Irineu Darău, după prima zi ca ministru al Economiei: „Am trecut prin toate birourile și am cunoscut zeci de angajați care fac treabă”

Noul ministru al Economiei, Irineu Darău, a anunțat că a avut o primă zi intensă de activitate la conducerea instituției, cu numeroase discuții, analize și decizii operaționale.

Ministrul a precizat că a trecut prin toate birourile ministerului pentru a-i cunoaște pe angajați și pentru a înțelege modul de lucru din instituție.

„Am ajuns și la finalul acestei prime zile pline, după multe ore de discuții, analize și decizii operaționale. Am trecut prin toate birourile și am cunoscut zeci de angajați care fac treabă în Minister și pe ajutorul cărora contez”, a transmis Irineu Darău, într-un mesaj publicat miercuri seară pe Facebook.

Ministrul Economiei a declarat că își bazează activitatea pe munca în echipă și pe profesionalismul angajaților. El își propune să creeze un cadru de lucru axat pe corectitudine, motivație și performanță.

„Cred mult în forța echipei și în munca profesioniștilor. Sunt aici să întrețin un cadru bazat pe corectitudine, motivare și performanțe, care să ducă la rezultatele așteptate de oameni de la noi”, a mai declarat Darău.

Totodată, acesta a transmis un mesaj de sărbători colegilor din minister și cetățenilor, urându-le să petreacă Sfânta Sărbătoare a Nașterii Domnului „cu pace și bucurii, alături de cei dragi”.

Irineu Darău, propunerea USR pentru funcția de ministru al Economiei, a depus jurământul marți, 23 decembrie. Locul a devenit vacant după ce Radu Miruță a fost numit ministru al Apărării, în urma demisiei lui Ionuț Moșteanu, din cauza scandalului legat de neconcordanțele din CV.

Irineu Darău a prezentat planurile pe care le are pentru minister și a transmis un semnal clar către managerii companiilor de stat: performanța va fi criteriul principal, iar cine nu o respectă va răspunde.