search
Joi, 25 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord de pace

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Washingtonul testează o strategie neobișnuită: folosirea relației cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko ca semnal pentru Kremlin privind posibilele beneficii ale unui compromis în Ucraina, scrie The Wall Street Journal.

Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE
Aleksandr Lukașenko și Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE

Casa Albă speră că experiența Belarusului — unul dintre cele mai represive regimuri din lume — ar putea servi drept model pentru a-i arăta președintelui rus Vladimir Putin ce l-ar putea aștepta dacă ar accepta un acord de pace. Potrivit The Wall Street Journal, Statele Unite au început să ofere Minskului un sprijin economic limitat, într-un calcul diplomatic menit să transmită un mesaj mai larg Moscovei.

„Putin va ajunge, în cele din urmă, într-un punct în care va trebui să ia o decizie extrem de dificilă”, a declarat un oficial american. „Este important ca cineva pe care îl cunoaște bine și în care are cea mai mare încredere să îi vorbească pozitiv despre o astfel de înțelegere.”

Un canal neconvențional de dialog

Odată cu revenirea lui Donald Trump la putere, Lukașenko a căutat să obțină relaxarea sancțiunilor impuse unor companii-cheie din Belarus și permisiunea de a-și repara avionul prezidențial. În schimb, Minsk a oferit ceea ce avea mai valoros în relația cu Occidentul: eliberarea deținuților politici.

Trump l-a desemnat pe avocatul John Cole drept emisar informal în dialogul cu liderul belarus. Cole, cunoscut pentru rolul său în procesele intentate de Trump împotriva rețelelor sociale, a avut mai multe întâlniri directe cu Lukașenko, inclusiv cine private la Minsk.

Într-una dintre acestea, conversația a luat o turnură neașteptată. Lukașenko l-a întrebat pe Cole dacă a slăbit. Răspunsul afirmativ a dus la o discuție despre medicamentul pentru pierderea în greutate Zepbound — o detaliere aparent trivială, dar care, potrivit WSJ, a devenit parte dintr-o abordare diplomatică neobișnuit de personală.

Jurnaliștii notează că, în cercurile administrației Trump, a existat chiar ideea explorării posibilității de a facilita accesul lui Lukașenko la acest medicament, văzut ca un gest simbolic într-o strategie mai amplă de „stimulente”.

Concesii limitate, câștiguri selective

În luna precedentă, autoritățile belaruse au eliberat 123 de prizonieri politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiațki, și lidera opoziției Maria Kolesnikova. În paralel, Washingtonul a ridicat sancțiunile asupra exporturilor de potasiu și a permis companiei Boeing să furnizeze software și piese de schimb pentru compania aeriană de stat Belavia. De asemenea, avionul personal al lui Lukașenko a fost reparat.

Potrivit WSJ, Lukașenko s-a prezentat în fața oficialilor americani ca un posibil intermediar, oferind sfaturi despre modul în care ar putea fi abordat Vladimir Putin. El ar fi contribuit inclusiv la facilitarea unui summit SUA–Rusia în Alaska și ar fi oferit sugestii privind gestionarea relației cu liderul venezuelean Nicolás Maduro.

Testarea deschiderii politice

După inaugurarea lui Trump, Ministerul de Externe al Belarusului a contactat Departamentul de Stat printr-un canal utilizat, de regulă, pentru dezescaladare militară, semnalând dorința Minskului de a îmbunătăți relațiile. Răspunsul american a fost rezervat: Washingtonul a cerut „un prim pas concret”.

Acesta a venit sub forma eliberării lui Iuras Ziankovici, cetățean americano-belarus, condamnat la 11 ani de închisoare pentru presupusa pregătire a unei lovituri de stat. John Cole l-a preluat personal, după două zile petrecute în reședința lui Lukașenko.

