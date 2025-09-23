search
Marți, 23 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Maia Sandu avertizează: „Moldova e în pericol!”

0
0
Publicat:

Suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al Moldovei sunt supuse unor amenințări majore. Este avertismentul lansat de președinta Maia Sandu înaintea alegerilor din 28 septembrie.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu

Kremlinul aruncă cu sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi pe ambele maluri ale Nistrului, dar și în afara țării. Oamenii sunt intoxicați zilnic cu zeci de minciuni. Sute de persoane sunt plătite ca să provoace dezordini, violență și să sperie lumea”, a declarat șefa statului, Maia Sandu, în cadrul unei adresări la postul public de televiziune. 

Peste 100 de tineri antrenați în Serbia de GRU pentru destabilizări 

În aceeași zi, poliția, procurorii și serviciile secrete au făcut publice detalii despre o operațiune amplă vizând destructurarea unei grupări, care pregătea dezordini în masă. Cele 250 de percheziții desfășurate luni, 22 septembrie, în toată țara s-au finalizat cu reținerea a 74 de persoane și ridicarea unor sume mari de bani, arme și muniții deținute ilegal. Este vorba de persoane cu vârste între 19 şi 45 de ani care au mers sistematic la antrenamente în tabere militare din Serbia, unde au fost instruite cum să organizeze destabilizări și dezordini în masă și cum să mânuiască echipamentele speciale. Potrivit șefului Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Mustață, antrenamentele erau coordonate de serviciile speciale ruse, inclusiv de Direcția Generală de Informații Militare (GRU). 

„În spatele planificării și coordonării antrenamentelor din Serbia era o persoană care se prezenta din numele unui serviciu special din Rusia, având apelativul 'Bes'. Numele și prenumele acestuia vor fi stabilite în scurt timp. Un alt exponent al serviciilor speciale ruse, care era implicat în coordonarea mai multor grupuri din Republica Moldova era cetățeanul Federației Ruse, Andrei Pavlov Vladimirovici, ofițer al Direcției generale de informații militare a Ministerului Apărării din Rusia, entitate cunoscută sub acronimul GRU. Acesta este suspectat de planificarea și organizarea pe teritoriul Republicii Moldova a mai multor acțiuni subversive, finanțate din Federația Rusă, inclusiv prin rețeaua Șor”, a menționat șeful serviciilor secrete moldovenești în cadrul unui briefing. 

Politicieni angajați să-și vândă țara 

„Mă adresez tuturor cetățenilor: să nu admitem predarea țării intereselor străine. Interesul nostru național este pacea și libertatea. (...) Dacă Rusia va ajunge să controleze Moldova, consecințele vor fi directe și periculoase pentru țara noastră și pentru întreaga regiune. Toți moldovenii vor avea de suferit, indiferent cu cine au votat”, a menționat Maia Sandu în adresarea sa către popor. 

„Europa se va termina la hotar cu Moldova. Fondurile europene se vor opri la Prut. Libertatea de circulație s-ar putea încheia. Pământul nostru ar putea deveni rampă de infiltrare spre regiunea Odesa. Regiunea transnistreană ar fi destabilizată. Acestea sunt planurile lor și ei le spun deschis. (...) Rusia nu acționează singură. Kremlinul are complici în Moldova. Oameni care au demonstrat de multe ori în trecut că pentru bani își vând și țara. Ei nu au țară, ei au doar stăpâni! Ei nu cred în Rusia sau în Europa. Ei cred doar în bani. Ei vor o Moldovă slabă, o justiție coruptă care să nu le ceară socoteală nici pentru corupție, nici pentru trădare de patrie”, a spus șefa statului.  

„Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm. Că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar Moldova e casa noastră. Și casa noastră nu e de vânzare. (...) Eu am datoria să protejez Moldova și pacea. Dar fără voi (cetățenii – n.n.) nu voi reuși. Puterea mea stă în voi. Dragi cetățeni, pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă! Duminică, 28 septembrie, să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe treizeci de arginți, ci casa noastră sfântă”, a mai menționat președinta Maia Sandu în mesajul său transmis la postul public de televiziune. 

Anul trecut planul Rusiei a eșuat 

În 2024, în ajunul alegerilor prezidențiale și a referendumului pentru UE, serviciile secrete moldovenești la fel au destructurat o grupare antrenată de Rusia în tabere secrete din Bosnia și Serbia. Potrivit SIS, tinerii antrenați de persoane din gruparea paramilitară rusă Wagner urmau să atace cu drone militare cu termit mulțimi de oameni și mașini ale poliției în Chișinău cu scopul destabilizării țării după alegerile câștigate de Maia Sandu. Investigațiile în acest dosar încă nu s-au încheiat. Mai multe persoane sunt în continuare arestate (inclusiv din Transnistria) – indivizi cercetați în trecut pentru viol, tâlhărie și asalt în stil mafiot. În anchetă apar și doi cetățeni finlandezi. Aceștia au fost reținuți la Chișinău la începutul lunii august 2025. 

