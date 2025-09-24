Zelenski apel de la ONU: Europa nu își poate permite să piardă Republica Moldova

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un apel către Europa pentru o susținere mai mare a Republicii Moldova, în contextul tentativelor Rusiei de a o aduce sub influența sa.

Într-un discurs susținut de la tribuna Adunării Generale a ONU, din New York, Zelenski a avertizat că Moldova este din nou în fața unui val de ingerințe din partea Rusiei, care încearcă să o transforme într-un „nou Liban al Europei”, asemenea modelului impus de Teheran în Orientul Mijlociu.

„Este un scenariu pe care Europa nu își permite să îl ignore. Moldova este pe cale să devină un alt teren de luptă pentru influența rusă, iar reacția globală față de aceste acțiuni ale Kremlinului a fost, din păcate, din nou insuficientă”, a declarat președintele ucrainean.

Zelenski a subliniat că Europa nu a învățat din greșelile trecutului, atunci când a pierdut Georgia și Belarus în fața Rusiei. „Am pierdut deja Georgia în Europa, unde drepturile omului sunt tot mai îngrădite, iar sistemul politic se subordonează Moscovei. La fel și Belarus, care se află sub o influență tot mai mare a Rusiei. Europa nu își poate permite să piardă și Moldova”, a adăugat el.

În acest context, liderul de la Kiev a remarcat că sprijinul internațional pentru Moldova nu trebuie să fie doar unul simbolic sau politic, ci concret și direct. „Pentru Europa, susținerea stabilității Moldovei nu reprezintă o cheltuială mare – dar lipsa acestui sprijin ar putea costa mult mai mult. De aceea, Uniunea Europeană trebuie să ajute Moldova acum, prin finanțare și susținere energetică, nu doar prin cuvinte și gesturi politice", a subliniat Zelenski.