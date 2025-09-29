Video Maia Sandu apare în fața presei după victoria în alegeri a partidului pe care l-a fondat

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va susține o conferință de presă după încheierea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, care au fost câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, formațiune pe care a fondat-o.

UPDATE Lidera de la Chișinău a mulțumit moldovenilor pentru vot, subliniind că victoria nu este a unui partid.

,,Am demonstrat responsabilitatea și acasă, și în diasporă (...) Și-au ajutat țara prin votul lor (...) Trebuie să rămânem la fel de uniți și-n efortul nostru de zi de zi ca să participăm la dezvoltarea țării (...) Rezultatul votului nu este a unui partid, ci a unei țări pe care trebuie să o folosim pentru ea (...)”, a spus Maia Sandu.

Președintele Republicii Moldova a subliniat că pentru țară este ,,calea cea mai scurtă către aceste obiective este calea europeană”

Totodată, Maia Sandu a adăugat că ,,Kremlinul a încercat să ne dezbine și să ne lovească în încrederea noastră. Campania a arătat că avem vulnerabilități (...)”.

Conferința de presă va avea loc în sediul Administrației Prezidențiale de la Chișinău, fiind programată să înceapă la ora 14:00, conform unui anunț făcut public de instituție.

Conform datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC) de la Chișinău, PAS a obținut 50,16% (791.042 voturi), fiind urmat de Blocul Patriotic, care a acumulat 24,19% (381.489 voturi) din sufragii. Pe locul trei se află Blocul Alternativa, cu 7,97% (125.660 voturi). Următorii în listă sunt Partidul Nostru, cu 6,19% (97.849 voturi), și PPDA, cu 5,62% (88.675 voturi).

