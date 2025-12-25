search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
Fotbalul turc zguduit: președintele Fenerbahce, arestat pentru trafic și consum de cocaină. A fost ales în funcție recent

Publicat:

Sadettin Saran, președintele în vârstă de 61 de ani al clubului Fenerbahce, a fost reținut la Istanbul, fiind suspectat de trafic de droguri și consum de cocaină. Numirea sa în funcție era recentă, acesta devenind în septembrie 2025 al 38-lea conducător din istoria clubului.

Sadettin Saran, arestat pentru trafic de droguri Foto/Fanatik.tr
Sadettin Saran, arestat pentru trafic de droguri Foto/Fanatik.tr

Incidentul a declanșat un scandal de amploare în fotbalul turc, iar Fenerbahce a reacționat rapid printr-un mesaj oficial publicat pe rețelele de socializare.

„Președintele nostru, domnul Sadettin Saran, a fost reținut miercuri seară de către Comandamentul Provincial al Jandarmeriei, de la biroul prezidențial al lui Fenerbahçe, în cadrul unei investigații în curs. Ancheta este încă în desfășurare, iar procesul se desfășoară conform statului de drept, sub autoritatea și responsabilitatea organelor competente.

Avem încredere deplină că președintele nostru va depăși acest proces cu rațiune și curaj, așa cum a făcut și până acum. Munca depusă în interesul clubului nostru va continua fără întrerupere. Președintele nostru, domnul Sadettin Saran, va lăsa aceste zile în urmă și va continua să lucreze pentru clubul nostru.

Președintele Consiliului nostru de Administrație, Șekip Mosturoglu, membrii consiliului nostru, avocații clubului nostru și avocații președintelui nostru, domnul Sadettin Saran, îl însoțesc pe președintele nostru pe parcursul acestui proces. Informăm publicul în consecință!, apare în comunicatul clubului din Turcia.

„Reținut sub acuzația de furnizare și utilizare de stupefiante!”

Șeful Parchetului din Istanbul a susținut: „În cadrul anchetei în curs împotriva suspectului Steven Sadettin Saran, pe baza probelor suplimentare obținute, acesta a fost reținut de echipele Comandamentului Jandarmeriei Provinciale Istanbul, sub acuzația de furnizare de stupefiante, facilitare a consumului de droguri și utilizare de stupefiante!.

Președintele clubului se afla la Milano în momentul în care a fost convocat la audieri, dar a revenit de urgență la Istanbul. Suporterii lui Fenerbahce și-au arătat public sprijinul pentru Saran, întâmpinându-l cu aplauze la cea mai recentă întâlnire și afișând chiar un banner dedicat acestuia.

Fenerbahce rămâne unul dintre cele mai importante cluburi din fotbalul turc

Fenerbahce și-a trecut în palmares 19 titluri de campioană și 7 Cupe ale Turciei. În actualul sezon din Super Lig, echipa ocupă poziția a doua în clasament.

Fenerbahce va fi adversara celor de la FCSB în Europa League

Campioana României urmează să o întâlnească pe Fenerbahce pe 29 ianuarie, la București, în ultima etapă a fazei grupelor. După șase partide disputate, FCSB se află pe locul 27, cu 6 puncte, păstrând șanse de calificare, în timp ce Fenerbahce ocupă poziția a 12-a, cu 11 puncte, și vizează accederea în primele opt echipe ale competiției.

