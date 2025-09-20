Rusia neagă încălcarea spațiului aerian al Estoniei. Reacția lui Trump

După ce Estonia a activat Articolul 4 al NATO în urma unei incursiuni aeriene rusești, Moscova a transmis că nu a încălcat spațiul aerian, în timp ce Donald Trump a descris incidentul drept „o problemă gravă”.

Guvernul estonian a anunțat vineri că trei avioane rusești MiG-31 au pătruns timp de 12 minute în spațiul aerian național, deasupra insulei Vaindloo, la aproximativ 100 de kilometri de capitala Tallinn. Avioanele nu aveau planuri de zbor, zburau cu transponderele oprite și nu au răspuns controlului traficului aerian, potrivit News.ro.

Moscova a reacționat abia după miezul nopții, printr-un comunicat al Ministerului rus al Apărării. „La 19 septembrie, trei avioane de luptă rusești MiG-31 au efectuat un zbor programat din Karelia către regiunea Kaliningrad. Zborul a avut loc în strictă conformitate cu normele internaționale privind utilizarea spațiului aerian, fără a încălca frontierele altor state, după cum au confirmat mijloacele de control obiectiv”, a transmis ministerul.

Acesta a adăugat că aeronavele „nu au deviat de la ruta aeriană convenită” și au survolat doar „apele neutre ale Mării Baltice, la peste trei kilometri de insula Vaindlo”.

La Washington, președintele american Donald Trump a declarat că va analiza rapoartele privind incidentul. „Vor să mă informeze în scurt timp, așa că vă voi comunica detalii în seara aceasta sau mâine. Ei bine, nu îmi place. Nu îmi place când se întâmplă astfel de lucruri. Ar putea fi o problemă gravă”, a spus liderul american, potrivit SkyNews.

„Rusia a încălcat spațiul aerian estonian de patru ori deja în acest an, ceea ce este inacceptabil în sine, dar încălcarea de astăzi, în timpul căreia trei avioane de vânătoare au intrat în spațiul nostru aerian, este fără precedent”, a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna, notează News.ro.

Avioane italiene F-35, desfășurate în Estonia în cadrul operațiunii NATO Eastern Sentry, alături de aparate suedeze și finlandeze, au interceptat aeronavele rusești și le-au „forțat să fugă”, a precizat premierul Krisen Michal. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a salutat reacția Alianței, pe care a descris-o drept „rapidă și decisivă”.

Tallinnul a decis activarea Articolului 4 al Tratatului Nord-Atlantic, solicitând consultări de urgență. „Este greu de crezut că acest lucru nu a fost intenționat”, a afirmat un oficial american, sub protecția anonimatului, citat de Reuters. Consiliul Nord-Atlantic urmează să se reunească la începutul săptămânii viitoare pentru a discuta situația, potrivit SkyNews.

Incidentul survine la doar câteva zile după ce Rusia și Belarus au încheiat exercițiile militare comune „Zapad-2025”, care au inclus simulări de lansări nucleare, și la o săptămână după ce drone rusești au pătruns în spațiul aerian polonez, determinând avioanele NATO să le doboare pe unele dintre ele, notează Reuters.