Și anul trecut Rusia a încercat să deturneze rezultatele alegerilor prezidențiale și ale referendumului pro-UE din Moldova prin cumpărare masivă de voturi. Cele două scrutine au fost salvate de votul masiv al diasporei moldovenești care a neutralizat frauda electorală a Kremlinului, operată tot prin intermediul rețelei coordonate de oligarhul fugar condamnat Ilan Șor. 

De aproape o lună, poliția și ofițerii anticorupție din Republica Moldova desfășoară zilnic zeci de percheziții în dosare ce vizează mita electorală și finanțarea ilegală a unor partide în legătură cu alegerile din 28 septembrie. Până acum au fost confiscate sume impresionante de bani și au fost reținute zeci de persoane implicate. Marți, 23 septembrie, ofițerii anticorupție desfășoară peste 30 de percheziții în cadrul documentării unei scheme de finanțare ilegală a partidelor prin criptomonede, provenite din Rusia - peste 800 de mii de lei au fost ridicați, iar o persoană a fost reținută. Fondurile au fost stratificate și lichefiate prin intermediul unor prestatori ilegali de servicii de schimb cripto, iar ulterior convertite în numerar și distribuite prin curieri către destinatarii finali. 

Vitalie Călugăreanu - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini ale unei execuții publice organizate de Hamas pe o stradă din Gaza au fost date publicității duminică seară
digi24.ro
image
O femeie din Satu Mare spune că a fost mutilată după o operație la sâni. Medicul e acuzat și că a mințit la internare
stirileprotv.ro
image
Orașele din România în care NINGE începând de joi, potrivit meteorologilor Accuweather
gandul.ro
image
Parchetul General cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea Dianei Şoşoacă. Lista acuzațiilor
mediafax.ro
image
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
fanatik.ro
image
Lista celor mai puternice armate din lume. România, aproape la egalitate cu țara care se pregătește de un conflict cu SUA
libertatea.ro
image
Ziua în care unei țări NATO i-au trebuit doar 17 secunde pentru a doborî un avion rusesc Su-24
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Cum l-a numit Ousmane Dembele pe Lamine Yamal, după gestul făcut de spaniol la finalul ceremoniei
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
antena3.ro
image
Cu ce facturi s-au trezit sute de români după de au primit ani la rând apă potabilă la discreţie
observatornews.ro
image
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Pensia minimă garantată după 28 de ani de muncă: ce trebuie să știe românii
playtech.ro
image
Gigi Becali, după ce Ajax îşi trimite scouterii pentru vedeta FCSB-ului: “Mă las păcălit! Am pus clauza prea mică”. Care e suma de transfer. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Camerele au surprins totul: gestul făcut de Lamine Yamal, imediat după finalul ceremoniei de la Balonul de Aur
digisport.ro
image
Demisie de răsunet din AUR: Mă delimitez total de George Simion! Ne-a vândut pe toți
stiripesurse.ro
image
Zi liberă pentru toți elevii și profesorii din București, la finalul lunii octombrie
kanald.ro
image
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
playtech.ro
image
Caz halucinant! O femeie și-a făcut un selfie cu ochelarii de soare, însă ce a observat după a șocat-o! Ce s-a văzut în fotografie, ÎNFIORĂTOR!
wowbiz.ro
image
Mugur Isărescu avertizează despre riscurile trecerii de la cash la euro digital: „Ne termină ruşii în 3 zile”
romaniatv.net
image
Lista alimentelor care se vor scumpi de la 1 octombrie
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Filmul românesc care dărâmă topul celor mai populare producții cinematografice de pe Netflix. Este pe locul doi după Wednesday
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Ce restricții le-a impus Daciana Sârbu fiicelor sale? De ce nu are Maria telefon, nici la 10 ani? „Am considerat că…” Cum se înțelege Victor Ponta cu fetele după divorț
click.ro
image
Un srilankez a recunoscut cât câștigă, de fapt, în România: „Rămân aici să mă însor!”
click.ro
Regele Charles cu Donald Trump, GettyImages 2235424179 jpg
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal uriaș între bucătarii regali și Secret Service-ul lui Tramp la dineului de la Windsor. „Degustau constant”
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
”Cârnăciori, nu degete!” Ce afecțiuni trădează mâinile extrem de umflate ale Regelui Charles

Click! Pentru femei

image
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”

Click! Sănătate

image
Această vitamină te ajută dacă ai ficatul gras