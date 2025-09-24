search
Miercuri, 24 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Premierul Dorin Recean avertizează: Se dă ultima bătălie pentru viitorul țării noastre. Cum Kremlinul vrea să preia puterea

0
0
Publicat:

Premierul moldovean Dorin Recean avertizează cetățenii că se dă ultima bătălie pentru viitorul țării, subliniind că, prin diverse scheme, Kremlinul încearcă să preia puterea după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Oficialul i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot și a lansat un apel către Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah, politicieni despre care afirmă că au legături cu „gruparea criminală, cumpărarea voturilor și influența malignă a Kremlinului”.

Dorin Recean afirmă că se dă ultima bătălie pentru viitorul țării. FOTO: Facebook
Dorin Recean afirmă că se dă ultima bătălie pentru viitorul țării. FOTO: Facebook

,,Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în țară, iar Federația Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în țara noastră. Scopul este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor.Dragi cetățeni, știu că presiunea devine tot mai mare. Probele tot mai multe despre acțiunile subversive ale Rusiei cresc îngrijorarea în societate. Vă asigur de un lucru: statul Republica Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”, a afirmat premierul de la Chișinău în cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri, 24 septembrie, în sediul Guvernului moldovean.

Metodele Moscovei

Dorin Recean a subliniat că autoritățile cunosc schemele Kremlinului privind influențarea votului, existând tentative în acest sens atât în anul 2023, cât și în 2024. Însă, la alegerile parlamentare din 2025, influența rusă este și mai gravă.

,,Eșecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie și mai mulți bani, să implice și mai mulți oameni și să influențeze și mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova. Metodele lor devin tot mai radicale”, a adăugat acesta, explicând pe rând fiecare metodă a Moscovei realizată prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor care conduce o grupare criminală organizată.

,,Prima metoda: Implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă. Ei le pregătesc de mai mult timp - noi deconspirăm și contracarăm aceste acțiuni criminale. Luni, am văzut cum SIS, IGP și PCCOCS au informat despre reținerea a peste 70 de persoane. Tineri între 19 și 40 de ani au fost duși la antrenamente în Serbia, coordonate de persoane din serviciile speciale rusești, așa-numitul GRU, și învățați cum să provoace violențe. Au fost antrenați cum să utilizeze arme de foc, cum să rupă cordonul poliției. În urma perchezițiilor au fost găsite arme, bastoane, corturi, zeci de mii de euro, haine de camuflaj, grenade. Urmărirea penală a stabilit legătura clară a acestora cu serviciile rusești, dar și cu partide din Republica Moldova. De asemenea, Rusia încearcă să recruteze resurse ale așa-numitului MGB din regiunea transnistreană pentru acțiuni de vandalism, incendiere, destabilizare aici la noi, pe malul drept. 

Metoda a 2-a. Plan infracțional de corupere electoralăpus în aplicare de rețeaua criminală ȘorRusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie. Dar statul nostru NU va admite ca furtul de voturi să devină o „lovitură de stat electorală”.CNA realizează 2500 de acțiuni de urmărire penală, zeci de persoane au fost reținute, iar cei care organizează cumpărarea de voturi vor fi pedepsiți cu închisoarea. Sunt probe, inclusiv interceptări, care demonstrează că cumpărarea voturilor este finanțată de Federația Rusă. Instrumentul este gruparea criminală Șor, iar beneficiarii sunt mai mulți concurenți electorali. De la 1 august - în doar 2 luni - Poliția a realizat peste 600 de percheziții. 273 - pentru corupere electorală și 310 - pentru tentative de destabilizare.Vedem că unele partide finanțate de Federația Rusă pregătesc formula de corupere electorală numită „carusel”. Cum funcționează? Persoana intră în secția de votare cu un buletin de vot fals, care este folosit pentru a fi pus în urna de vot și a lua unul autentic pe care se pune ștampila votat în dreptul acelui partid. Acest buletin este scos în afara secției de votare, este oferit următorului alegător deja cu ștampila votat în schimbul unei sume de bani. Solicit tuturor membrilor birourilor secțiilor de votare, observatorilor să vegheze și să intervină conform procedurilor. Rog și îndemn alegătorii să raporteze aceste cazuri birourilor electorale în care observați încălcarea.

