Video Maia Sandu, adresare înainte de parlamentare: Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat luni, 22 septembrie, un mesaj către întreaga societate, în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 28 septembrie.

Lidera de la Chișinău a avertizat că o guvernare pro-rusă după alegerile parlamentare reprezintă un pericol mare pentru țara sa, subliniind că Kremlinul alocă sume imense de bani pentru cumpărarea voturilor.

,,Kremlinul crede că noi toți suntem de vânzare. Că suntem prea mici să rezistăm. Că nu suntem o țară, ci un teritoriu. Dar Moldova e casa noastră. Și casa noastră nu e de vânzare. Casa noastră se ține pe oamenii noștri demni - voi sunteți zidul pe care se ține pacea și viitorul copiilor noștri. Înaintașii noștri au plătit uneori cu viața pentru a apăra Moldova. Astăzi, noi trebuie să o apărăm prin votul cinstit, cu mintea limpede. Eu am datoria să protejez Moldova și pacea. Dar fără voi nu voi reuși. Puterea mea stă în voi. Dragi cetățeni, Pericolul este mare, însă puterea noastră trebuie să fie și mai mare. Să fim demni de Moldova noastră! Să nu o vindem hoților și să nu le permitem altora să o vândă! Duminică să arătăm tuturor că Moldova nu-i o bucată de pământ pe care o poți vinde sau cumpăra pe treizeci de arginți, ci casa noastră sfântă”, a subliniat Maia Sandu.

În data de 28 septembrie, moldovenii sunt așteptați la urne pentru a alege componența viitorului Legislativ care va avea un mandat de patru ani. Scrutinul va fi cel de-al unsprezecelea exercițiu electoral de acest fel de la proclamarea independenței țării vecine și până în prezent.

Republica Moldova este una parlamentară, ceea ce înseamnă că Parlamentul, format din 101 de aleși, joacă un rol central în guvernare.

Scrutinul va fi declarat valabil dacă la urne se vor prezenta cel puțin o treime dintre alegătorii înscriși în listele electorale, fiind un număr de 3.299.396 de oameni, inclusiv 277. 094 de persoane din regiunea separatistă transnistreană, conform datelor CEC.

Alegerile au o miză uriașă: parcursul european al țării vecine, care așteaptă să deschidă negocierile de aderare pe primul cluster. Potrivit experților consultați anterior de „Adevărul”, printre candidații acestor alegeri se numără și pioni ai lui Putin, liderul de la Kremlin urmărind instalarea unei guvernări pro-ruse și suspendarea drumului european al Republicii Moldova după modelul Georgiei.