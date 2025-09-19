Avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei

Avioane de vânătoare rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei0
Trei avioane de vânătoare rusești au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, unde au rămas vreme de 12 minute, potrivit guvernului estonian.
Este a treia incursiune rusească în spațiul aerian NATO în două săptămâni, după ce dronele rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei și României, acțiuni condamnate de NATO.
Ministrul de externe Margus Tsakhna a anunțat că Rusia a încălcat deja spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, „dar incursiunea de astăzi, care a implicat intrarea în spațiul aerian a trei avioane de vânătoare, este o acțiune de o îndrăzneală fără precedent”.
„Testarea din ce în ce mai extinsă a frontierelor de către Rusia și agresivitatea crescândă trebuie întâmpinate cu o creștere rapidă a presiunii politice și economice”, a adăugat el.
Potrivit Ministerului, incursiunea a avut loc deasupra Golfului Finlandei și că a avut loc cu trei avioane de vânătoare MIG-31. Însărcinatul cu afaceri rus a fost convocat și i s-a înmânat o notă de protest față de incident, se arată într-un comunicat al ministerului.