Metoda a 3-a. Atacurile ciberneticeȘtiu că pentru majoritatea cetățenilor aceasta pare departe de preocupările cotidiene, însă atacurile de acest gen lovesc în infrastructura critică guvernamentală a Republicii Moldova. De ce ei fac asta? Pentru a crea panică, haos, pentru a denatura informațiile care ajung la public. Pe lângă aceasta, ei clonează pagini web, sparg conturi personale sau de serviciu, fură identitatea cetățenilor, trimit informații false sau fișiere cu viruși. > A.: În 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice guvernamentale. Atacurile au fost diferite și ele continuă - asupra sistemului de trecere a frontierei, sistemului aeroportuar, asupra sistemelor de plăți, a semnăturii digitale, asupra sistemelor de comunicații - scopul final este panica generalizată și neîncrederea în faptul că statul funcționează.  Aici accentuez un lucru important: de mai multă vreme, scopul serviciilor rusești este să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental pentru a face scurgeri de date, a induce haos sau a utiliza informația împotriva statului și a cetățenilor. Ne pregătim de orice scenariu, dar pentru situațiile în vor exista anumite incidente, vă rugăm să urmăriți anunțurile noastre pe canalul PRIMA SURSĂ și pe paginile noastre oficiale.Ei pot încerca să stingă lumina, să organizeze alerte false cu bombă, să atace cibernetic sistemul informațional legat de alegeri, pentru a pune sub presiune instituțiile. Orice scenariu ar pune ei în aplicare, CEC are toate instrumentele de protejare a votului. CEC a accentuat recent că rezultatele alegerilor sunt cele validate de Curtea Constituțională în baza proceselor-verbale scrise, adică pe hârtie. Accentuez că digitalizarea sistemelor se face doar pentru ca cetățenii să poată urmări în direct procesul, dar nu pentru validarea datelor.

Citește și: Opt foști diplomați americani avertizează: O victorie pro-rusă la Chișinău ar întări Kremlinul pentru agresiune contra României

Metoda a 4-a. Intoxicare informațională masivăEi creează zilnic conturi și pagini false, fabrică videouri, scrisori, mesaje - vedem  o avalanșă propagandistică fără precedent pentru țara noastră. Doar în ultimele 2 luni au fost eliminate de pe Tik Tok peste 100 000 de conturi false și peste 250 000 de conturi spam - toate făceau parte din atacul informațional asupra Moldovei. Am văzut și investigații jurnalistice - cum sunt recrutați oamenii și instruiți - ce să scrie, cum să scrie, despre cine să scrie, ce cuvinte și mesaje să pună pe rețele - mii și mii de conturi care comentează la comandă. Îi vedem în comentarii - vedem exact aceleași texte care vor să inducă neîncredere și ură”, a detaliat prim-ministrul Republicii Moldova. 

La final, șeful Cabinetului de miniștri, care este candidatul puterii la acest scrutin parlamentar, a menționat că aceasta ,,nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre.Vin cu un îndemn către toți moldovenii, de acasă sau din țările europene - nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi, ca popor. Să transformăm îngrijorarea în mobilizare și acțiuni chibzuite. Să ripostăm prin a le împiedica schemele. Dacă vedeți o provocare la secția de vot sau în sat, dacă știți despre un caz de vânzare a votului, sesizați poliția. Dacă se întrerupe lumina, de exemplu, dacă se întrerupe procesul de vot, dacă ei vor face alarme false cu bombă, așa cum au mai făcut, nu intrăm în panică, ascultăm autoritățile și continuăm să votăm cinstit. Voi aveți puterea. Statul este alături de voi și voi trebuie să fiți alături de stat”.

Citește și: Ce partide candidează la alegerile parlamentare din Republica Moldova și ce șanse au

Totodată, a venit cu un apel către concurenții electorali ,,Igor Dodon (unul dintre liderii Blocului Patriotic), Ion Ceban, Mark Tkaciuk, (doi lideri ai Blocului Alternativa), Irina Vlah (alt lider al Blocului Patriotic) și alții - ieșiți public și condamnați, disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influența malignă a Kremlinului; măcar în ultimul ceas. În caz contrar, voi confirmați că sunteți beneficiarii direcți ai corupției  electorale finanțate de Kremlin prin Șor.Stimați cetățeni, se dă ultima bătălie pentru viitorul țării noastre. Și vă îndemn pe toți să participăm cu un vot cinstit”.    

Nici Blocul Alternativa, nici Blocul Patriotic nu au formulat un punct de vedere până la publicarea acestui articol.

Adresarea liderei de la Chișinău

Anterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj către întreaga societate, în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 28 septembrie. Lidera de la Chișinău a subliniat că Kremlinul aruncă sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi, îndemnând cetățenii țării să nu permită predarea acesteia intereselor străine.

