Trei bărbați, salvați după ce au plutit peste 40 de ore în largul mării. „A fost ca un miracol”

Trei bărbați vietnamezi care au fost duși în larg de taifunul Kalmaegi au fost găsiți teferi sâmbătă, după mai bine de 40 de ore petrecute în derivă. Salvarea lor a fost descrisă de martori drept „un miracol”.

Cei trei bărbați dispăruseră joi după-amiază, în apropiere de insula Ly Son, după ce unul dintre ei, Duong Quang Cuong, în vârstă de 44 de ani, s-ar fi aruncat în apă în urma unei dispute familiale, potrivit presei de stat.

Doi prieteni ai acestuia, Le Quang Sanh și Pham Duy Quang, au încercat să-l salveze folosind o mică ambarcațiune dotată cu veste de salvare. Barca s-a răsturnat, iar cei trei au fost duși de valuri în larg, fiind despărțiți unul de celălalt.

Primul supraviețuitor, găsit după două zile

Pham Duy Quang a fost primul care a fost găsit sâmbătă dimineață de nava Hai Nam 39, la sud de insula Ly Son, locul de unde cei trei plecaseră inițial. Echipajul vasului a contactat imediat autoritățile portuare, care au trimis în zonă ambarcațiunea An Vinh Express pentru a continua căutările, a relatat marinarul Phan Hau.

„Eram complet uimiți, a fost ca un miracol”, a declarat Phan Hau, în vârstă de 40 de ani, pentru AFP, după ce nava pe care se afla l-a salvat pe al doilea bărbat. „Niciunul dintre noi nu credea că mai poate fi în viață. Majoritatea celor zece persoane aflate la bord credeau că vom găsi doar trupul lui, nu că mai respiră”.

„Doar făcea o baie”

Într-un videoclip realizat de Phan Hau cu telefonul, se vede cum Le Quang Sanh plutește singur în larg, în timp ce membrii echipajului îi strigă numele și îi aruncă un colac de salvare. Potrivit marinarului, bărbatul era conștient, dar extrem de dezorientat după atâtea ore petrecute în apă.

„I-a întrebat pe salvatori de ce veniseră să-l caute, spunând că doar făcea o baie”, a povestit Phan Hau.

Toți trei, în viață

La scurt timp, o a treia navă a reușit să-l salveze și pe Duong Quang Cuong, bărbatul care sărise inițial în apă. El a fost descoperit mai aproape de Ly Son, conform relatărilor din presa vietnameză.

Toți trei au fost transportați la spital, unde se aflau internați luni, potrivit aceleiași surse.

Taifunul Kalmaegi a lovit joi centrul Vietnamului, provocând inundații și distrugeri majore. Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, după ce furtuna devastase anterior Filipine, unde a făcut peste 200 de victime.