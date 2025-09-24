Premierul Dorin Recean avertizează: Se dă ultima bătălie pentru viitorul țării noastre. Cum Kremlinul vrea să preia puterea

Premierul moldovean Dorin Recean avertizează cetățenii că se dă ultima bătălie pentru viitorul țării, subliniind că, prin diverse scheme, Kremlinul încearcă să preia puterea după alegerile parlamentare din 28 septembrie. Oficialul i-a îndemnat pe oameni să iasă la vot și a lansat un apel către Dodon, Ceban, Tkaciuk și Vlah, politicieni despre care afirmă că au legături cu „gruparea criminală, cumpărarea voturilor și influența malignă a Kremlinului”.

,,Republica Moldova este în campanie electorală. Federația Rusă tot este în campanie electorală. Doar că noi facem campanie electorală la noi în țară, iar Federația Rusă vrea să facă campanie electorală nu la ea acasă, dar în țara noastră. Scopul este să preia puterea la Chișinău, încălcând voința suverană a moldovenilor.Dragi cetățeni, știu că presiunea devine tot mai mare. Probele tot mai multe despre acțiunile subversive ale Rusiei cresc îngrijorarea în societate. Vă asigur de un lucru: statul Republica Moldova rezistă. Nu doar rezistăm, ci ripostăm ferm și vom împiedica planul rusesc de ocupație”, a afirmat premierul de la Chișinău în cadrul unei conferințe de presă susținută miercuri, 24 septembrie, în sediul Guvernului moldovean.

Metodele Moscovei

Dorin Recean a subliniat că autoritățile cunosc schemele Kremlinului privind influențarea votului, existând tentative în acest sens atât în anul 2023, cât și în 2024. Însă, la alegerile parlamentare din 2025, influența rusă este și mai gravă.

,,Eșecul Kremlinului de anul trecut l-a determinat să cheltuie și mai mulți bani, să implice și mai mulți oameni și să influențeze și mai mult alegerile noastre, să saboteze alegerile în Republica Moldova. Metodele lor devin tot mai radicale”, a adăugat acesta, explicând pe rând fiecare metodă a Moscovei realizată prin intermediul oligarhului fugar Ilan Șor care conduce o grupare criminală organizată.

,,Prima metoda: Implicarea membrilor grupărilor criminale pentru pregătirea dezordinilor în masă. Ei le pregătesc de mai mult timp - noi deconspirăm și contracarăm aceste acțiuni criminale. Luni, am văzut cum SIS, IGP și PCCOCS au informat despre reținerea a peste 70 de persoane. Tineri între 19 și 40 de ani au fost duși la antrenamente în Serbia, coordonate de persoane din serviciile speciale rusești, așa-numitul GRU, și învățați cum să provoace violențe. Au fost antrenați cum să utilizeze arme de foc, cum să rupă cordonul poliției. În urma perchezițiilor au fost găsite arme, bastoane, corturi, zeci de mii de euro, haine de camuflaj, grenade. Urmărirea penală a stabilit legătura clară a acestora cu serviciile rusești, dar și cu partide din Republica Moldova. De asemenea, Rusia încearcă să recruteze resurse ale așa-numitului MGB din regiunea transnistreană pentru acțiuni de vandalism, incendiere, destabilizare aici la noi, pe malul drept.

Metoda a 2-a. Plan infracțional de corupere electoralăpus în aplicare de rețeaua criminală ȘorRusia cheltuie sute de milioane de euro pentru a cumpăra voturi în alegerile din 28 septembrie. Dar statul nostru NU va admite ca furtul de voturi să devină o „lovitură de stat electorală”.CNA realizează 2500 de acțiuni de urmărire penală, zeci de persoane au fost reținute, iar cei care organizează cumpărarea de voturi vor fi pedepsiți cu închisoarea. Sunt probe, inclusiv interceptări, care demonstrează că cumpărarea voturilor este finanțată de Federația Rusă. Instrumentul este gruparea criminală Șor, iar beneficiarii sunt mai mulți concurenți electorali. De la 1 august - în doar 2 luni - Poliția a realizat peste 600 de percheziții. 273 - pentru corupere electorală și 310 - pentru tentative de destabilizare.Vedem că unele partide finanțate de Federația Rusă pregătesc formula de corupere electorală numită „carusel”. Cum funcționează? Persoana intră în secția de votare cu un buletin de vot fals, care este folosit pentru a fi pus în urna de vot și a lua unul autentic pe care se pune ștampila votat în dreptul acelui partid. Acest buletin este scos în afara secției de votare, este oferit următorului alegător deja cu ștampila votat în schimbul unei sume de bani. Solicit tuturor membrilor birourilor secțiilor de votare, observatorilor să vegheze și să intervină conform procedurilor. Rog și îndemn alegătorii să raporteze aceste cazuri birourilor electorale în care observați încălcarea.

