Maia Sandu avertizează: „Moldova e în pericol!”

Suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al Moldovei sunt supuse unor amenințări majore. Este avertismentul lansat de președinta Maia Sandu înaintea alegerilor din 28 septembrie.

Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea”, a declarat șefa statului, Maia Sandu, în cadrul unei adresări la postul public de televiziune.

Peste 100 de tineri antrenați în Serbia de GRU pentru destabilizări

În aceeași zi, poliția, procurorii și serviciile secrete au făcut publice detalii despre o operațiune amplă vizând destructurarea unei grupări, care pregătea dezordini în masă. Cele 250 de percheziții desfășurate luni, 22 septembrie, în toată țara s-au finalizat cu reținerea a 74 de persoane și ridicarea unor sume mari de bani, arme și muniții deținute ilegal. Este vorba de persoane cu vârste între 19 şi 45 de ani care au mers sistematic la antrenamente în tabere militare din Serbia, unde au fost instruite cum să organizeze destabilizări și dezordini în masă și cum să mânuiască echipamentele speciale. Potrivit șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustață, antrenamentele erau coordonate de serviciile speciale ruse, inclusiv de Direcția Generală de Informații Militare (GRU).

„În spatele planificării și coordonării antrenamentelor din Serbia era o persoană care se prezenta din numele unui serviciu special din Rusia, având apelativul 'Bes'. Numele și prenumele acestuia vor fi stabilite în scurt timp. Un alt exponent al serviciilor speciale ruse, care era implicat în coordonarea mai multor grupuri din Republica Moldova era cetățeanul Federației Ruse, Andrei Pavlov Vladimirovici, ofițer al Direcției generale de informații militare a Ministerului Apărării din Rusia, entitate cunoscută sub acronimul GRU. Acesta este suspectat de planificarea și organizarea pe teritoriul Republicii Moldova a mai multor acțiuni subversive, finanțate din Federația Rusă, inclusiv prin rețeaua Șor”, a menționat șeful serviciilor secrete moldovenești în cadrul unui briefing.

Politicieni angajați să-și vândă țara

„Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu admitem predarea țării intereselor străine. Interesul nostru național este pacea și libertatea. (...) Dacă Rusia va ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat”, a menționat Maia Sandu în adresarea sa către popor.

„Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis. (...) Rusia nu acționează singură. Kremlinul are complici în Moldova. Oameni care au demonstrat de multe ori în trecut că pentru bani își vând și țara. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni! Ei nu cred în Rusia sau în Europa. Ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiție coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie”, a spus șefa statului.

„Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm. Că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar Moldova e casa noastră. Și casa noastră nu e de vânzare. (...) Eu am datoria să protejez Moldova și pacea. Dar fără voi (cetățenii – n.n.) nu voi reuși. Puterea mea stă în voi. Dragi cetățeni, pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă! Duminică, 28 septembrie, să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe treizeci de arginți, ci casa noastră sfântă”, a mai menționat președinta Maia Sandu în mesajul său transmis la postul public de televiziune.

Anul trecut planul Rusiei a eșuat

În 2024, în ajunul alegerilor prezidențiale și a referendumului pentru UE, serviciile secrete moldovenești la fel au destructurat o grupare antrenată de Rusia în tabere secrete din Bosnia și Serbia. Potrivit SIS, tinerii antrenați de persoane din gruparea paramilitară rusă Wagner urmau să atace cu drone militare cu termit mulțimi de oameni și mașini ale poliției în Chișinău cu scopul destabilizării țării după alegerile câștigate de Maia Sandu. Investigațiile în acest dosar încă nu s-au încheiat. Mai multe persoane sunt în continuare arestate (inclusiv din Transnistria) – indivizi cercetați în trecut pentru viol, tâlhărie și asalt în stil mafiot. În anchetă apar și doi cetățeni finlandezi. Aceștia au fost reținuți la Chișinău la începutul lunii august 2025.

Și anul trecut Rusia a încercat să deturneze rezultatele alegerilor prezidențiale și ale referendumului pro-UE din Moldova prin cumpărare masivă de voturi. Cele două scrutine au fost salvate de votul masiv al diasporei moldovenești care a neutralizat frauda electorală a Kremlinului, operată tot prin intermediul rețelei coordonate de oligarhul fugar condamnat Ilan Șor.

De aproape o lună, poliția și ofițerii anticorupție din Republica Moldova desfășoară zilnic zeci de percheziții în dosare ce vizează mita electorală și finanțarea ilegală a unor partide în legătură cu alegerile din 28 septembrie. Până acum au fost confiscate sume impresionante de bani și au fost reținute zeci de persoane implicate. Marți, 23 septembrie, ofițerii anticorupție desfășoară peste 30 de percheziții în cadrul documentării unei scheme de finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede, provenite din Rusia - peste 800 de mii de lei au fost ridicați, iar o persoană a fost reținută. Fondurile au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali.

Vitalie Călugăreanu - DW