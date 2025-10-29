Un român, erou în Italia după ce a salvat o fată nevăzătoare și pe tatăl ei dintr-o mașină care se scufunda. „Nimeni nu sărea. Oamenii făceau fotografii și videoclipuri”

Un incident petrecut în urmă cu câteva zile în localitatea Massa din regiunea italiană Toscana i-a transformat în eroi pe un român și pe colegul său albanez. Cei doi și-au riscat viața pentru a salva de la înec o fată nevăzătoare și pe tatăl ei, aflați într-o mașină care se scufunda.

Povestea celor doi eroi, care au dat dovadă de mult curaj în perioada inundațiilor cauzate de ploile torențiale cu care s-a confruntat Italia, a fost prezentată pe larg de presa din peninsulă.

Ciro Gaspari se afla la bordul mașinii sale cu fiica sa oarbă. Era în jurul orei 8.30 când pasajul subteran din Via Longobarda a fost complet inundat, deși nu era niciun semn care să semnaleze pericolul, notează La Nazione, care descrie cum doi mecanici „eroi" i-au salvat pe bărbat și pe fiica sa.

Românul Ioan Bogati, în vârstă de 40 de ani, și albanezul Ardi Mulaj, în vârstă de 33 de ani, nu au ezitat să înoate, înfruntând curenții puternici, pentru a ajunge la cei doi.



„Am auzit voci strigând după ajutor și împreună cu partenerul meu am părăsit atelierul Agis Service srl. pe care îl gestionăm ca mecanici. Am văzut o mașină complet scufundată în apă. Erau oameni care făceau fotografii și videoclipuri și nimeni nu a sărit pentru că apa era murdară, noroioasă. Ce să faci, să lași două vieți să moară", a relatat Ioan Bogati

Românul a continuat:

„Mașina era plină de apă. Bărbatul a reușit să deschidă puțin fereastra. Prin forță am reușit să deschidem ușile și i-am scos imediat afară".

Mecanicul albanez s-a îndreptat spre tată, pentru a-l salva, în timp ce românul a sărit în ajutorul fetei, care avea deja capul sub apă.

Câteva momente mai târziu au sosit pompierii.

Fata era în stare de hipotermie la momentul intervenției echipajelor de salvare.

Tatăl a vrut să le mulțumească salvatorilor săi.

„Fără ei nu am fi avut scăpare", a mărturisit bărbatul, potrivit La Nazione.

„Sunt doi mecanici care la un strigăt de ajutor s-au aruncat în tricouri”

Pompierul Silvio Zurlini, prezent la intervenție, a salutat pe Facebook gestul mecanicului român și al colegului albanez:

„Am făcut-o cu inima, a fost corect. Suntem instruiți și echipați, suntem profesioniști, dar sunt doi mecanici care la un strigăt de ajutor s-au aruncat în tricouri, pantaloni și pantofi. Mașina a fost scufundată în apă".

Zurlini i-a trimis un e-mail lui Fabrizio Baglioni, comandantul Arezzo și reprezentat al comandamentului Massa, pentru a semnala prefectului intervenția celor doi eroi.

Amintim că, în septembrie, Adrian Ștefan Popa, un român de 21 de ani, din Padova, a devenit erou local după ce a salvat o femeie din flăcări.

Un alt român stabilit în Italia a devenit eroul comunității din localitatea în care trăiește, după ce s-a luptat singur cu trei hoți care încercau să îi spargă locuința. Bărbatul a reușit să îi alunge pentru a-și proteja soția și cele trei fiice.