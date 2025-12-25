Trump vrea să-i arate lui Putin, prin exemplul dictatorului din Belarus, ce ar putea câștiga dintr-un acord de pace

Washingtonul testează o strategie neobișnuită: folosirea relației cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko ca semnal pentru Kremlin privind posibilele beneficii ale unui compromis în Ucraina, scrie The Wall Street Journal.

Casa Albă speră că experiența Belarusului — unul dintre cele mai represive regimuri din lume — ar putea servi drept model pentru a-i arăta președintelui rus Vladimir Putin ce l-ar putea aștepta dacă ar accepta un acord de pace. Potrivit The Wall Street Journal, Statele Unite au început să ofere Minskului un sprijin economic limitat, într-un calcul diplomatic menit să transmită un mesaj mai larg Moscovei.

„Putin va ajunge, în cele din urmă, într-un punct în care va trebui să ia o decizie extrem de dificilă”, a declarat un oficial american. „Este important ca cineva pe care îl cunoaște bine și în care are cea mai mare încredere să îi vorbească pozitiv despre o astfel de înțelegere.”

Un canal neconvențional de dialog

Odată cu revenirea lui Donald Trump la putere, Lukașenko a căutat să obțină relaxarea sancțiunilor impuse unor companii-cheie din Belarus și permisiunea de a-și repara avionul prezidențial. În schimb, Minsk a oferit ceea ce avea mai valoros în relația cu Occidentul: eliberarea deținuților politici.

Trump l-a desemnat pe avocatul John Cole drept emisar informal în dialogul cu liderul belarus. Cole, cunoscut pentru rolul său în procesele intentate de Trump împotriva rețelelor sociale, a avut mai multe întâlniri directe cu Lukașenko, inclusiv cine private la Minsk.

Într-una dintre acestea, conversația a luat o turnură neașteptată. Lukașenko l-a întrebat pe Cole dacă a slăbit. Răspunsul afirmativ a dus la o discuție despre medicamentul pentru pierderea în greutate Zepbound — o detaliere aparent trivială, dar care, potrivit WSJ, a devenit parte dintr-o abordare diplomatică neobișnuit de personală.

Jurnaliștii notează că, în cercurile administrației Trump, a existat chiar ideea explorării posibilității de a facilita accesul lui Lukașenko la acest medicament, văzut ca un gest simbolic într-o strategie mai amplă de „stimulente”.

Concesii limitate, câștiguri selective

În luna precedentă, autoritățile belaruse au eliberat 123 de prizonieri politici, printre care laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiațki, și lidera opoziției Maria Kolesnikova. În paralel, Washingtonul a ridicat sancțiunile asupra exporturilor de potasiu și a permis companiei Boeing să furnizeze software și piese de schimb pentru compania aeriană de stat Belavia. De asemenea, avionul personal al lui Lukașenko a fost reparat.

Potrivit WSJ, Lukașenko s-a prezentat în fața oficialilor americani ca un posibil intermediar, oferind sfaturi despre modul în care ar putea fi abordat Vladimir Putin. El ar fi contribuit inclusiv la facilitarea unui summit SUA–Rusia în Alaska și ar fi oferit sugestii privind gestionarea relației cu liderul venezuelean Nicolás Maduro.

Testarea deschiderii politice

După inaugurarea lui Trump, Ministerul de Externe al Belarusului a contactat Departamentul de Stat printr-un canal utilizat, de regulă, pentru dezescaladare militară, semnalând dorința Minskului de a îmbunătăți relațiile. Răspunsul american a fost rezervat: Washingtonul a cerut „un prim pas concret”.

Acesta a venit sub forma eliberării lui Iuras Ziankovici, cetățean americano-belarus, condamnat la 11 ani de închisoare pentru presupusa pregătire a unei lovituri de stat. John Cole l-a preluat personal, după două zile petrecute în reședința lui Lukașenko.

Ulterior, Minsk a promis eliberarea altor 14 deținuți, inclusiv a disidentului de prim-plan Serghei Țihanovski, în schimbul unor noi relaxări de sancțiuni.