprijinim Moldova, lucrând împreună pentru a depăși provocările și a construi un viitor în care popoarele noastre au perspective solide – în securitate, economie și viața socială.”

Președintele Franței, Emmanuel Macron:

„În ciuda încercărilor de interferență și a presiunilor, alegerea poporului Republicii Moldova s-a afirmat cu forță. Franța este alături de Moldova în proiectul său european și în elanul său de libertate și suveranitate.”

Președintele Consiliului European, Antonio Costa:

„Poporul Moldovei a vorbit și mesajul său este puternic și clar. A ales democrația, reformele și un viitor european, în fața presiunilor și interferențelor Rusiei. UE este alături de Moldova, la fiecare pas.”

Citește și: Alegerile din Republica Moldova, ecou internațional. Maia Sandu, lăudată de presa occidentală pentru pasul decisiv spre UE

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen:

„Moldova, ai reușit din nou. Nicio încercare de a semăna frică sau diviziune nu v-a putut frânge hotărârea. V-ați exprimat clar alegerea: Europa. Democrație. Libertate. Ușa noastră este deschisă. Și vom fi alături de voi la fiecare pas.”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola:

„Viitorul Moldovei este în Europa! La acest pas istoric înainte, poporul Moldovei a ales calea democrației, speranței și oportunităților. A ales Europa. Europa este Moldova. Moldova este Europa.”

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas:

„Votul Moldovei este un «da» clar pentru un viitor european. În ciuda eforturilor masive ale Rusiei de a răspândi dezinformare și de a cumpăra voturi, nicio forță nu poate opri un popor angajat în libertate. Suntem alături de Moldova pe drumul său către UE.”

Comisarul European pentru Extindere, Marta Kos:

„Astăzi, puterea democrației Moldovei răsună mult dincolo de granițele sale. În ciuda unui atac deschis asupra alegerilor voastre, ați rezistat unui val de dezinformare și interferență. Acum începe misiunea de a uni moldovenii pe drumul lor către UE.”

Președintele Letoniei, Edgars Rinkēvičs:

„Ați făcut o alegere clară pentru libertate și democrație, iar viitorul european al Moldovei strălucește mai puternic ca niciodată.”

Prim-ministrul Croației, Andrej Plenković:

„Acest rezultat este o afirmare puternică a încrederii pe care poporul moldovean o acordă leadership-ului și viziunii sale pentru țară. Croația rămâne angajată să sprijine Moldova pe calea sa europeană și este pregătită să aprofundeze cooperarea pentru a avansa reformele, a consolida instituțiile democratice și a asigura un viitor prosper tuturor cetățenilor moldoveni.”

Secretarul General al Consiliului Europei, Alain Berset:

„Continuarea parcursului european al Moldovei este o victorie pentru cetățenii săi și pentru democrație. Consiliul Europei rămâne angajat să însoțească țara pe acest drum. Felicitări!”

Republica Moldova

