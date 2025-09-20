După incursiunea a trei avioane rusești în spațiul aerian al Estoniei, ministrul de externe al României, Oana Țoiu a declarat la CNN că Rusia încearcă să submineze coerența NATO, dar „obține exact opusul”, și a confirmat discuțiile cu omologul său estonian, Margus Tsahkna.

Ministrul de externe al României, Oana Țoiu, a precizat vineri la CNN că incidentul este considerat intenționat și inacceptabil. „Rusia încearcă să submineze coerența NATO, dar cred că obține exact opusul. Suntem în strânsă legătură unii cu ceilalți”, a declarat șefa diplomației române, citată de News.ro.

Țoiu a adăugat că decizia luată la summitul de la Haga de a crește cheltuielile militare la 5% din PIB este „decizia potrivită” și că se accelerează sancțiunile împotriva Rusiei.

Ministrul estonian de externe, Margus Tsahkna, a reafirmat că Rusia a încălcat spațiul aerian al Estoniei de patru ori în acest an, iar incursiunea de vineri, în care trei avioane de vânătoare au pătruns în spațiul aerian estonian, „este fără precedent”, citat de CNN. Tsahkna a mai subliniat că agresivitatea crescândă a Rusiei trebuie întâmpinată cu o creștere rapidă a presiunii politice și economice.

Vizită oficială a Oanei Țoiu în Statele Unite

Oana Țoiu va efectua între 18 și 29 septembrie 2025 o vizită în Statele Unite, conducând delegația României la segmentul de nivel înalt al celei de-a 80-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. În cadrul vizitei, ea va participa la Dineul transatlantic organizat de Secretarul de Stat american, Marco Rubio, și la reuniunea informală a miniștrilor care sprijină activitatea Curții Penale Internaționale.

În luna iulie, Țoiu a anunțat că va merge personal la Washington pentru a facilita prima întâlnire dintre președintele Nicușor Dan și omologul său american, Donald Trump.