Republica Moldova

Top articole

Partenerii noștri

image
Răspunsul Kremlinului, după ce Trump a catalogat Moscova drept „un tigru de hârtie”
digi24.ro
image
Tinerii români vor putea fi militari voluntari. La finalul stagiului de 4 luni, dacă rezistă, vor fi plătiți cu 27.000 lei
stirileprotv.ro
image
ANAF a pus ochii și pe banii bătrânilor. O pensionară de 72 de ani a primit o impunere de plată de 7.000 lei. Care e motivul. Femeia încasează o pensie de 2.680 lei
gandul.ro
image
Noi e-mailuri cu amenințări pentru instituții de învățământ și unități medicale din România
mediafax.ro
image
Meci de risc maxim în Bănie! Peste 3.500 de fani, pregătiți să creeze „infern“ la returul România – Ungaria, după scenele de la Debrecen
fanatik.ro
image
Maria Zaharova amenință Chișinăul, înainte de alegeri: „Așteptați-vă la probleme în Moldova dacă oamenii nu reușesc să reziste ideilor lui Sandu de românizare”
libertatea.ro
image
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
digi24.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Liber la toată planeta! Donald Trump a spus-o, în fața Adunării Generale a ONU
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cu un detector de metale a crezut că a găsit o jucărie stricată, dar s-a dovedit a fi o comoară veche de 2.000 de ani
antena3.ro
image
Incendiul uriaș din Pantelimon a devastat 7.000 mp. Intervenţiile continuă şi astăzi
observatornews.ro
image
Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și 2 copii
cancan.ro
image
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
prosport.ro
image
Urmează temperaturi de îngheț. ANM anunță o schimbare bruscă a vremii la final de săptămână
playtech.ro
image
Cum a fost prins, de fapt, Toto Dumitrescu după ce a fugit de la locul accidentului. Scene desprinse din filmele de acțiune
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Novak Djokovic s-a răzgândit! Decizia luată, la două săptămâni după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
O mamă a murit după ce mașina pe care o conducea s-a ciocnit cu o dubiță, în Iași! În autoturism se aflau și copiii ei. În ce stare se află aceștia
kanald.ro
image
Vin banii pensionarilor mai devreme. Când intră pensia în octombrie pe card, când vine la ușă
playtech.ro
image
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
wowbiz.ro
image
Vreme la extreme. Elena Mateescu anunţă temperaturi de îngheţ la sfârşitul săptămânii
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari! Când ar putea avea loc o nouă majorare
mediaflux.ro
image
Scandal la FRF: Ion Geolgău, acuzat că i-a făcut avansuri mamei unui junior. Vezi ce mesaje i-a trimis pe WhatsApp
gsp.ro
image
Transformarea soției lui Lucian Viziru, după ce a fost criticată că arată ca o femeie de 60 de ani. Apariția îndrăzneață a Emei l-a eclipsat pe actor
actualitate.net
image
Actrița Mariana Dănescu, cunoscută drept Lili Jurcă din „La Bloc”, acuză că a fost hărțuită și umilită de Radu Nica, directorul interimar înlocuit recent de la cârma Teatrului Metropolis cu George Ivașcu
actualitate.net
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”
click.ro
image
Marea dezamăgire a lui Irinel Columbeanu. „Anna Lesko a refuzat să vină la azil, deși a implorat-o”. Făcută zob de fani: „Te-a crescut, ajută-l!”
click.ro
image
2 zodii își revin financiar după 23 septembrie 2025. Intră în era norocului financiar, după o perioadă plină de greutăți
click.ro
Meghan Markle foto profimedia (2) jpg
Prețul exagerat pe care îl are rochia ponosită purtată de Meghan Markle! A îmbrăcat același model și în alte două ocazii
okmagazine.ro
Matthew McConaughey cu soția, Camila Alves sursa foto Profimedia jpg
Mărimea contează în mariajul actorului Matthew McConaughey! „Scoateți asta din dormitor!”
clickpentrufemei.ro
Messalina – împărăteasa nimfomană jpeg
Messalina – împărăteasa nimfomană
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
image
Mara Bănică, mai sinceră ca niciodată! Ce părere și-a făcut despre Anda Adam, după Asia Express: „Nu mă așteptam să fie așa fițoasă”

OK! Magazine

image
Viitoare regină europeană, îngenuncheată de boală: ”Nu mai fac față ca înainte”

Click! Pentru femei

image
Preotul Ravagnani se bazează pe aspectul lui ca să atragă noi enoriași: „Rugăciunea nu mai e de-ajuns”

Click! Sănătate

image
Semne timpurii ale demenței care se observă în relaţia ta cu banii