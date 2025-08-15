Parapantist rămas agăţat de o stâncă, după o aterizare forţată. Intervenție de salvare în desfăşurare la Măgura Uroiului

Un parapantist a rămas suspendat de o stâncă, la 20 de metri înălţime, după o aterizare forțată la Măgura Uroiului, în județul Hunedoara. Acţiunea de salvare este în curs de desfăşurare.

Misiune de salvare a mai multor echipaje vineri, 15 august, la Măgura Uroiului, în județul Hunedoara, unde un parapantist a fost nevoit să efectueze o aterizare forțată și a rămas suspendat de o stâncă, la aproximativ 20 de metri înălțime.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Hunedoara, bărbatul este conștient și acuză dureri lombare, fără a prezenta traumatisme vizibile.

La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje specializate pentru a interveni în siguranță. Este vorba despre un echipaj de alpiniști din cadrul ISU Hunedoara, echipaje SMURD de la Detașamentul Deva, Serviciul de Ambulanță Județean (SAJ), precum și un echipaj Salvamont, toate coordonând eforturile pentru recuperarea parapantistului.

Acţiunea de salvare este în curs de desfăşurare.