Video Misiune de salvare fără precedent. Soldat ucrainean rănit, evacuat de un robot care a parcurs 64 de km și a fost aruncat în aer

Medicii militari ucraineni au efectuat o misiune fără precedent: au evacuat un soldat grav rănit dintr-o așezare ocupată, unde acesta a rămas blocat mai bine de o lună. Au folosit un robot terestru, care a parcurs 64 de kilometri în condiții periculoase.

Potrivit raportului Primului batalion medical separat al Forțelor Armate ale Ucrainei, au trecut treizeci și trei de zile de când soldatul a fost rănit. El a rămas în viață în tot acest timp datorită propriei tenacități și unui garou plasat în primele minute după rănire, scrie dialog.

În tot acest timp, forțele ucrainene au încercat să îl evacueze de șase ori, dar toate încercările s-au încheiat cu eșec, pierzându-se patru echipamente.

A șaptea încercare, însă, a fost un succes: un NRC, un complex robotic terestru capabil să se deplaseze fără echipaj, a ajuns la locul în care se afla soldatul.

Robotul a parcurs 64 km, dintre care 37 km cu o roată avariată, și a continuat misiunea chiar după ce a fost aruncat în aer de o mină antipersonal.

În timpul întoarcerii, echipamentul a fost atacat cu muniție lansată dintr-o dronă, dar capsula blindată în care se afla soldatul l-a protejat complet.

Misiunea a durat 5 ore și 58 de minute, cu o viteză medie de 13 km/h și o viteză maximă de 29 km/h. După evacuare, soldatul a fost preluat de medici și primește tratamentul necesar; viața sa nu mai este în pericol.

„Dacă luptătorul nu s-a predat, nici noi nu aveam dreptul să ne predăm”, au declarat participanții la operațiune.