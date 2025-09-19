Avioane rusești au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic din Polonia, la doar câteva ore după incidentul din Estonia

Două avioane de vânătoare rusești au încălcat zona de siguranță a platformei Petrobaltic, o instalație de exploatare a petrolului și gazelor din Marea Baltică, printr-o trecere la joasă altitudine deasupra acesteia, au anunțat autoritățile poloneze de frontieră.

„Forțele Armate Poloneze și alte autorități au fost notificate”, a transmis Poliția de Frontieră din Polonia, conform The Guardian.

Poliția de frontieră poloneză a scris pe X: „Două avioane de vânătoare rusești au survolat la joasă altitudine platforma Petrobaltic din Marea Baltică. Zona de siguranță a platformei a fost încălcată”.

Incidentul vine la doar câteva ore după ce trei aeronave de vânătoare rusești au pătruns fără permisiune în spațiul aerian al Estoniei, în zona Golfului Finlandei, unde au rămas aproximativ 12 minute, potrivit guvernului de la Tallinn.

Premierul estonian Kristen Michal a calificat încălcarea drept „complet inacceptabilă” și a anunțat că Estonia invocă articolul 4 din Tratatul NATO – doar a noua oară în istoria Alianței când se recurge la această prevedere și a doua oară într-o săptămână.

Articolul 4 prevede că „părțile se vor consulta reciproc ori de câte ori, în opinia oricăreia dintre ele, integritatea teritorială, independența politică sau securitatea oricăreia dintre părți este amenințată”.

Polonia a invocat, la rândul său, articolul 4 pe 10 septembrie, după ce a reclamat că spațiul aerian național i-a fost încălcat de cel puțin 19 drone rusești.