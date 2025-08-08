În această dimineață, în jurul orei 09:10, un echipaj de intervenție din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, aflat în misiune de patrulare în municipiul Arad, a fost alertat prin sistemul 112 cu privire la o posibilă tentativă de suicid în zona Pasarelei Pietonale peste râul Mureș.

„Ajunși rapid la fața locului, colegii noștri au observat o femeie aflată în mijlocul râului, înotând spre larg, într-o zonă unde curenții erau puternici. Deși au încercat să comunice cu aceasta pentru a o convinge să se întoarcă la mal, femeia a refuzat cooperarea”, a precizat, vineri, IJJ Arad.

Intervenția promptă i-a salvat viața

În scurt timp, un echipaj de pompieri din cadrul ISU Arad a sosit în sprijin. Un pompier a intrat în apă și, în ciuda condițiilor dificile, cu sprijinul întregii echipe, a reușit să aducă femeia la mal.

„Echipajul SMURD prezent la fața locului a intervenit imediat cu manevre de resuscitare. Femeia a fost stabilizată și transportată de urgență la Spitalul Clinic Județean Arad pentru îngrijiri medicale de specialitate”, se mai arată în comunicat

Intervenția promptă și colaborarea dintre jandarmi, pompieri și paramedici au făcut diferența. Mulțumim tuturor colegilor implicați pentru profesionalismul și dedicarea de care au dat dovadă!

În urmă cu doi ani, o tentativă de suicid a fost oprită la timp, printr-o intervenție în forță a polițiștilor din Giurgiu, acolo unde un bărbat și-a legat de gât o sfoară și a amenințat că își dă foc.

În 2024, o tânără de 25 de ani, care a urcat pe acoperișul unei clădiri din Botoșani cu scopul de a-și pune capăt zilelor, a fost convinsă de un bărbat care trecea prin zonă să renunțe la planul său.