Ulterior, Minsk a promis eliberarea altor 14 deținuți, inclusiv a disidentului de prim-plan Serghei Țihanovski, în schimbul unor noi relaxări de sancțiuni.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
digi24.ro
image
România, la coada clasamentului european privind joburile part-time. Impozitarea e similară cu cea a contractelor full-time
stirileprotv.ro
image
Înapoi în viitor la Primăria Capitalei. Ciprian Ciucu preia aceleași probleme pe care le-a preluat Nicușor Dan în 2020 și nu le-a rezolvat
gandul.ro
image
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
mediafax.ro
image
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu băiatul lui nea Mitică și „coana Leana”
fanatik.ro
image
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
libertatea.ro
image
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
digi24.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
digisport.ro
image
Ordonanța Trenuleț - DOCUMENT / S-a complicat rău situația privitoare la colectarea de TVA: ANAF nu poate analiza muntele de date / UPDATE
stiripesurse.ro
image
Venus Williams s-a căsătorit cu modelul italian Andrea Preti. Imagini fabuloase de la petrecerea care a durat 5 zile
antena3.ro
image
EXCLUSIV. Imagini nemaivăzute de la Revoluţie. Ce au surprins jurnaliştii de la ITN în momentele istorice
observatornews.ro
image
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
cancan.ro
image
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
prosport.ro
image
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW care va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Juri Cisotti, portret de fotbalist: „Ai mei știu că sunt puțin nebun”. Interviu exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
EXCLUSIV Ce cadouri se dau de Crăciun în familia lui Dan Negru. Prezentatorul Kanal D a dezvăluit și ce își dorește pentru 2026
kanald.ro
image
OFICIAL: Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revinela viață și va costa peste 1 miliard de euro
playtech.ro
image
Clipe cumplite pentru Loredana Groza, în prag de sărbători! Tatăl artistei se află în stare gravă la spital: „Tata…fă-te bine”
wowbiz.ro
image
Se schimbă banii de luni, 29 decembrie 2025! BNR a făcut anunțul în ajunul Crăciunului, NIMENI nu se aștepta
romaniatv.net
image
Ce înseamnă, de fapt, Ajunul Crăciunului și de ce este considerat o noapte magică
mediaflux.ro
image
Rodion Cămătaru a vrut să investească în imobiliare, în Grecia, dar a avut un șoc: „Acolo nu ai voie să faci asta”
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Dovada că Alessia Pop, câștigătoarea Vocea României, s-a cunoscut cu Theo Rose înainte de a urca pe scena concursului de la PRO TV. Unde au fost cele două
actualitate.net
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova
click.ro
image
Singura zodie ce va avea noroc înzecit până pe 3 ianuarie. Universul îi deschide toate ușile, banii, iubirea și succesul vin în valuri
click.ro
image
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
click.ro
Regele Thailandei și Regina Thailandei în vizită la Regele Jigme Khesar al Bhutanului și Regina Jetsun Pema a Bhutanului FOTO Casa Regală a Bhutanului (1) jpg
Unic și de neimaginat! Ce a putut face Regele Thailandei în fața cuplului regal din Bhutan?
okmagazine.ro
Rulada cu smochine Sursa foto shutterstock 320476976 jpg
3 rețete pentru o masă de neuitat de Sărbători. Vezi ce le face unice!
clickpentrufemei.ro
Dunărea la Porțile de Fier, în perioada interbelică (© iMAGO Romaniae)
Iugoslavia sau sursa de fier a României Mari în anul 1938
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
image
De ce se adaugă o lingură de mălai în compoziția sarmalelor. Un truc folosit de bucătăresele din Moldova

OK! Magazine

image
Oricât de mult și-au implorat părinții, George, Charlotte și Louis nu vor primi ce-și doresc de Crăciun. Kate e de neclintit!

Click! Pentru femei

image
Michael Bublé, vocea care ne face Crăciunul mai frumos. Cine e interpretul hit-ului „It's Beginning To Look A Lot Like Christmas”

Click! Sănătate

image
Neurochirurg: De ce japonezii trăiesc mai mult și mai sănătos?