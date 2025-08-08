Un polițist din Sebeș a salvat o tânără româncă de la înec în Creta. „Adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine”

Un polițist de la Serviciul Rutier din Sebeș, aflat în concediu în Creta, a salvat o tânără româncă de 20 de ani, luată de valuri și dusă în larg.

O tânără de 20 de ani din Craiova a fost salvată de la înec, pe o plajă din Creta, Grecia, de un polițist rutier din Sebeș aflat în concediu. Gestul salvatorului a fost făcut public de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, după ce fata i-a trimis un mesaj emoționant de mulțumire.

„Astăzi, în poșta electronică a Inspectoratului de Poliție Județean Alba, s-a strecurat și un mesaj de mulțumire pentru colegul nostru, Bogdan, polițist rutier în municipiul Sebeș, din partea unei tinere de 20 de ani, din Craiova”, au transmis reprezentanții IPJ Alba, potrivit Agerpres.

„Dacă el nu ar fi fost acolo, finalul ar fi putut fi tragic”

În mesajul trimis poliției, tânăra povestește că incidentul a avut loc joi, 7 august, pe o plajă din Creta.

„Am fost luată de valuri și dusă în larg, într-un punct în care nu mai puteam înota și simțeam că mă prăbușesc. Am ridicat mâinile disperată, cerând ajutor, iar în jurul meu, oamenii se uitau, dar nimeni nu reacționa. În acea clipă critică, în care nimeni nu făcea nimic și timpul părea să stea în loc, un om a lăsat totul deoparte, a pornit în fugă de pe plajă și a înotat cu toată forța spre mine. M-a prins, m-a liniștit și m-a scos în siguranță la mal. Am aflat apoi că acel om este David Bogdan, polițist în cadrul Biroului Rutier Sebeș – IPJ Alba. Nu-l cunosc personal, dar ce știu e că dacă el nu ar fi fost acolo, finalul ar fi putut fi unul tragic”, a relatat ea.

„Adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine”

Tânăra a subliniat că nu va putea răsplăti vreodată curajul, determinarea și umanitatea de care a dat dovadă polițistul.

„Dacă astăzi sunt în viață, este datorită lui. Îi voi purta mereu recunoștință și sper ca fapta lui să inspire și să fie cunoscută, pentru că adevărații eroi nu poartă întotdeauna pelerine, unii poartă uniformă și au inima unui salvator”, a mai scris aceasta.