Metoda a 3-a. Atacurile ciberneticeȘtiu că pentru majoritatea cetățenilor aceasta pare departe de preocupările cotidiene, însă atacurile de acest gen lovesc în infrastructura critică guvernamentală a Republicii Moldova. De ce ei fac asta? Pentru a crea panică, haos, pentru a denatura informațiile care ajung la public. Pe lângă aceasta, ei clonează pagini web, sparg conturi personale sau de serviciu, fură identitatea cetățenilor, trimit informații false sau fișiere cu viruși. > A.: În 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice guvernamentale. Atacurile au fost diferite și ele continuă - asupra sistemului de trecere a frontierei, sistemului aeroportuar, asupra sistemelor de plăți, a semnăturii digitale, asupra sistemelor de comunicații - scopul final este panica generalizată și neîncrederea în faptul că statul funcționează. Aici accentuez un lucru important: de mai multă vreme, scopul serviciilor rusești este să spargă sistemul nostru cibernetic guvernamental pentru a face scurgeri de date, a induce haos sau a utiliza informația împotriva statului și a cetățenilor. Ne pregătim de orice scenariu, dar pentru situațiile în vor exista anumite incidente, vă rugăm să urmăriți anunțurile noastre pe canalul PRIMA SURSĂ și pe paginile noastre oficiale.Ei pot încerca să stingă lumina, să organizeze alerte false cu bombă, să atace cibernetic sistemul informațional legat de alegeri, pentru a pune sub presiune instituțiile. Orice scenariu ar pune ei în aplicare, CEC are toate instrumentele de protejare a votului. CEC a accentuat recent că rezultatele alegerilor sunt cele validate de Curtea Constituțională în baza proceselor-verbale scrise, adică pe hârtie. Accentuez că digitalizarea sistemelor se face doar pentru ca cetățenii să poată urmări în direct procesul, dar nu pentru validarea datelor.

Metoda a 4-a. Intoxicare informațională masivăEi creează zilnic conturi și pagini false, fabrică videouri, scrisori, mesaje - vedem o avalanșă propagandistică fără precedent pentru țara noastră. Doar în ultimele 2 luni au fost eliminate de pe Tik Tok peste 100 000 de conturi false și peste 250 000 de conturi spam - toate făceau parte din atacul informațional asupra Moldovei. Am văzut și investigații jurnalistice - cum sunt recrutați oamenii și instruiți - ce să scrie, cum să scrie, despre cine să scrie, ce cuvinte și mesaje să pună pe rețele - mii și mii de conturi care comentează la comandă. Îi vedem în comentarii - vedem exact aceleași texte care vor să inducă neîncredere și ură”, a detaliat prim-ministrul Republicii Moldova.

La final, șeful Cabinetului de miniștri, care este candidatul puterii la acest scrutin parlamentar, a menționat că aceasta ,,nu este o luptă electorală obișnuită. Este un asediu asupra țării noastre.Vin cu un îndemn către toți moldovenii, de acasă sau din țările europene - nu putem schimba ce face Rusia, dar putem schimba ce facem noi, ca popor. Să transformăm îngrijorarea în mobilizare și acțiuni chibzuite. Să ripostăm prin a le împiedica schemele. Dacă vedeți o provocare la secția de vot sau în sat, dacă știți despre un caz de vânzare a votului, sesizați poliția. Dacă se întrerupe lumina, de exemplu, dacă se întrerupe procesul de vot, dacă ei vor face alarme false cu bombă, așa cum au mai făcut, nu intrăm în panică, ascultăm autoritățile și continuăm să votăm cinstit. Voi aveți puterea. Statul este alături de voi și voi trebuie să fiți alături de stat”.

Totodată, a venit cu un apel către concurenții electorali ,,Igor Dodon (unul dintre liderii Blocului Patriotic), Ion Ceban, Mark Tkaciuk, (doi lideri ai Blocului Alternativa), Irina Vlah (alt lider al Blocului Patriotic) și alții - ieșiți public și condamnați, disociați-vă de gruparea criminală, de cumpărarea voturilor, de influența malignă a Kremlinului; măcar în ultimul ceas. În caz contrar, voi confirmați că sunteți beneficiarii direcți ai corupției electorale finanțate de Kremlin prin Șor.Stimați cetățeni, se dă ultima bătălie pentru viitorul țării noastre. Și vă îndemn pe toți să participăm cu un vot cinstit”.

Nici Blocul Alternativa, nici Blocul Patriotic nu au formulat un punct de vedere până la publicarea acestui articol.

Adresarea liderei de la Chișinău

Anterior, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a adresat un mesaj către întreaga societate, în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc pe 28 septembrie. Lidera de la Chișinău a subliniat că Kremlinul aruncă sute de milioane de euro pentru a cumpăra sute de mii de voturi, îndemnând cetățenii țării să nu permită predarea acesteia intereselor străine.