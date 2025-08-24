Video Momentul uluitor în care un turist a fost salvat de la înec: „Nu vă băgați în apă dacă nu știți să înotați. Felicitări salvamarilor!”

Un salvamar a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip în care apare salvând un bărbat aflat în largul mării, folosindu-se de un skijet. Acesta a fost adus la țărm alături de membrii familiei, moment în care salvamarul le-a solicitat să sune la salvare.

„În același timp, fiica domnului, în vârstă de 12 ani, era salvată de colegi. După ce și-a revenit, a spus că moartea e blândă și că nu se aștepta să fie atât de ușor să mori. Dar Dumnezeu s-a uitat către noi toți! Azi ne-am salutat! Restul e poezie”, a transmis autorul postării.

Mulți turiști nu țin cont de avertismentele salvamarilor, ceea ce duce adesea la tragedii. Utilizatorii de TikTok l-au felicitat pe salvamar pentru intervenția promptă, în timp ce unii s-au arătat revoltați de turiștii care se aventurează în largul mării.

„Hai să-i auzim acum pe cei cu: «Astea sunt valuri? Eu știu să înot! Lasă-mă, frate, că merg pe răspunderea mea! Am dat bani să fac baie în mare, nu să mă țină salvamarii pe mal! Unde sunt vitejii?»”, a transmis un utilizator.

„Nu vă băgați în apă dacă nu știți să înotați. Felicitări salvamarilor!”, a spus alt utilizator.

Pe 16 august, un bărbat în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața în stațiunea Jupiter, după ce a intrat în mare pentru a salva doi copii aflați în pericol de înec.

„Toți turiștii au făcut lanț că să reușească să scoată schijetul și pe salvamar, cu al patrulea turist..... păcat că după multe eforturi inima a cedat. (...) A murit ca un erou”, scrie pe Facebook o turistă, martoră la întreaga scenă.

Potrivit ISU Constanța, în acea zi a fost arborat steagul roșu pe plajele de pe litoral, semnal care interzice intrarea în apă din cauza curenților și a valurilor puternice.