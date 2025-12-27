search
Sâmbătă, 27 Decembrie 2025
Video Kievul, lovit din nou de ruși: o treime din oraș a rămas fără căldură după un atac aerian rusesc. 19 răniți, printre care și copii

Publicat:
Ultima actualizare:

Capitala Ucrainei a fost ținta unui nou atac masiv cu rachete și drone rusești, în noaptea de vineri spre sâmbătă, la scurt timp după ce președintele Volodimir Zelenski și-a anunțat vizita în Statele Unite. Exploziile au fost auzite în mai multe cartiere ale Kievului, iar autoritățile au confirmat lovituri în cel puțin șapte districte ale orașului.

Kievul lovit cu rachte și dorne/FOTO:X
Kievul lovit cu rachte și dorne/FOTO:X

Bilanțul provizoriu indică 19 persoane rănite, dintre care 11 au fost spitalizate. Printre victime se află și doi copii, unul având 16 ani. Restul răniților au primit îngrijiri medicale la fața locului sau în regim ambulatoriu.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că, în urma atacului, aproape o treime din capitală a rămas fără încălzire, iar în mai multe zone de pe malul stâng al Niprului au fost introduse întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică.

„Electricitatea este întreruptă în unele cartiere. Echipele de intervenție lucrează pentru restabilirea alimentării”, a transmis edilul pe canalul său de Telegram.

Locuințe fără încălzire

Potrivit autorităților municipale, peste 2.600 de blocuri de locuințe, 187 de grădinițe, 138 de școli și 22 de instituții sociale au rămas fără încălzire centralizată. Echipele de la energie și serviciile comunale intervin pentru remedierea avariilor, în timp ce în oraș a fost menținută alerta aeriană.

Șeful Administrației Militare a Kievului, Timur Tkacenko, a precizat că atacul „terorist” al Rusiei a durat aproape toată noaptea și a afectat mai multe clădiri rezidențiale și obiective civile.

În cartierul Solomianskîi, o dronă sau o rachetă a lovit un cămin universitar, despre care presa locală afirmă că aparține Universității Naționale de Aviație din Kiev. În Darnîțkîi, un bloc de 24 de etaje a fost avariat, iar în zona de case particulare au izbucnit incendii. Alte clădiri înalte au fost lovite în districtele Dniprovskîi, Desnianskîi și Șevcenkivskîi, unde s-au produs incendii la mai multe etaje.

Au fost avariate, de asemenea, mașini, garaje și o stație de alimentare cu combustibil, iar echipele de salvare au intervenit pentru a căuta eventuale persoane prinse sub dărâmături. Într-unul dintre cazuri, autoritățile nu exclud ca o persoană să fie blocată sub ruinele unei clădiri lovite de dronă.

În paralel, regiunea Kiev a fost, la rândul ei, vizată de atacuri. Un bărbat a fost rănit de schije în timp ce conducea un camion, iar mai multe clădiri industriale, vehicule și obiective comunale au fost avariate în districtele Borîspil, Bucea, Obuhiv și Vîșhorod.

Polonia a ridicat avioane de vânătoare

Autoritățile ucrainene susțin că ținta principală a atacului a fost infrastructura critică, într-o nouă tentativă de a lăsa populația fără servicii esențiale în plină iarnă.

Pe fondul atacurilor asupra Ucrainei, Polonia a ridicat avioane de vânătoare, din cauza riscului ca rachetele rusești să se apropie de spațiul său aerian. Comandamentul operațional al forțelor armate poloneze a anunțat că măsurile sunt preventive și au ca scop protejarea securității naționale.

Situația rămâne tensionată, iar autoritățile de la Kiev avertizează că pericolul nu a trecut, în condițiile în care drone rusești continuă să fie detectate în apropierea orașului.

