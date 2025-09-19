search
Vineri, 19 Septembrie 2025
Adevărul
Estonia cere activarea articolului 4 din Tratatul NATO în urma incursiunii rusești. Este a doua oară într-o săptămână

Estonia a solicitat în mod oficial consultări ale aliaţilor în baza articolului 4 din Tratatul NATO în legătură cu încălcarea spaţiului său aerian de trei avioane ruseşti, a anunţat prim-ministrul Kristen Michal.

Estonia a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul NATO FOTO Shutterstock
Estonia a cerut activarea Articolului 4 din Tratatul NATO FOTO Shutterstock

Premierul estonian a confirmat că trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 au intrat în spaţiul aerian estonian şi au fost interceptate de avioane de vânătoare NATO, înainte de a fi „forţate să fugă”.

„O astfel de încălcare este total inacceptabilă”, a declarat Michal, citat de The Guardian.

Anunțul vine în contextul în care trei avioane de vânătoare rusești au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, deasupra Golfului Finlandei, unde au rămas vreme de 12 minute.

Este a treia încălcare a spațiului aerian NATO în ultimele două săptămâni, după ce drone rusești au intrat fără permisiune în spațiul aerian al Poloniei și României, acțiuni care au fost condamnate de NATO.

Este a noua oară în istoria alianţei când procedura prevăzută la articolul 4 al NATO este declanşată şi a doua oară în doar o săptămână.

Pe 10 septembrie, Polonia a cerut activarea articolului 4 din NATO după ce o serie de drone militare rusești au traversat granița cu această țară în timpul unui atac masiv asupra Ucrainei. O parte dintre acestea au fost doborâte de armata poloneză, însă cel puțin una a reușit să provoace pagube materiale pe teritoriul polonez.

Articolul 4 permite oricărui stat membru să convoace consultări în cazul în care integritatea sa teritorială, independenţa politică sau securitatea sunt ameninţate.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina, în februarie 2022, incidente similare au mai avut loc – inclusiv pe teritoriul României. Până acum, statele membre NATO au evitat doborârea aparatelor rusești care le-au încălcat spațiul aerian, invocând riscurile asociate unei posibile escaladări cu Moscova.

Europa

